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Majandus kasvas teises kvartalis 1,8 protsenti

Majandus
Tallinna kesklinn
Tallinna kesklinn Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Majandus

Statistikaameti andmetel suurenes sisemajanduse koguprodukt (SKP) 2026. aasta teises kvartalis võrreldes eelmise aasta sama ajaga 1,8 protsenti.

Statistikaameti rahvamajanduse arvepidamise teenusejuht Robert Müürsepp ütles, et teises kvartalis mõjutas majanduskasvu positiivselt kaks kolmandikku tegevusaladest.

"Suurima panuse andis sarnaselt esimese kvartaliga töötlev tööstus, mille lisandväärtus kasvas 6,5 protsenti. Järgnesid põllumajandus, metsandus ja kalandus, mille lisandväärtus suurenes eelmise aasta erakordselt madala võrdlusbaasi tõttu 168 protsenti, ja ehitus, mille lisandväärtus kasvas 7,5 protsenti," ütles Müürsepp.

Kiiremat lisandväärtuse kasvu näitasid ka mäetööstus (15,5 protsenti), veevarustus, kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus (14,3 protsenti) ning muud teenindavad tegevused (12,3 protsenti). Kuna tegemist on väiksemate tegevusaladega, jäi nende panus majanduskasvu siiski väheseks.

Negatiivselt mõjutasid majandust enim kinnisvaraalane tegevus, mille lisandväärtus vähenes 3,6 protsenti, hulgi- ja jaekaubandus, kus lisandväärtus kahanes 3,2 protsenti, ning elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, mille lisandväärtus vähenes 9,6 protsenti.

Maksulaekumine suurenes samuti SKP-ga võrdselt 1,8 protsenti. "Nii väike mõju oli maksulaekumisel majanduskasvule viimati 2025. aasta esimeses kvartalis," lisas Müürsepp.

Eratarbimine kasvas majandusest veidi aeglasemalt – 1,6 protsenti. Müürsepa sõnul suurenes eratarbimine viimati kaks kvartalit järjest 2023. aasta lõpus ja 2024. aasta alguses.

Enim kasvasid kodumajapidamiste kulutused vabale ajale ja kultuurile. Samuti suurenesid tarbijate kulutused muudele kaupadele ja teenustele, kodusisustusele, infole ja sidele ning tervishoiule. Kõige enam vähenesid kulud tubaka ja alkoholi tarbimises. Vähesel määral kahanesid kulutused rõivastele ja jalatsitele, toidule ja mittealkohoolsetele jookidele.

Valitsemissektori lõpptarbimise kasv aeglustus, teises kvartalis suurenes see 0,5 protsenti. Mittetulundussektori lõpptarbimine seevastu vähenes 0,1 protsenti.

SKP muutus Autor/allikas: Statistikaamet

Investeerimine aeglustus, väliskaubandus elavnes

Investeerimine aeglustus teist kvartalit järjest. Enim mõjutasid seda kodumajapidamised, mille investeeringud eluruumidesse kahanesid 22,2 protsenti. Mittefinantsettevõtete investeeringud vähenesid 12,5 protsenti.

Kahanesid mittefinantsettevõtete investeeringud muudesse hoonetesse ja rajatistesse, samuti vähenesid investeeringud transpordivahenditesse. Positiivselt paistis silma valitsemissektor, mille investeeringud kasvasid 15 protsenti.

"Kuigi investeeringud muudesse masinatesse ja seadmetesse vähenesid, siis hoonetesse ja rajatistesse investeeriti poole võrra rohkem kui eelmise aasta teises kvartalis," ütles Müürsepp.

Väliskaubandus hakkas teises kvartalis elavnema: eksport kasvas 2,7 ja import 4,3 protsenti. "Esimest korda pärast 2024. aasta neljandat kvartalit oli netoeksport negatiivne. See tähendab, et ostsime 70 miljoni euro eest rohkem kaupu ja teenuseid kui välismaale müüsime," selgitas Müürsepp.

Kaupade väljavedu suurenes 4,2 ja sissevedu koguni 6,9 protsenti. Seda mõjutas eelkõige elektrienergia kaubandus. Teenuste vahendus jäi üsna eelmise aasta taseme lähedale – teenuste eksport suurenes 0,8 protsenti ja import vähenes ühe protsendi. Kasvas kultuuri- ja meelelahutusteenuste ning muude äriteenuste eksport, samuti suurenes muude äriteenuste import. Teenuste impordi vähenemist mõjutasid peamiselt transpordi- ja sideteenused.

 

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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