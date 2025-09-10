Äripäeva hinnangul on Eesti rikkaimad inimesed Käärmann ja Hinrikus

Ajalehe Äripäev iga-aastase Eesti rikkaimate inimeste edetabeli esikolmik püsib varasemaga võrreldes sama: kõige tipus on ka tänavu Wise'i asutaja Kristo Käärmann, võrreldes mullusega on kohad vahetanud samuti Wise'i asutaja Taavet Hinrikus ning Bolti asutaja Markus Villig.

Äripäeva koostatud rikaste edetabeli esiviisik on järgmine:

Kristo Käärmann, vara väärtus 2,19 miljardit eurot

Taavet Hinrikus, vara väärtus 1,2 miljardit eurot

Markus Villig, vara väärtus 1,16 miljardit eurot

Jaan Tallinn (Ambient Sound Investments, Metaplanet Holdings, Soft Park Investments), vara väärtus 644 miljonit

Margus Linnamäe (MM Grupp), vara väärtus 629 miljonit

Esikümnest leiab veel Oliver Leisalu (Bolt), Raul Kirjaneni (Graanul Invest, Biofuel), Oleg Ossinovski (Skinest Grupp), Anders Andersoni (Graanul Invest, Neoinvesteeringud) ja Martin Villigu (Bolt).

Äripäev nendib, et tänavuse rikaste edetabeli esikoha haaranud ettevõtja saavutas rekordi – mitte kunagi varem pole võitja vara väärtus olnud nii suur.

Esimese saja rikkama inimese ettevõtlusvara väärtus kasvas aastaga üle kümne protsendi, 20,2 miljardi euroni.

Äripäev on pingerea arvutamisel arvestanud ettevõtjatele kuuluvate firmade väärtust, osalust börsifirmades ning vähestel juhtudel ettevõtete müügist saadud kasumit.

Äripäev: rikaste edetabel annab aimu Eesti elu paranemisest

Äripäeva loovtoimetuse juht Ken Rohelaan tõdes "Vikerhommikus", et edetabeli tipus domineerivad tehnoloogiaettevõtjad ja väljaspool Eestit aetavad ärid.

Naisi on 500 rikkama inimese seas umbes poolsada. Esimese naise leiab 35. realt, kuhu jõudis Karin Nurmetalo, laevandusettevõtte Baltic Maritime Logistics Group üks omanikest.

Rohelaane kinnitusel suudavad rikaste edetabeli inimesed oma vara väärtust kasvatada ka aegadel, mil suurel osal ühiskonnast on majanduslikult keerulisemad ajad.

"Pikema aja peale on mõistlik teha investeeringuid siis, kui on keeruline aeg, siis on võimalik osta odavama hinnaga mõni ettevõte, tööstuses võimalik liine juurde soetada, hakata tarneahelaid ümber ehitama. Raskem aeg on tegelikult ettevõtja jaoks rahaliselt mõistlikum. Kui me oleme väga heas majanduskeskkonnas, siis kõik see on kallim," rääkis Rohelaan.

"Me näeme juba praegu tegelikult selle tabeli pealt, et mingisugused investeeringud on hakanud ennast ära tasuma ja need ettevõtjad oma ettevõtetega tegelikult purjetavad praegu päris ilusasti edasi. Ma usun, et nende abil ja ka teiste abil, kes ei ole veel edetabelisse jõudnud, nad hakkavad seda Eesti majandust kasvatama."

Rikaste edetabelisse pääseb siis, kui vara väärtus on vähemalt 14,2 miljonit eurot. Küsimusele, miks peaks kellegi suur rikkus tavalisele raadiokuulajale korda minema, vastas Rohelaan, et needsamad ettevõtted on tööandjad ja maksumaksjad.

"See raha läheb riigieelarvesse ja sealtkaudu näiteks laiemalt avalikele teenustele. Need ettevõtted on ka kohad, kus luuakse lisandväärtust, tehakse midagi uut, uut raha hakkab jälle peale tulema, nad on eksportijad. Kogu see komplekt annab tegelikult mingisuguse tõuke ja kasvuvõimaluse Eesti majandusele," sõnas Rohelaan.

Kuula intervjuud

500 inimest hõlmava edetabeliga saab põhjalikumalt tutvuda Äripäeva veebis.