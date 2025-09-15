X!

EISA valmistub 900 000 euro eest välisriikide talente Eestisse kutsuma

Majandus
Work in Estonia koduleht.
Work in Estonia koduleht. Autor/allikas: kuvatõmmis
Majandus

Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus (EISA) otsib 900 000-eurose hankega partnerit, kes aitaks neil Brasiiliast, Mehhikost, Rootsist, Hispaaniast, Saksamaalt ja veel mitmest riigist talente Eestisse tööle kutsuda.

Neljapäeval algatas EISA hanke, kus otsib kaheks aastaks partnerit, kes nii Eestis kui sihtriikides Work in Estonia turundusega tegeleks. Work in Estonia programm on ette nähtud talentide Eestisse tööle meelitamiseks ning Eesti kui rahvusvahelise tehnoloogiaasjatundjate sihtkoha promomiseks.

Kaheks aastaks sõlmitava raamlepingu maksumus on hanketingimuste kohaselt eeldatavasti 900 000 eurot.

"Hankega planeerime eeskätt digiturunduse fookusega tegevusi, et hoida Eesti pildil välistalendi jaoks atraktiivse karjäärisihtriigina ning soodustada kandideerimist siinsetele kõrget kvalifikatsiooni eeldavatele valdkondlikele tööpakkumistele," ütles Work in Estonia juht Kristi Veskus ERR-ile.

Hankega ostetav turundustegevus on mõeldud Eestis töötamise promomiseks Brasiilias, Suurbritannias, USA-s, Mehhikos, Hispaanias, Portugalis, Prantsusmaal, Hollandis, Saksamaal, Soomes ja Rootsis.

"Sihtriikide valikut määrab kvalifitseeritud talentide valmidus ja huvi leida endale karjäärivõimalusi väljaspool asukohariiki, oluline on ka kultuuriline sobivus ning see, millistest riikidest ettevõtted ise talente juba edukalt on värvanud ja värbavad," selgitas Veskus.

Ta lisas, et fookuses on kõrgelt kvalifitseeritud tippspetsialistid IKT ja inseneeria valdkonnast, kus on suur tööjõuvajadus, aga kus kohalik tööjõud ei kata tööjõuturu vajadusi.

Seda, kui tulemuslikuks kampaania osutub, mõõdetakse Veskuse sõnul vahetult veebilehel viidatud aja järgi, kuid pikemas plaanis selle põhjal, mitu inimest kui mitmele töökohale kandideeris.

"Keskmiselt kandideerib üks talent 1,2–1,3 töökohale ehk üks talent on potentsiaalselt kättesaadav rohkem kui ühele ettevõttele. Kampaaniate puhul saame rääkida tulemusest 1,5–1,7. See on tulemus, mille poole püüdlevad kõik talente jahtivad maailma riigid," märkis Veskus.

Work in Estonia portaali avas EAS 2015. aasta aprillis ning esialgu keskenduti Soomest IT-spetsialistide Eestisse toomisele, sihtgrupiks Nokiast koondatud töötajad. Seda kavatsust ei saatnud edu, sest Eesti palgatase polnud nende jaoks konkurentsivõimeline.

2017. alguses ütles toonane ettevõtlusminister Urve Palo, et Work in Estonia projekt ei ole eesmärke täitnud ega ennast õigustunud ning pidas küsitavaks vajadust sellega jätkata. Samal aastal jõudis ministeerium siiski seisukohale, et programmi on tarvis ning edasistel aastatel seati sihiks väljastpoolt Euroopa Liitu 2000 IT-spetsialisti leidmine. 

Kuna konkreetse värbamisega tegelevad ettevõtted ise, on keeruline hinnata, kui palju on programmi vahendusel inimesi Eestisse tööle tulnud. EISA arvestuse kohaselt on aastast 2023 kuni selle aasta juuni keskpaigani Work in Estonia tegevuste tulemusena asunud Eestisse tööle üle tuhande välistalendi.

