Murdochi meediaimpeeriumi pärilussõda saab lõpu

Rupert Murdochi poeg Lachlan ostab meediaimpeeriumi oma õdedelt ja vendadelt välja ning kindlustab nii kontrolli isa loodud firma üle.

Lachlan Murdoch sõlmis esmaspäeval lepingu, mis lõpetab aastakümneid kestnud vaidluse maailma ühe võimsaima meediaorganisatsiooni tuleviku üle, vahendas The Telegraph.

Tehingu väärtuseks hinnatakse 3,3 miljardit dollarit. Lachlani kolm vanimat õde-venda saavad võrdselt 1,1 miljardit dollarit. Sellega läheb Murdochi usaldusfondi kontroll Lachlani kätte.

Kõnealune usaldusfond kontrollib Murdochi hargmaist ettevõtet News Corp ja USA populaarset telekanalit Fox News.

Rupert Murdoch käivitas Fox Newsi 1996. aastal ning see on nüüd USA vaadatuim teleuudiste kanal.

Rupert Murdoch teatas juba 2023. aastal, et astub tagasi talle kuuluvate meediakontsernide nõukogu esimehe kohalt ning mõlemat ettevõtet hakkab juhtima tema poeg Lachlan Murdoch, kelle üks vanavanematest on eestlane.

Lachlanit peetakse oma õdedest ja vendadest kõige konservatiivsemaks. Viimane tehing viitab, et Murdochi meediaimpeerium jätkab ka edaspidi oma senist kurssi.