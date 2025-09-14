X!

Kaitsetööstuspargis võib laskemoona tootmine jääda venima

Eesti
Padrunid.
Padrunid. Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR
Eesti

Riigi kaitsetööstuspargis laskemoona toota plaanivad ettevõtjad on esitamas riigile oma lõplikke pakkumisi. Tootmise alustamine võib aga jääda venima, sest riik ei anna ühtegi garantiid, et toodangut ise ka ostab. See ei muuda Eestit atraktiivseks investoritele ega tõsta sõjalise kaitse usutavust.

Kaitsetööstuspargi loomise plaan laskemoona tootmiseks jõudis avalikkuse ette kaks aastat tagasi. Tänaseks on välja valitud pargi asukoha alad. Tänavu juunis esitas kümme ettevõtet esialgse pakkumise, kellega riik alustas läbirääkimisi.

"Me pakumegi neile seda võimalust, et lühikese ajaga on tehtud ära planeering ja leitud tööstusmaa. Riik rajab sinna vähemalt 50 miljoni eest baastaristut, mis teeb äri alustamise lihtsamaks Eestis," lausus kaitseministeeriumi kaitsetööstuse arendamise erinõunik Indrek Sirp.

Eesti riik ei anna mingit garantiid, et ostab toodangut, mida pargis võiks tegema hakata, mistõttu tekib küsimus, miks peaks keegi Eestisse tehase ehitama, kui tema toodangut võib-olla ei ostetagi.

"Põhimõtteliselt on ettevõtete ostjateks riik või riigid. See tähendab ka seda, et ettevõtjatele on olulised pikaajalised tarnelepingud. Ma arvan, et see on üks koht, kuhu taha see asi kinni jääb. Oletame, et kui keegi investor tahab ehitada Eestis tehase, osta seadmed, mis on pikaajalised, siis ilmselgelt sellist äriplaani ei tehta ühekordse tellimuse või üheaastase tellimuse baasil," sõnas Swedbanki tööstusosakonna juht Raul Kirsimäe.

Kaitsetööstuspargi alal laiub mets. Selle mahavõtmise peab kaitsetööstusettevõtja kinni maksma, nagu ka mitmed muud asjad.

"Ettevõttele tulevad teatud tasud. Kasvõi seesama maa, mida ta hoonestusõigusega saab kasutada - ka sellel on tasu. See on ka meie valikpakkumise lähtetingimustes. Lisaks, kui ta tahab kasutada teenuseid, näiteks hoida oma moona või toorainet moonahoidlas, siis ka sellel on teatud tasu," ütles Sirp.

Riik küsib tasu moona hoidmise eest, mille ostmise garantiid ettevõte riigilt ei saa. Moonast veel nii palju, et ettevõtja peab tehnilise järelevalve ametile näitama, millised ohuastmed lõhkeainel on, kuid pole teada, kes Eestis ohuastmeid määrab.

"Vaatamata sellele, et täiemahuline sõda Euroopas käib neljandat aastat, ei ole me ikka tõmmanud oma kaitsetööstuse asju selliselt käima, et päriselt toodetakse neid vahendeid, mida praegu on vaja väljaõppeks. Loodetavasti päriselt neid sõjas vaja ei lähe, aga kui me jätkame sellist molutamist ja mingite imelike põhjuste taha pugemist, siis mingil ajahetkel jääme me lihtsalt hiljaks," ütles kaitseväe juhataja kindralleitnant Andrus Merilo.

