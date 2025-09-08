Läti inflatsioon kiirenes augustis 4,1 protsendile

Võrreldes 2024. aasta augustiga mõjutas tarbijahindade keskmist taset 2025. aasta augustis peamiselt toidu ja alkoholivabade jookide, eluasemega seotud kaupade ja teenuste ning alkohoolsete jookide ja tubakatoodete hinnatõus.

Aastaga kallinesid toit ja alkoholivabad joogid 7,5 protsenti. Grupi keskmist hinnataset mõjutas enim kohvi hinnatõus (34,2 protsenti). Samuti kallinesid linnuliha (20,3 protsenti), šokolaad (29,9 protsenti), värsked puuviljad (12,3 protsenti), munad (23,5 protsenti), või (20 protsenti) ning juust ja kohupiim (5,5 protsenti).

Hinnad tõusid ka piimatoodetel (5,7 protsenti), värskel köögiviljal (4,3 protsenti), pagaritoodetel (3,7 protsenti), piimal (5,4 protsenti), veiselihal (28,8 protsenti), kuivatatud, soolatud või suitsutatud lihal (2,3 protsenti) ja taimeõlil (12,9 protsenti).

Seevastu odavnesid kala (14,9 protsenti), kartul (5,5 protsenti), jahu ja muud teraviljatooted (5,2 protsenti) ning suhkur (8,4 protsenti).

Alkohoolsete jookide ja tubakatoodete keskmine hinnatase tõusis 3,8 protsenti. Eluasemega seotud kaupade ja teenuste keskmine hinnatase tõusis 3,6 protsenti. Aastaga kallines kõige rohkem elekter (9,2 protsenti).

Võrreldes 2015. aastaga olid tarbijahinnad 2025. aasta augustis 51,4 protsenti kõrgemad. Kaupade hinnad tõusid 49,1 protsenti ja teenuste hinnad 55,8 protsenti.