Venemaa helikopter rikkus pühapäeval Eesti õhupiiri
Pühapäeva lõunal sisenes Vaindloo saare piirkonnas ilma loata Eesti õhuruumi Venemaa helikopter MI-8, mis viibis Eesti õhuruumis umbes neli minutit, teatas kaitseväe peastaap.
Lennuvahendil puudus lennuplaan ning selle transponder oli välja lülitatud. Rikkumise hetkel puudus lennuvahendil ka kahepoolne raadioside Eesti lennuliiklusteenindusega.
Tegemist oli tänavu kolmanda Eesti õhupiiri rikkumisega Venemaa Föderatsiooni lennuvahendi poolt.
Välisministeerium kutsus esmaspäeval välja Venemaa saatkonna asjuri, et avaldada protesti ja edastada ametlik noot seoses pühapäeval aset leidnud Eesti õhupiiri rikkumisega.
Välisminister Margus Tsahkna (E200) sõnul on tegemist järjekordse tõsise ja kahetsusväärse vahejuhtumiga, eriti pidades silmas, et see on tänavu juba kolmas rikkumine.
Toimetaja: Valner Väino