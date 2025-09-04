X!

Venemaa saadab välja Eesti diplomaadi

Eesti
Eesti saatkonnahoone Moskvas.
Eesti saatkonnahoone Moskvas. Autor/allikas: KAOS Arhitektid/välisministeerium
Eesti

Venemaa välisministeerium teatas neljapäeval, et saadab Moskvas asuvast saatkonnast välja ühe Eesti diplomaadi. Tegemist on vastusega Eesti otsusele saata augustis õõnestustegevuse tõttu välja Vene diplomaat.

Vene välisministeerium teatas, et kutsus välja Eesti ajutise asjuri Marek Ühtegi ja teavitas teda ühe diplomaadi väljasaatmisest.

"Eesti diplomaatilise missiooni juhile on esitatud tugev protest seoses 13. augustil Tallinna Venemaa Föderatsiooni saatkonna diplomaadi põhjendamatult persona non grata'ks kuulutamisega," teatas Vene välisministeerium.

"Vastastikkuse põhimõttel teatas Vene pool, et üks Eesti saatkonna diplomaatiline töötaja Moskvas saadetakse välja. Eesti poolt teavitati ka, et Tallinna vaenulikud sammud ei jää vastuseta," seisab Vene välisministeeriumi pressiteates.

Peale Ühtegi töötab Moskvas asuvas Eesti saatkonnas veel neli inimest, pole selge, kes neist välja saadetakse.

Augusti keskel saatis Eesti välja ühe Venemaa diplomaadi väidetavate sanktsioonide rikkumiste ja teiste riigi vastu suunatud kuritegude tõttu. Venemaa lubas sellele sammule vastata.

Eesti välisministeerium teatas augustis, et Venemaa suursaatkonna esimene sekretär on kuulutatud persona non grata'ks ning diplomaat peab Eestist lahkuma.

"Kõnealune diplomaat on tegelenud otseselt ja aktiivselt Eesti põhiseadusliku korra ja õigussüsteemi õõnestamisega ning Eesti ühiskonna lõhestamisega, aidates kaasa riigi vastu suunatud kuritegude, sealhulgas ka mitme sanktsioonirikkumise kuriteo toimepanemisele," kommenteeris välisminister Margus Tsahkna toona pressiteate vahendusel.

Välisministeerium rõhutas, et Eesti riigi samm on vastavuses diplomaatiliste suhete Viini konventsiooni artikliga 9, mille kohaselt võib asukohariik igal ajal ilma oma otsust põhjendamata teatada lähetajariigile, et esinduse diplomaatilise personali hulka kuuluv töötaja on persona non grata.

Eesti ja Venemaa on oma suursaadikud sihtriigist ära toonud ning saatkonda juhivad mõlemas riigis ajutised asjurid.

Diplomaatiline praktika lähtub vastastikkuse põhimõttest, mille kohaselt nõuab riik, mille diplomaat on teisest riigist välja saadetud, tavaliselt ka selle riigi samaväärse diplomaadi lahkumist oma riigist.

Toimetaja: Valner Väino

Samal teemal

popmuusika radadel

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:06

NYT: Hiina häkkerid võisid varastada andmeid pea kõigi ameeriklaste kohta

15:57

Eesti rannajalgpallikoondis võitleb koha eest A-divisjonis

15:42

Kohus andis Ukraina IT-spetsialistile elamisloavaidluses PPA-ga õiguse

15:34

Reformierakond kandideerib Narvas oma nimekirjaga

15:28

Lajal ja Glinka pääsesid Prantsusmaal veerandfinaali

15:27

Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Janar Holm

15:15

Rootsi valitsus kavatseb langetada toidukaupade käibemaksu poole võrra Uuendatud

15:05

Läti plaanib keelata distantsõppe noorematele õpilastele

15:03

Valgas jäi valimisliidu nimi end esimesena registreerinud liidule

14:52

Peatreener Rannula: tuleb hing kõvaks teha ja edasi minna

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

03.09

Eesti kaotas otsustava mängu ja ei pääsenud EM-il alagrupist edasi Uuendatud

03.09

Putin ja Xi rääkisid võimalusest saada siirdamistega surematuks

03.09

Pevkur: 87 miljonit läks ettemaksuna USA valitsusele Himarsite eest

03.09

Pakosta kritiseeris Stenbocki maja WC remonti kui ülipeent ja asjatut Uuendatud

05:06

Sagenenud vargused sunnivad poekette uusi turvalahendusi otsima

03.09

Statistikaameti peakontoris käib kohal 40 protsenti töötajatest

14:40

Zelenski on kindel, et Ukraina saab julgeolekutagatised Uuendatud

03.09

Kagu-Eesti metsas olla nähtud puumat, zooloogid on skeptilised

03.09

Tallinna muinsuskaitseosakond Burmani villale lammutusluba anda ei soovi

03.09

"Pealtnägija": ohumärgid MTÜ Slava Ukraini kohta olid pikalt õhus

ilmateade

loe: sport

15:57

Eesti rannajalgpallikoondis võitleb koha eest A-divisjonis

15:28

Lajal ja Glinka pääsesid Prantsusmaal veerandfinaali

14:52

Peatreener Rannula: tuleb hing kõvaks teha ja edasi minna

14:13

Eesti kiirendushooaja finaaletapil võidutsesid Orusaar ja Einberg

loe: kultuur

14:39

Galerii: Arvo Pärdi keskuses esitleti helilooja humoorikate väikevormide kogumikku

14:33

Kirjandusmuuseumi platvorm "ER500. Loo lugu!" tutvustab eesti raamatu lugu

14:04

Eestit esindavad Womexil Oopus ja trio Kass-Talsi-Minn

10:19

Tõnu Karjatse: Veneetsia filmifestival võib olla tänavu suunanäitajaks Oscaritel

loe: eeter

13:32

Graatsilise robotkoera Ülo abil õpivad tudengid koode kirjutama

11:12

Teist korda abieluranda sõudnud paar: parandasime oma vead

11:03

Tiit Maran: side loomaga on põhjus, miks inimesed kodustavad ka kiskjaid

09:56

"TeadusEST" uus saatejuht Kristjan Pihl: iga kord suutsin ennast üllatada

Raadiouudised

14:35

India ettevõte ostis Paide trükkplaadi tehase

12:30

Automaksu muutmise arutamine jäi riigikogus ära

12:25

Ilm läheb reedel veelgi soojemaks

12:20

Raadiouudised (04.09.2025 12:00:00)

10:05

Liikmesriigid asuvad kinnitama Euroopa Liidu ja Mercosuri lepingut

09:50

Süsiniku piirimeetme tegevusluba on taotlenud selle vajajatest vaid kümnendik

09:45

Õhutemperatuur kerkib kuni 23 kraadini

09:20

Raadiouudised (04.09.2025 09:00:00)

03.09

Tänavu oli huvi Pärnu haigla õeõppe vastu erakordselt suur

03.09

Päevakaja (03.09.2025 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo