Kaupade eksport kasvas üheksa protsenti, kuid seda reekspordi hüppe tõttu

Majandus
Muuga sadam.
Muuga sadam. Autor/allikas: Tallinna Sadama koduleht.
Majandus

Juulikuu kaupade eksport kasvas võrreldes 2024. aasta sama ajaga üheksa protsenti ja import 11 protsenti. Eesti päritolu kaupade väljavedu vähenes samas ühe protsendi võrra ja seega kasvas eksport reekspordi toel.

Jooksevhindades eksportis Eesti kaupu enam kui 1,4 miljardi ja importis ligi 1,9 miljardi euro eest.

Kaubavahetuse puudujääk oli 444 miljonit eurot, mis on 76 miljonit eurot rohkem kui aasta varem.

Statistikaameti väliskaubanduse tiimi analüütik Jane Leppmets tõi välja, et juulis kasvas kaupade eksport eelkõige reekspordi toel, sest eelnevalt imporditud kaupade taasväljavedu suurenes 26 protsenti. "Kõige enam kasvas mineraalsete toodete, sealhulgas maagaasi, ja transpordivahendite reeksport," lisas analüütik.

Eesti päritolu kaupade väljavedu vähenes ühe protsendi võrra.

Eesti kaubad moodustasid juulis koguekspordist 59 protsenti ja nende osakaal vähenes aastaga kuue protsendipunkti võrra.

Kahanemist mõjutas enim Eesti päritolu mineraalsete toodete, puidu ja puittoodete ning muude tööstustoodete väiksem eksport. "Väliskaubanduses peetakse arvestust jooksevhindades, mistõttu on siinjuures oma mõju ka tänavustel madalamatel hindadel nafta- ja puiduturul," kommenteeris Leppmets.

Juulis kasvas enim mineraalsete toodete eksport

Juulis eksporditi kaupadest kõige rohkem elektriseadmeid (16 protsenti koguekspordist), põllumajandussaaduseid ja toidukaupu (12 protsenti) ning transpordivahendeid (11 protsenti). Võrreldes 2024. aasta juuliga kasvas enim mineraalsete toodete (42 miljoni euro võrra ehk 49 protsenti) ning vähenes puidu ja puittoodete (16 miljoni euro võrra ehk 12 protsenti) väljavedu Eestist.

Peamised ekspordipartnerid olid juulis Läti (15 protsenti koguekspordist), Soome (14 protsenti) ja Leedu (9 protsenti). Lätti viidi kõige rohkem mineraalseid tooteid, Soome elektriseadmeid ning Leetu transpordivahendeid. Võrreldes mulluse juuliga suurenes kaupade eksport enim Lätti (62 miljoni euro võrra), kuhu viidi rohkem mineraalseid tooteid.

Enim kahanes kaupade väljavedu Singapuri (30 miljoni euro võrra) ja Ameerika Ühendriikidesse (15 miljoni euro võrra). Singapuri eksporditi vähem mineraalseid tooteid ja Ameerika Ühendriikidesse elektriseadmeid. 

Enim imporditi kaupu Soomest

Enim imporditi juulis elektriseadmeid (13 protsenti koguimpordist), põllumajandussaaduseid ja toidukaupu (13 protsenti) ning transpordivahendeid (12 protsenti). Aastases võrdluses kasvas kõige rohkem mineraalsete toodete (67 miljoni euro võrra ehk 49 protsenti) ning vähenes transpordivahendite (27 miljoni euro võrra ehk 11 protsenti) sissevedu Eestisse.

Juulis imporditi kaupu enim Soomest (14 protsenti koguimpordist), Saksamaalt (11 protsenti), Leedust (9 protsenti) ja Lätist (9 protsenti). Soomest ja Leedust toodi kõige rohkem mineraalseid tooteid, Saksamaalt transpordivahendeid ning Lätist põllumajandussaaduseid ja toidukaupu.

Aastaga kasvas kaupade import kõige rohkem Soomest (48 miljoni euro võrra), kust toodi mullusest enam mineraalseid tooteid. Kahanes kaupade sissevedu Türgist (12 miljoni euro võrra), kust toodi vähem elektriseadmeid.

