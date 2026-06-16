Taavet Hinrikus ostis osaluse NBA meeskonnas

Äripäev kirjutas, et Hinrikus investeeris Portland Trail Blazersi meeskonda oma investeerimisettevõtte Skaala Investmentsi kaudu. Skaala Investments kuulub suuresti Taavet Hinrikusele, ettevõttest kolm protsenti on ka Sten Tamkivil.

"Portland Trail Blazersi omanikeringi kuulumine on meie jaoks oluline verstapost ja suur au," ütles Hinrikus. "Oleme alati investeerinud sinna, kus näeme pikaajalist väärtust ja tugevat meeskonda – nii ettevõtluses kui nüüd ka spordis."

Uute omanike nimekirjas on lisaks Hinrikusele mitmeid tuntud ettevõtjaid ja investoreid, nende seas Panda Expressi asutaja Andrew Cherng, riskikapitalist Sheel Tyle.

Pikemalt loe tehingu kohta Äripäeva loost.

Portland Trail Blazers kogus tänavu NBA põhihooajal 42 võitu ja 40 kaotust.

NBA läänekonverentsi avaringis jäi Portland mängudega üks-neli alla hilisemale NBA finalistile San Antonio Spursile. Võistkonna viimase hooaja liidriks oli Iisraeli korvpallur Deni Avdija.

Aastatel 1995-2001 mängis Portlandi eest Leedu legend Arvydas Sabonis.

NBA meistriks on tulnud klubi ühel korral aastal 1977, kui võistkonna liider oli Bill Walton.