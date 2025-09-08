Venemaa helikopter rikkus pühapäeval Eesti õhupiiri

Lennuvahendil puudus lennuplaan ning selle transponder oli välja lülitatud. Rikkumise hetkel puudus lennuvahendil ka kahepoolne raadioside Eesti lennuliiklusteenindusega.

Tegemist oli tänavu kolmanda Eesti õhupiiri rikkumisega Venemaa Föderatsiooni lennuvahendi poolt.

Välisministeerium kutsus esmaspäeval välja Venemaa saatkonna asjuri, et avaldada protesti ja edastada ametlik noot seoses pühapäeval aset leidnud Eesti õhupiiri rikkumisega.

Välisminister Margus Tsahkna (E200) sõnul on tegemist järjekordse tõsise ja kahetsusväärse vahejuhtumiga, eriti pidades silmas, et see on tänavu juba kolmas rikkumine.