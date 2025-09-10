X!

Äripäeva hinnangul on Eesti rikkaimad inimesed Käärmann ja Hinrikus

Majandus
{{1757482800000 | amCalendar}}
Kristo Käärmann ja Taavet Hinrikus
Kristo Käärmann ja Taavet Hinrikus Autor/allikas: Transferwise
Majandus

Ajalehe Äripäev iga-aastase Eesti rikkaimate inimeste edetabeli esikolmik püsib varasemaga võrreldes sama: kõige tipus on ka tänavu Wise'i asutaja Kristo Käärmann, võrreldes mullusega on kohad vahetanud samuti Wise'i asutaja Taavet Hinrikus ning Bolti asutaja Markus Villig.

Äripäeva koostatud rikaste edetabeli esiviisik on järgmine:

Kristo Käärmann, vara väärtus 2,19 miljardit eurot
Taavet Hinrikus, vara väärtus 1,2 miljardit eurot
Markus Villig, vara väärtus 1,16 miljardit eurot
Jaan Tallinn (Ambient Sound Investments, Metaplanet Holdings, Soft Park Investments), vara väärtus 644 miljonit
Margus Linnamäe (MM Grupp), vara väärtus 629 miljonit

Esikümnest leiab veel Oliver Leisalu (Bolt), Raul Kirjaneni (Graanul Invest, Biofuel), Oleg Ossinovski (Skinest Grupp), Anders Andersoni (Graanul Invest, Neoinvesteeringud) ja Martin Villigu (Bolt).

Äripäev nendib, et tänavuse rikaste edetabeli esikoha haaranud ettevõtja saavutas rekordi – mitte kunagi varem pole võitja vara väärtus olnud nii suur.

Esimese saja rikkama inimese ettevõtlusvara väärtus kasvas aastaga üle kümne protsendi, 20,2 miljardi euroni.

Äripäev on pingerea arvutamisel arvestanud ettevõtjatele kuuluvate firmade väärtust, osalust börsifirmades ning vähestel juhtudel ettevõtete müügist saadud kasumit.

Äripäev: rikaste edetabel annab aimu Eesti elu paranemisest

Äripäeva loovtoimetuse juht Ken Rohelaan tõdes "Vikerhommikus", et edetabeli tipus domineerivad tehnoloogiaettevõtjad ja väljaspool Eestit aetavad ärid.

Naisi on 500 rikkama inimese seas umbes poolsada. Esimese naise leiab 35. realt, kuhu jõudis Karin Nurmetalo, laevandusettevõtte Baltic Maritime Logistics Group üks omanikest.

Rohelaane kinnitusel suudavad rikaste edetabeli inimesed oma vara väärtust kasvatada ka aegadel, mil suurel osal ühiskonnast on majanduslikult keerulisemad ajad.

"Pikema aja peale on mõistlik teha investeeringuid siis, kui on keeruline aeg, siis on võimalik osta odavama hinnaga mõni ettevõte, tööstuses võimalik liine juurde soetada, hakata tarneahelaid ümber ehitama. Raskem aeg on tegelikult ettevõtja jaoks rahaliselt mõistlikum. Kui me oleme väga heas majanduskeskkonnas, siis kõik see on kallim," rääkis Rohelaan.

"Me näeme juba praegu tegelikult selle tabeli pealt, et mingisugused investeeringud on hakanud ennast ära tasuma ja need ettevõtjad oma ettevõtetega tegelikult purjetavad praegu päris ilusasti edasi. Ma usun, et nende abil ja ka teiste abil, kes ei ole veel edetabelisse jõudnud, nad hakkavad seda Eesti majandust kasvatama."

Rikaste edetabelisse pääseb siis, kui vara väärtus on vähemalt 14,2 miljonit eurot. Küsimusele, miks peaks kellegi suur rikkus tavalisele raadiokuulajale korda minema, vastas Rohelaan, et needsamad ettevõtted on tööandjad ja maksumaksjad.

"See raha läheb riigieelarvesse ja sealtkaudu näiteks laiemalt avalikele teenustele. Need ettevõtted on ka kohad, kus luuakse lisandväärtust, tehakse midagi uut, uut raha hakkab jälle peale tulema, nad on eksportijad. Kogu see komplekt annab tegelikult mingisuguse tõuke ja kasvuvõimaluse Eesti majandusele," sõnas Rohelaan.

