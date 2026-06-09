Aprillis kaubavahetus hoogustus

Statistikaameti andmetel kasvas kaupade eksport aprillis eelmise aasta sama kuuga võrreldes 13 protsenti ja import 12 protsenti. Kaubavahetuse puudujääk oli aprillis 365 miljonit eurot, mis on 18 miljoni euro võrra suurem kui aasta varem samas kuus.

Jooksevhindades eksporditi aprillis kaupu ligi 1,8 miljardi ja imporditi ligi 2,2 miljardi euro eest.

Statistikaameti väliskaubandusstatistika analüütik Jane Leppmets sõnas, et koguekspordi kasvu mõjutas 2025. aasta sama kuuga võrreldes enim reekspordi 19-protsendine suurenemine. "Kõige rohkem kasvas varem imporditud kütuste taasväljavedu. Kõige rohkem reeksporditi transpordivahendeid ja mineraalseid tooteid," lisas analüütik.

Eesti päritolu kaupade eksport kasvas aastaga 10 protsenti ning moodustas aprillis koguekspordist 61 protsenti. Eesti päritolu kaupadest eksporditi enim elektriseadmeid ning puitu ja puittooteid.

Aprillis kasvas enim mineraalsete toodete eksport

Enim eksporditi aprillis elektriseadmeid (14 protsenti koguekspordist), põllumajandussaaduseid ja toidukaupu ning transpordivahendeid. Võrreldes 2025. aasta aprilliga kasvas kõige rohkem ehk 78 miljoni euro võrra (76 protsenti) mineraalsete toodete, sh erinevate bensiinide eksport.

Suurenes ka elektriseadmete ja mehaaniliste masinate väljavedu Eestist. Aprillis vähenes eelmise aasta sama kuuga võrreldes põllumajandussaaduste ja toidukaupade eksport.

Eesti kaubavahetus 2024-2026 Autor/allikas: Statistikaamet

Peamised ekspordipartnerid olid aprillis Soome (15 protsenti koguekspordist), Läti ja Leedu. Soome viidi kõige rohkem elektriseadmeid, Lätti transpordivahendeid ja mineraalseid tooteid ning Leetu transpordivahendeid.

Enim suurenes kaupade eksport Argentinasse (50 miljoni euro võrra ehk 94 korda) ja Lätti, kuhu viidi mullusest rohkem mineraalseid tooteid. Argentinasse suurenes erinevate bensiinide ning Lätti maagaasi väljavedu.

Peamised impordipartnerid olid Soome, Läti ja Leedu

Enim imporditi aprillis transpordivahendeid (14 protsenti koguimpordist), elektriseadmeid, mineraalseid tooteid ning põllumajandussaaduseid ja toidukaupu. Aastases võrdluses kasvas kõige rohkem ehk 107 miljoni euro võrra (69 protsenti) mineraalsete toodete, sh diislikütuse import, mida mõjutas ka kütuste kõrgem hind.

Aprillis vähenes enim ehk 11 miljoni euro võrra (29 protsenti) paberi ja pabertoodete import Eestisse.

Peamised impordipartnerid olid Soome, Läti ja Leedu, mis kõik moodustasid 11 protsenti Eesti koguimpordist.