Toimetaja: Karin Koppel

arvo pärt 90

spordipidu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:59

17-aastane USA tulevikulootus võitis oma esimese WTA tiitli

12:56

Aimar Ventsel: Putinist ja tema haiglasest suhtumisest oma tervisesse

12:55

Teisipäev tuleb sajune

12:49

Kaubandus‑tööstuskoja uueks juhiks sai Oliver Väärtnõu

12:28

A. Le Coq ostab Värska Originaali

12:25

Raadiouudised (15.09.2025 12:00:00)

12:25

VIDEO | Fotofiniš soosis Tansaania maratoonarit

11:55

Peatäie juustega võib elevandi õhku tõsta

11:47

USA ja Suurbritannia suurendavad koostööd tuumaenergia arendamisel

11:46

Galerii: Rapla kultuurifestivalil Särin esines ansambel Koer

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

laulu- ja tantsupidu

Loetumad uudised

14.09

Sõja 1299. päev:Ukraina droonirünnak süütas ühe suurima Venemaa naftatöötlemistehase Uuendatud

10:14

Kiiev: Ukraina hävitas 40 miljonit dollarit maksva Vene õhutõrjesüsteemi Uuendatud

14.09

Ogier tegi Tšiili teedel puhta töö, Tänakule jagus vaid üks punkt Uuendatud

14.09

Kellogg: ainus takistus teel rahule on Venemaa

14.09

Maailmameister Saksamaa sai põneva finaali järel kaela ka EM-kulla Uuendatud

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

14.09

Hodges: Balti riikide õhuturbemissioon peaks muutuma õhukaitsemissiooniks

14.09

Kaitsetööstuspargis võib laskemoona tootmine jääda venima

08:37

Kuberner: Kirki tapmises kahtlustatav ei tee võimudega koostööd

14.09

Tartu plaanib Turu tänaval vähendada lubatud piirkiirust

ilmateade

loe: sport

12:59

17-aastane USA tulevikulootus võitis oma esimese WTA tiitli

12:25

VIDEO | Fotofiniš soosis Tansaania maratoonarit

11:39

Eesti kurlingunaiskond lõpetas MK-etapil kaheksa parema seas

11:13

Julien Alfred jättis MM-i pooleli

loe: kultuur

11:46

Galerii: Rapla kultuurifestivalil Särin esines ansambel Koer

11:43

Minu elu muutnud raamat | Saara Liis Jõerand ja "Kõrgusekartus"

11:43

Arvustus. Nõrgapoolne teostus annab võimaluse kontseptsiooni nautida

11:15

Kanuti Gildi Saal alustab juubelihooaega Maike Londi lavastusega

loe: eeter

11:55

Peatäie juustega võib elevandi õhku tõsta

11:09

Kirurg: nooruses arvutimänge mänginud arstid on robotkirurgias osavamad

10:42

"Teise mätta otsast": rahvameditsiini kogemus näitab teed tõenduspõhisusele

10:40

SKA nooremteadur: lünki Eesti õhuseires aitaks täita õhupallid

Raadiouudised

09:50

USA ja Hiina arutavad tollimakse ning Tiktoki saatust

09:50

Õpetajate palgakorralduse muutmist pidurdavad harjumused ja umbusk

09:40

Kohati sajab hoovihma

09:25

Raadiouudised (15.09.2025 09:00:00)

14.09

Päevakaja (14.09.2025 18:00:00)

14.09

Võrumaa Muuseumis on Tekstiilikunstnike Liidu aastapreemiate laureaatide loomingu näitus

14.09

Tartu Turu tänav läheb remonti

14.09

Eesti on vastu Taani algatatud chat-kontrolli eelnõule

13.09

Naiskodukaitse Saaremaal tähistab saja aastast sünnipäeva

13.09

Rakvere linnuses saab näha haruldast pronkskausside kogu

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo