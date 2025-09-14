X!

Eesti on vastu Taani algatatud chat-kontrolli eelnõule

Raadiouudised
Raadiouudised

Euroopa Liidus jõuab oktoobris arutusele eelnõu, millega tahetakse takistada laste seksuaalset ärakasutamist kujutava sisu levitamist internetis.

Ekspertide sõnul on see meede ohtlik, kuna see kaotaks anonüümsuse internetis ja süvendaks jälgimisühiskonda. Eesti justiitsministeeriumi hinnangul on ebatõenäoline, et ettepanek leiaks Euroopa Liidus piisavalt toetust. Eesti ja ka Euroopa Parlament toetavad laste seksuaalse väärkohtlemise ennetamist, kuid on sellele ettepanekule vastu.

Johannes Voltri

viimased uudised

18:23

Mistra eurohooaeg lõppes esimeses ringis: jäime liiga passiivseks

18:20

Eesti on vastu Taani algatatud chat-kontrolli eelnõule

18:07

USA välisminister Marco Rubio saabus visiidile Iisraeli

17:51

Rommi Siht: peame meeskonnana neid võite võtma hakkama

17:23

OTSEBLOGI | Tšiili MM-il rallil jääb sõita veel vaid punktikatse Uuendatud

17:09

VIDEO | Tokyo MM-i 100 meetri jooksu finaalid ei valmistanud pettumust

16:53

VIDEO | Nii Paide kui Kalju lõid ühe värava

16:44

Galerii: Ülle Feršel pälvis Ullo Toomi rahvatantsustipendiumi

16:34

Seville ja Thompson tõid MM-il Jamaicale kaksikvõidu, Lyles kolmas Uuendatud

16:34

Nõmme Kaljul ei õnnestunud Paides kolmanda koha heitluses lähemale jõuda Uuendatud

ilmateade

Raadiouudised

13.09

Naiskodukaitse Saaremaal tähistab saja aastast sünnipäeva

13.09

Rakvere linnuses saab näha haruldast pronkskausside kogu

13.09

Päevakaja (13.09.2025 18:00:00)

12.09

Pärnus tihendavad valimiskonkurentsi uued tulijad

12.09

Päevakaja (12.09.2025 18:00:00)

12.09

Kolonel Kiviselg: tänavune Zapad on 10-20 korda väiksem kui eelmised

12.09

Ministeerium plaanib keelata esimesse klassi minejate koolikatsed

12.09

Eesti idaosa õhuruumis kehtivad lähinädalatel õhuliikluse ajutised piirangud

12.09

Raadiouudised (12.09.2025 15:00:00)

12.09

Iru elektrijaam ei hakka seakorjuseid põletama

Viimased teleuudised

üles
