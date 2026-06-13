Rootsi saatis oma hävitajad Vene sõjalennukeid tuvastama

"Rootsi õhuväe valveteenistus viis reedel läbi kaks operatsiooni lennukitega JAS 39 Gripen, et tõkestada Läänemerel Rootsi õhuruumi lähedal lennanud Venemaa hävitajaid. Juhtumites osalesid kaks Venemaa hävitajat Su-24 ja Su-34," teatasid Rootsi relvajõud laupäeval.

Kaks intsidenti leidsid aset reedel Läänemere lõuna- ja idaosas, täpsustas relvajõudude pressiteenistus.

Under fredagen genomförde den svenska incidentberedskapen två insatser med JAS 39 Gripen för att möta ryska stridsflyg i Östersjön nära svenskt luftrum. Incidenterna involverade två ryska stridsflyg av typen Su-24 Fencer och Su-34 Fullback. pic.twitter.com/fsPojBxzWY — Försvarsmakten (@Forsvarsmakten) June 13, 2026

"Rootsi õhuväe valveteenistus tegutses kiiresti, kui Vene lennukid avastati, ning kaks paari JAS 39 Gripeneid tõusid õhku, et oma territooriumi kehtestada ning Venemaa hävitajatele vastu astuda ja neid tuvastada. Rootsi õhuruumi nende intsidentidega seoses ei rikutud," märkis pressiteenistus.

"Viimase aja halveneva julgeolekuolukorra tõttu on Rootsi kohandanud oma hoiakut ja suurendanud õhujõudude valmisolekut, et tulla toime suurenenud ohuga liitlaste õhuruumile," teatas Rootsi relvajõudude pressiteenistus.

"Venemaa tegevus on tõsine ja kujutab endast käitumismustrit, mis ohustab nii meie territoriaalset terviklikkust kui ka julgeolekut," ütles relvajõudude operatiivülem viitseadmiral Ewa Skoog Haslum.

Rootsi liitus NATO-ga 2024. aasta märtsis.

Pinged Läänemerel on järsult kasvanud alates Venemaa täiemahulisest sissetungist Ukrainasse 2022. aastal.