Väikseim hinnatõus alates kevadest 2021: augustis tõusid hinnad 0,3 protsenti

Statistikaameti esialgsel hinnangul tõusis tarbijahindade harmoneeritud indeks augustis võrreldes juuliga 0,3 protsenti ja eelmise aasta augustiga võrreldes 1,3 protsenti.

Statistikaameti tarbijahindade statistika teenusejuhi Lauri Veski sõnul oli aastane hinnatõus viimati nii madal 2021. aasta kevadel, kui majandus taastus koroonapandeemiast.

"Võrreldes 2025. aasta augustiga mõjutas indeksit peamiselt eluaseme ja transpordiga seotud kulutuste hinnatõus ning vastupidiselt toidu ja mittealkohoolsete jookide hinnalangus," lisas Veski.

Tegemist on kiirhinnanguga, mis augusti hindade kohta laekuvatel andmetel täpsustub.

Tarbijahinnaindeks kasutab kaaludena Eesti elanike tarbimisstruktuuri Eestis, harmoneeritud indeks võtab arvesse ka turistide tehtud kulutusi ning on võrreldav rahvusvahelise indeksiga HICP (Harmonised Index of Consumer Prices).

Augusti tarbijahinnaindeksi andmed avaldab statistikaamet 7. septembril. Tarbijahindade harmoneeritud indeksi augusti andmed avaldatakse 16. septembril.