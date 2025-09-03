Huvi Pärnu haiglas toimuva õeõppe vastu oli sel aastal erakordselt suur

Tänavu on Pärnus erakordselt menukas niinimetatud kool haiglas projekt, mille käigus haigla, õdede liidu ja Tallinna tervishoiukõrgkooli koostöös koolitatakse haiglas kohapeal õdesid. Õeks õppimine on aga populaarne üleüldiselt ja vajadus õdede järele ainult kasvab. Praegu pole teada, kas järgnevatel aastatel õdede vastuvõttu suurendatakse või mitte.

"Õeks saamine on minu ammune unistus," sõnas õendustudeng Kristi Toodu. "Kui ma avalduse andsin ja esimesed pingeread tulid, siis ma päris ehmusin, vaatasin, et ohoh, päris palju inimesi."

Õeõppe populaarsus Pärnus võib tulla kodulähedasest õppimisvõimalusest, kuid samas pole õeks õppimine populaarne ainult Pärnus, vaid ka mujal.

"Kui võtta summa summarum, siis tundub, et Eestis tahetakse kõige rohkem saada õeks, sest õe õppekavale on nüüd viimastel aastatel laekunud kõige rohkem avaldusi," märkis Tallinna tervishoiukõrgkooli rektor Ülle Ernits. "Lisaks Tallinna tervishoiukõrgkoolile võtab ju vastu ka Tartu tervishoiukõrgkool õeks õppijaid ja ka seal on väga suur konkurss."

Ernitsa sõnul oli kõrgkoolides sel aastal üldse väga tihe konkurss ning ta ei oska pakkuda kindlat põhjust, miks õeõpe nii populaarne on.

Õdede liidu president Laura Keidongi hinnangul on õeõppe populaarsuse taga õdede rolli suurenemine. "Õdede roll ühiskonnas suureneb iga aastaga ja see tähendab seda, et õdedel on rohkem õigusi, neil on ka rohkem vastutust ja ma arvan, et see on see, mis pakub seda huvi," lausus ta.

Õendustudeng Joosep Kunder selgitas, et tema tahab õppida õeks, kuna see on missiooniga töö ja võimalus anda enda panus ühiskonda.

Kuigi õppida soovijaid jagub, siis puudus on õdedest endiselt. Sügisel hakatakse arutama uut konsensuslepet ja siis selgub, kas õdede vastuvõtt järgnevatel aastatel suureneb või mitte.

"Tervishoiuteenuse vajadus kasvab ehk siis teenust, kus õde peaks olema juures, selle osakaal kasvab. See, mida meie praegu vastu võtame Tartu ja Tallinna tervishoiu kõrgkooliga – 700 õde aastas – on vastavalt konsensusleppele. Need arvud ei ole piisavad, sest siin liiguvad inimesed juba ka pensionile," rääkis Tallinna tervishoiukõrgkooli rektor Ernits.

Pärnu haigla juht Urmas Sule märkis, et täna töötab Pärnu haiglas üle 460 õe ja ca 20 protsenti on sellises vanuses, et lähevad õigepea pensionile. "Õdesid meil jätkuvalt tarvis on," ütles ta.

Sule sõnul jääb suurem osa Pärnus õppijatest tööle Pärnusse ja sellest võidavad ka kohalikud perearstid.