Kuula intervjuud

500 inimest hõlmava edetabeliga saab põhjalikumalt tutvuda Äripäeva veebis.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Allikas: Ken Rohelaant intervjueerisid Kirke Ert ja Taavi Libe

Samal teemal

arvo pärt 90

tutvu ajakavaga

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

10:26

Sulav igikelts muudab arktilised jõed kollaseks

10:23

Poola tulistas alla riiki lennanud Vene droonid Uuendatud

10:19

Äripäeva hinnangul on Eesti rikkaimad inimesed Käärmann ja Hinrikus Uuendatud

10:08

Aldo Järvsoo: Giorgio Armani armastas Eesti naiste ilu

10:00

Sillamäe eesti põhikool seisab suure huvi tõttu silmitsi ruumipuudusega

09:57

Raido Ränkel ihkab lõpetada Kristo Prangli võiduseeria

09:55

Harkus avab taas uksed rekonstrueeritud Ilmakeskus

09:49

Merlin Liis-Toomela: andmekaitses on vabanduste aeg läbi saamas

09:36

"Jõulutunnel" ootab taotlusi koostööks

09:34

Tauno Tuisk: enne uut EIS-i tuleb küsida, mida me hindame

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

laulu- ja tantsupidu

Loetumad uudised

09.09

Kaitseväe juhataja: Venemaa ei ole võitmatu kuue meetri pikkune hiiglane

10:23

Poola tulistas alla riiki lennanud Vene droonid Uuendatud

09.09

Enefit Greeni endine juht Aavo Kärmas sai kahtlustuse siseteabe väärkasutamises Uuendatud

09.09

Sõja 1294. päev: Venemaa tappis õhurünnakus Donetski oblastile vähemalt 24 inimest Uuendatud

09.09

USA tootjalt hangitud täpsusrelvad läksid kõik garantiiremonti Uuendatud

09.09

Aasta aega kaine olnud Sandra Sillamaa: lapsed oleksid võinud emast ilma jääda

09.09

Vallavanem Taavi Aasa vangerdus viis ametist Põltsamaa lossi juhi

09.09

Iisrael ründas Kataris asuvat Hamasi juhtkonda Uuendatud

09.09

Sakslaste poolt kahtlustatud Eesti laevafirma: see on lihtsalt naljakas

09.09

Kongress avaldas Trumpi väidetava kirja Epsteinile

ilmateade

loe: sport

09:57

Raido Ränkel ihkab lõpetada Kristo Prangli võiduseeria

09:32

Gordejev ja Lebreton tõusid finaaletapi eel MM-sarjas 13. kohale

08:51

40-aastane Ronaldo kerkis MM-valiksarja väravalööjate tabelis esimeseks

08:08

Norra lõi Haalandi juhtimisel Moldovale 11 väravat

loe: kultuur

09.09

Lastekirjanduse keskuses avatud näitus kutsub seente salajast elu avastama

09.09

Galerii: Tallinna lennujaamas esitleti lendamisest inspireeritud novellikogumikku

09.09

ERSO ja Ellerhein toovad paidelaste ette ülevaate Arvo Pärdi loomingust

09.09

Raadio 2 esitleb Eurosonicul maailma muusikatööstusele ansamblit Mariin K.

loe: eeter

10:08

Aldo Järvsoo: Giorgio Armani armastas Eesti naiste ilu

09:36

"Jõulutunnel" ootab taotlusi koostööks

08:51

Helina Laidla: ühel hetkel mõistsin, et ei suuda tütart elule tagasi tuua

08:05

Illustraator: tehisaru tehtud pildid on liiga lakutud ja kunstlikud

Raadiouudised

09:20

Raadiouudised (10.09.2025 09:00:00)

09.09

Päevakaja (09.09.2025 18:00:00)

09.09

Pärimusmuusik Susanna Viktoria Mõtsmees lõimib muusikasse esivanemate loomingut

09.09

Enefit Greeni endine juht Aavo Kärmas sai kahtlustuse siseteabe väärkasutamisel

09.09

Omavalitsused korraldavad ümber osavaldade tööd

09.09

Narvas on KOV valimistel 20 aasta tihedaim konkurents

09.09

Kaitseminister kutsus riigikogu üles toetama pikaajaliselt kaitsekulude hoidmist viiel protsendil

09.09

Läti plaanib muuta karmimaks kolmandate riikide kodanike Lätis viibimise nõudeid

09.09

Euroopa Liit ja USA kaaluvad uusi sanktsioone Venemaale

09.09

Raadiouudised (09.09.2025 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo