Eesti on vastu Taani algatatud chat-kontrolli eelnõule

Ekspertide sõnul on see meede ohtlik, kuna see kaotaks anonüümsuse internetis ja süvendaks jälgimisühiskonda. Eesti justiitsministeeriumi hinnangul on ebatõenäoline, et ettepanek leiaks Euroopa Liidus piisavalt toetust. Eesti ja ka Euroopa Parlament toetavad laste seksuaalse väärkohtlemise ennetamist, kuid on sellele ettepanekule vastu.

Johannes Voltri