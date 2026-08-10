Juunis kasvas kaupade eksport ja import 15 protsenti

Statistikaameti andmetel suurenes kaupade eksport ja import tänavu juunis eelmise aasta sama kuuga võrreldes 15 protsenti. Jooksevhindades eksporditi kaupu ligi 1,7 miljardi ja imporditi ligi 2,1 miljardi euro eest, kaubavahetuse puudujääk oli 413 miljonit eurot.

Statistikaameti väliskaubandusstatistika teenusejuhi Evelin Puura sõnul kasvas kaupade eksport ja import esimeses kvartalis neli protsenti, teises kvartalis kasv hoogustus – kaupu eksporditi 13 protsenti ja imporditi 11 protsenti rohkem kui aasta varem.

2026. aasta esimese kuue kuu jooksul eksporditi kaupu jooksevhindades ligi 10,1 miljardi ja imporditi ligi 12 miljardi euro eest.

"Kõige enam eksporditi esimesel poolaastal elektriseadmeid ning põllumajandussaaduseid ja toidukaupu, imporditi aga elektriseadmeid ja transpordivahendeid. Peamised ekspordipartnerid olid Soome, Läti, Leedu ja Rootsi ning impordipartnerid Soome, Saksamaa ja Läti," lisas Puura.

Juunis suurenes kaupade eksport enim Soome

Kõige rohkem eksporditi juunis elektriseadmeid (14 protsenti koguekspordist), põllumajandussaaduseid ja toidukaupu (12 protsenti) ning transpordivahendeid (11 protsenti). Enim suurenes mineraalsete toodete (62 miljoni euro võrra ehk 62 protsenti), metalli ja metalltoodete (28 miljoni euro võrra ehk 25 protsenti) ning põllumajandussaaduste ja toidukaupade (27 miljoni euro võrra ehk 15 protsenti), sealhulgas nisu, rapsiõli, kakaopasta ja herneste väljavedu Eestist.

Eesti päritolu kaubad moodustasid juunis koguekspordist 64 protsenti, nende väljavedu kasvas aastaga 15 protsenti. Enim suurenes Eesti päritolu elektriseadmete (sealhulgas seadmeosade), metalli ja metalltoodete (sealhulgas metallkonstruktsioonide) ning mineraalsete toodete (sealhulgas põlevkivikütteõli) väljavedu.

Varem imporditud kaupade taasväljavedu ehk reeksport suurenes 15 protsenti. Kõige rohkem kasvas mineraalsete toodete taasväljavedu.

Kõige enam eksporditi kaupa Soome (16 protsenti koguekspordist), Lätti (11 protsenti) ja Leetu (9 protsenti). Soome viidi enim elektriseadmeid ning Lätti ja Leetu transpordivahendeid.

Kõige rohkem kasvas kaupade väljavedu Soome (54 miljoni euro võrra ehk 26 protsenti) ja Hollandisse (43 miljoni euro võrra ehk 94 protsenti), kuhu viidi varasemast rohkem mineraalseid tooteid. Soome viidi enam maagaasi ja Hollandisse põlevkivikütteõli.

Peamised impordipartnerid olid Soome, Saksamaa ja Läti

Kõige rohkem imporditi juunis elektriseadmeid (15 koguimpordist), transpordivahendeid (14 protsenti) ning põllumajandussaaduseid ja toidukaupu (12 protsenti). Eelmise aasta juuniga võrreldes kasvas kõige rohkem ehk 90 miljoni euro võrra mineraalsete toodete (86 protsenti), sealhulgas maagaasi ja elektrienergia import Eestisse. Mullusest rohkem imporditi ka elektriseadmeid (70 miljoni euro võrra ehk 29 protsenti).

Peamised impordipartnerid olid Soome, Saksamaa ja Läti (kõik moodustasid 11 protsenti koguimpordist). Soomest toodi enim mineraalseid tooteid, Lätist põllumajandussaaduseid ja toidukaupu ning Saksamaalt transpordivahendeid.

Kõige rohkem kasvas kaupade sissevedu Hollandist (48 miljoni euro võrra ehk 47 protsenti), Soomest (44 miljoni euro võrra ehk 24 protsenti) ja Lätist (43 miljoni euro võrra ehk 24 protsenti), kust toodi mullusest enam mineraalseid tooteid.

Mertsina: ettevõte hinnang eksporditellimustele paraneb

Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina ütles, et tööstusettevõtete hinnang oma eksporditellimuste kohta paraneb.

"Kuigi viimastel kuudel on ootused tootmismahtude kasvatamiseks veidi nõrgenenud, on need aastatagusega võrreldes märgatavalt tugevamad. Samuti on vähenenud tööstusettevõtete osakaal, kellel nõudlus piirab majandustegevust, kusjuures see osakaal on nüüdseks langenud alla pikaajalist keskmist," lausus ta.

Euroala majandus, kuhu Eestist suunatakse 60 protsenti kaupade ekspordist, kasvas (Iirimaad arvestamata) tänavu esimesel poolel veidi kiiremini kui aasta tagasi. Ka Soome, meie suurima kaubanduspartneri, majanduskasv on olnud oodatust oluliselt tugevam, märkis Mertsina.

"Kokkuvõttes saabki öelda, et välisnõudlus lubab tänavu eksporti kasvatada. Küll aga on koos sõjaga Iraanis ja Hormuzi väina sulgemisega suurenenud pinged maailma tarneahelates," lausus ta.

Mertsina märkis ka, et viimastel aastatel on kasvanud Eesti töötlevas tööstuses tööjõukulud võrreldes tootlikkusega kiiremini kui paljudel meie kaubanduspartneritel, mis on halvendanud Eesti kaupade ekspordi kulupõhist konkurentsivõimet.