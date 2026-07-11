Balti riikide diplomaadid käisid Vene välisministeeriumis protesti avaldamas

Balti riikide diplomaadid käisid reedel Venemaa välisministeeriumis, et seal Vene võimude levitatud valeväidete pärast protesti avaldada ning need tagasi lükata.

"Reedel , 10. juulil tegid Läti, Eesti ja Leedu saatkondade ajutised asjurid Moskvas Venemaa Föderatsiooni välisministeeriumile ühise demarši, mõistes teravalt hukka Venemaa asevälisministri Mihhail Galuzini 4. juulil tehtud ilmselgelt valed avaldused," teatasid kolme riigi välisministeeriumid.

Asjurid rõhutasid, et Balti riigid ei ole avanud oma õhuruumi selleks, et selle kaudu rünnata sihtmärke Venemaa territooriumil. Samuti viitasid nad Balti riikide välisministrite 10. aprillil tehtud ühisele avaldusele, seisis teates.

"Hoolimata Läti, Eesti ja Leedu korduvatest eri tasanditel väljendatud ametlikust seisukohast jätkab Venemaa valeinfo levitamist ja pingete eskaleerimist. Balti riigid lükkavad Venemaa valeväited täielikult tagasi. Droonide sisenemine Balti riikide õhuruumi on Venemaa Ukraina-vastase täiemahulise agressioonisõja otsene tagajärg," rõhutati pressiteates.

Samuti lükkasid kolme riigi diplomaadid ühiselt tagasi teised hiljuti Venemaa välisministeeriumi ametnike esitatud väärväited Balti riikide kohta, rõhutades, et Läti, Eesti ja Leedu tagavad kõigile oma elanikele täieliku õigusriigi põhimõtete järgimise. Vastupidised väited ei põhine faktidel ning kujutavad endast Venemaa teadlikku katset levitada desinformatsiooni.

Venemaa on süüdistanud Balti riike, et need on andnud Ukrainale loa kasutada oma õhuruumi Venemaa ründamiseks droonidega ning sel nädalal väitis Venemaa välisministeerium, et Balti riigid valmistavad ette venekeelsete elanike massilist väljasaatmist.