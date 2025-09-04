Venemaa saadab välja Eesti diplomaadi

Venemaa välisministeerium teatas neljapäeval, et saadab Moskvas asuvast saatkonnast välja ühe Eesti diplomaadi. Tegemist on vastusega Eesti otsusele saata augustis õõnestustegevuse tõttu välja Vene diplomaat.

Vene välisministeerium teatas, et kutsus välja Eesti ajutise asjuri Marek Ühtegi ja teavitas teda ühe diplomaadi väljasaatmisest.

"Eesti diplomaatilise missiooni juhile on esitatud tugev protest seoses 13. augustil Tallinna Venemaa Föderatsiooni saatkonna diplomaadi põhjendamatult persona non grata'ks kuulutamisega," teatas Vene välisministeerium.

"Vastastikkuse põhimõttel teatas Vene pool, et üks Eesti saatkonna diplomaatiline töötaja Moskvas saadetakse välja. Eesti poolt teavitati ka, et Tallinna vaenulikud sammud ei jää vastuseta," seisab Vene välisministeeriumi pressiteates.

Peale Ühtegi töötab Moskvas asuvas Eesti saatkonnas veel neli inimest, pole selge, kes neist välja saadetakse.

Augusti keskel saatis Eesti välja ühe Venemaa diplomaadi väidetavate sanktsioonide rikkumiste ja teiste riigi vastu suunatud kuritegude tõttu. Venemaa lubas sellele sammule vastata.

Eesti välisministeerium teatas augustis, et Venemaa suursaatkonna esimene sekretär on kuulutatud persona non grata'ks ning diplomaat peab Eestist lahkuma.

"Kõnealune diplomaat on tegelenud otseselt ja aktiivselt Eesti põhiseadusliku korra ja õigussüsteemi õõnestamisega ning Eesti ühiskonna lõhestamisega, aidates kaasa riigi vastu suunatud kuritegude, sealhulgas ka mitme sanktsioonirikkumise kuriteo toimepanemisele," kommenteeris välisminister Margus Tsahkna toona pressiteate vahendusel.

Välisministeerium rõhutas, et Eesti riigi samm on vastavuses diplomaatiliste suhete Viini konventsiooni artikliga 9, mille kohaselt võib asukohariik igal ajal ilma oma otsust põhjendamata teatada lähetajariigile, et esinduse diplomaatilise personali hulka kuuluv töötaja on persona non grata.

Eesti ja Venemaa on oma suursaadikud sihtriigist ära toonud ning saatkonda juhivad mõlemas riigis ajutised asjurid.

Diplomaatiline praktika lähtub vastastikkuse põhimõttest, mille kohaselt nõuab riik, mille diplomaat on teisest riigist välja saadetud, tavaliselt ka selle riigi samaväärse diplomaadi lahkumist oma riigist.