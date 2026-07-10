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Tallinnas alustasid liinidel sõitu uued Türgi gaasibussid

Eesti
Tallinnas alustasid liinidel sõitu uued BMC gaasibussid.
Tallinnas alustasid liinidel sõitu uued BMC gaasibussid. Autor/allikas: Sergei Zjuganov
Eesti

Tallinna Linnatransport (TLT) alustas uute BMC surugaasibusside järkjärgulist kasutuselevõttu Tallinna linnaliinidel. Esimesed bussid teenindavad reisijaid juba alates 1. juulist ning lähinädalatel lisandub neid liinidele järk-järgult juurde.

30 uut gaasibussi on madalapõhjalised, kaasaegsed ning mõeldud pakkuma reisijatele mugavamat ja töökindlamat ühistransporditeenust. Bussid on varustatud konditsioneeriga, mis muudab reisijate liiklemise suviste ilmadega mugavaks. Busside kasutuselevõtt on osa TLT veeremi uuendamisest, mille eesmärk on asendada vanemaid sõidukeid ning parandada teenuse kvaliteeti.  

TLT juhatuse esimehe Kaido Padari sõnul on oluline, et TLT sõidukite uuendamine toimuks iga aasta, sest nii ei peaks Tallinn suurt investeeringut tegema ühekorraga.

Tallinna transpordi valdkonna abilinnapea Joel Jesse ütles, et lisaks praegu kasutusele võetavatele bussidele kaaluvad TLT ja Tallinna linn hankelepingus sisalduva täiendava ostuoptsiooni kasutamist, mis võimaldaks tulevikus sõidukiparki veelgi uuendada kuni 60 sõiduki võrra.

Bussid hakkavad kasutama Eesti ettevõtte Bioforce toodetud metaani.

BMC on Türgile kuuluv ettevõte. Eeldatav maksumus busside ostuks oli ligikaudu 12 miljonit eurot.

TLT-s töötab 1500 sõidukijuhti, kes teenindavad 80 linnaliini. TLT sõidukipargis on 557 bussi, 42 sotsiaaltranspordi bussi, 65 trammi ning 40 uut trolli lähevad järk-järgult liinile.  TLT teenuseid kasutab iga päev ligikaudu 343 000 reisijat.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

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