Läbirääkimiste ajal kehtib konfidentsiaalsuskohustus, ütles "Aktuaalsele Kaamerale" üks ettevõtja, mistõttu ettevõtjaid selles loos polnud, kuid esmaspäeval lähevad nad taas riigile oma plaane tutvustama.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

uus hooaeg

arvo pärt 90

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:40

Uuel nädalal püsib ilm sajusena

21:39

Viimsi naiskond vähendas vahet esikolmikuga, Flora sai suure võidu

21:30

Karin Allik: kui piletihinda aina tõstetakse, siis muutub teater ka üha elitaarsemaks

21:27

Nursipalu harjutusvälja laiendamise kohtuotsus ei muuda maaomanike hinnangul midagi

21:23

Jüristo: valimistel on kandev pinnas rahulolematus valitsusega

21:23

OTSEBLOGI | Saksamaa võitis raske alguse järel Türgi vastu avaveerandi Uuendatud

21:18

Võrus avati tekstiilikunstnike liidu aastapreemia laureaatide näitus

21:09

Kaitsetööstuspargis võib laskemoona tootmine jääda venima

21:02

Liverpool võitis üleminutitel, Manchesteri derbis jäi peale City

20:27

Vuelta finaaletapp jäeti protestijate tõttu pooleli, Vingegaard võitis

otse uudistemajast

spordipidu

laadi alla

taustajutud

järjejutt

laulu- ja tantsupidu

Loetumad uudised

19:54

Ukraina droonirünnak süütas ühe suurima Venemaa naftatöötlemistehase Uuendatud

08:55

Kellogg: ainus takistus teel rahule on Venemaa

13.09

Poolas ja Rumeenias tõusid laupäeval drooniohu tõttu hävitajad õhku

20:14

Ogier tegi Tšiili teedel puhta töö, Tänakule jagus vaid üks punkt Uuendatud

13.09

Sõja 1298. päev: Zelenski: Vene vägede pealetung Sumõle on täielikult nurjatud Uuendatud

13.09

Vägivalda õhutanud juutuuber astus Isamaast välja

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

05:45

Ingebrigtsen 1500 meetris eeljooksust edasi ei pääsenud Uuendatud

16:34

Seville ja Thompson tõid MM-il Jamaicale kaksikvõidu, Lyles kolmas Uuendatud

13.09

Jalmar Vabarna: olen praktiliselt terve suve väsinud

ilmateade

loe: sport

21:39

Viimsi naiskond vähendas vahet esikolmikuga, Flora sai suure võidu

21:23

OTSEBLOGI | Saksamaa võitis raske alguse järel Türgi vastu avaveerandi Uuendatud

21:02

Liverpool võitis üleminutitel, Manchesteri derbis jäi peale City

20:27

Vuelta finaaletapp jäeti protestijate tõttu pooleli, Vingegaard võitis

loe: kultuur

21:30

Karin Allik: kui piletihinda aina tõstetakse, siis muutub teater ka üha elitaarsemaks

21:18

Võrus avati tekstiilikunstnike liidu aastapreemia laureaatide näitus

16:44

Galerii: Ülle Feršel pälvis Ullo Toomi rahvatantsustipendiumi

16:29

Pildid: Vaal galeriis avati grupinäitus "Vaikne mälu"

loe: eeter

16:27

Üle kolme aastaga ümber maailma purjetanud Karl Saluveer: ise ka ei usu, kui mitmekülgne maailm on

15:03

Anne Mari Saks modellinduse varjuküljest: sõin hommikuks ühe õuna ja lõunaks ühe riisigaleti

11:46

Eik: ma ei taha võistelda ega teha kunstist sporti

10:08

Hendrik Relve kutsub oma saatesarjas avastama ainulaadseid ookeanisaari

Raadiouudised

18:25

Päevakaja (14.09.2025 18:00:00)

18:25

Võrumaa Muuseumis on Tekstiilikunstnike Liidu aastapreemiate laureaatide loomingu näitus

18:25

Tartu Turu tänav läheb remonti

18:20

Eesti on vastu Taani algatatud chat-kontrolli eelnõule

13.09

Naiskodukaitse Saaremaal tähistab saja aastast sünnipäeva

13.09

Rakvere linnuses saab näha haruldast pronkskausside kogu

13.09

Päevakaja (13.09.2025 18:00:00)

12.09

Pärnus tihendavad valimiskonkurentsi uued tulijad

12.09

Päevakaja (12.09.2025 18:00:00)

12.09

Kolonel Kiviselg: tänavune Zapad on 10-20 korda väiksem kui eelmised

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo