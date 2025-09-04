X!

India kiibitootja omandas Paide trükkplaaditehase

Paide trükiplaaditehase hoone
Paide trükiplaaditehase hoone Autor/allikas: Olev Kenk/ERR
Möödunud sügisel müüki pandud Paide trükkplaaditehase omandas India kiibitootja Polymatech Electronics. Tehas loodetakse taasavada juba septembris, esialgu saab seal tööd 22 inimest.

Paide trükkplaaditehase Brandner Electronics omanike ringi kuuluv Tarja Rapala-Virtanen ütles, et India ettevõte Polymatech Electronics ostis Paide tehase augusti algul pärast pikki läbirääkimisi. Tehingu hinda ei soostunud ta avaldama.

"Me kõigepealt paneme tehase uuesti tööle ja hakkame tootma samu tooteid, mida siiani on tehtud. Seejärel on plaanis laieneda, teha uusi investeeringuid, lisada võimsust ja mahtu. Tehase sees on ruumi, et sinna veel ka uusi seadmeid osta. Osteti olemasolev hoone ja koos sellega osteti ka maad lisaks. See annab võimaluse ehitada ja laiendada. Eesmärk on laiendada tootmist siin Paides," sõnas Brandner Electronicsi juhatuse liige Tarja Rapala-Virtanen.

Paide trükkplaaditehase tegevdirektor Urmas Aruoja loodab tootmist alustada septembri lõpus.

"Kasutame neid plaate kõikvõimalikes elektroonikaseadmetes - telefonidest arvutiteni. Kõigis on need põhikomponendina sees," sõnas Brandner Electronicsi tegevdirektor Urmas Aruoja.

Ühtlasi märkis tegevdirektor, et praegu nähakse vaeva, et leida töötajaid võimalikult tehase lähedalt, et vältida transpordiprobleeme ja muid logistilisi vajakajäämisi.

Varem Paides trükkplaate tootnud firma Brandner PCB lõpetas tegevuse eelmise aasta novembris. Toonane juht Aular Soon on meediale öelnud, et sulgemise põhjustas üle-euroopaline ebasoodne ettevõtluskeskkond. Kuid Paide trükkplaaditehase uued omanikud näevad peamise turuna just Euroopat aga keskendutakse ka ülemaailmsele turule, kuna trükkplaat on elektroonikatööstuse põhikomponent.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

