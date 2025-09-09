Aivo Peterson veab erakonna Koos nimekirja Tallinnas Lasnamäel

Erakond Koos avaldas kohalike valimiste Tallinna valimisnimekirja ja programmi, millest selgub, et riigireetmises süüdistatav Aivo Peterson kandideerib Lasnamäel. Erakonna kandidaat Tallinna linnapea ametikohale on Vladimir Maslov.

Lasnamäel kandideerivad Aivo Peterson, Igor Hopp, Eduard Fedotov, Aleksei Teterev, Inga Zaporožets, Oleg Gavrilov ja Juri Fisun.

Haaberstis kandideerivad Leonid Tsingisser ja Erik Hopp. Kesklinnas kandideerib Andrei Norstedt ja Kristiines Tatjana Matikainen.

Põhja-Tallinnas kandideerivad Vladimir Maslov, Pavel Bondarenko, Aleksandr Tolbin, Vassili Trofimov ja Irina Korjas.

Mustamäel kandideerivad Sergei Tšernov ja Dmirti Savustjan, Nõmmel Tatjana Hopp ning Pirital Aleksandr Rumjanovski.

Oma programmis kirjutab erakond, et lubab viia läbi linnas suurpuhastuse ja haldusreformi ning puhastada linna "mustusest ja parasiitidest".

"Eemaldame grafiti ja prügi, taastame väärika ilme Pika tänava ja teiste suurte turistitänavate jaoks. Vabaneme kolmandate riikide sümboolikast ja erinevate seksuaalvähemuste propagandast," seisab erakonna programmis.

Teatavasti on Pikal tänaval asuva Vene saatkonna ees Vene agressioonivastased ning Ukrainat toetavad loosungid.

Samuti lubab Koos võidelda Tallinnas nälkjate ja puukide vastu.

Samal ajal tahab erakond alustada haldusreformi, mille käigus vähendada ametnike ja saadikute arvu ning samuti kärpida bürokraatiat ja võidelda korruptsiooniga, muutes linnajuhtimise läbipaistvaks.

Koos kirjutab, et konservatiivse parteina kavatseb Koos seada linlaste tervise ja perekondlikud traditsioonilised väärtused esikohale, tühistades "LGBT-propaganda" ja geiparaadide korraldamise pealinnas.

Koos lubab "depolitiseerida" kultuuri-, spordi- ja haridusvaldkonnad – lõpetada sõda monumentidega ja taastada Vene kultuurikeskus.

Järgmine kohtuistung riigireetmises süüdistatava Petersoni kohtuasjas leiab Harju maakohtus aset 11. septembril.

Isegi kui see istung peaks jääma maakohtus viimaseks ning kohus mõistab seejärel Petersoni riigireetmises süüdi, jääb siiski valijatele võimalus anda 19. oktoobril toimuvatel kohalikel valimistel Petersonile veel oma hinnang. Nimelt tohivad valimistel kandideerida kõik kodanikud, kelle suhtes pole süüdimõistev kohtuotsus jõustunud ning kes ei kanna karistust vanglas.