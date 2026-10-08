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Valitsus kehtestas lõhkeainetehase eriplaneeringu Piirsalus

Eesti
Martin Herem.
Martin Herem. Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Eesti

Valitsus kehtestas kaitsetööstuspargi riigi eriplaneeringu, millega luuakse kaitsetööstuspark Läänemaal Lääne-Nigula vallas Piirsalus. Riik investeerib pargi baastaristu rajamisse üle kuue miljoni euro.

Piirsallu kavandatakse riigi loodud aktsiaseltsi Hexest Materials lõhkeainetehas.

Plaanide järgi alustab lõhkeainetehas tootmist 2028. aastal. Tehase investeering tootmise rajamiseks on hinnanguliselt 150 miljonit eurot ning see loob Piirsallu ligi 75 töökohta.

"RDX-lõhkeaine tootmise rajamine Eestisse on strateegiliselt vajalik. Ukraina sõja taustal on vajadus Euroopa kaitsetööstuse tootmisvõimekuse suurendamise järele hüppeliselt kasvanud ning lõhkeainete tootmisvõimsusest on NATO riikides täna puudus. Piirsallu rajatav tehas annab Eestile võimaluse seda puudujääki leevendada," ütles kaitseminister Martin Herem.

 "Tehase mõju ei piirdu üksnes riigikaitsega. Uued töökohad ja täiendav majandustegevus toovad piirkonda ka täiendavat maksutulu. Samal ajal panustab riik pargi baastaristu rajamisse üle kuue miljoni euro," lisas ta.

Eriplaneeringu koostamisel on arvestatud kohalike elanike ja teiste poolte tõstatatud küsimuste ning ettepanekutega, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo. Arenduse üheks põhitingimuseks on keskkonna- ja ohutusnõuete järgimine.

Avalikel aruteludel tõstatatud kohalike murekohtadega arvestamiseks on tehase rajamisel näiteks otsustatud, et tavapärases tootmises ei põletata lõhkeaine tootmisjääke vabas õhus, nagu on Euroopa riikides levinud praktika, vaid selleks hangitakse spetsiaalne kinnine põleti.

Samuti tuleb piirkonnas tegutseval ettevõttel jätkata Piirsalu jõe ökoloogilise seisundi seiret ja läbi viia ka tööstuspargi läheduses asuvate joogiveekaevude veetaseme ja -kvaliteedi seiret koostöös  kogukonna ja Lääne-Nigula vallaga.

Lisaks kaitsetööstuspargi rajamisele toetab kaitseministeeriumi valitsemisala Piirsalu piirkonna arengut. Plaanis on toetada Piirsalu külla Risti–Kuijõe maantee äärde kergliiklustee rajamist ning ollakse valmis toetama ka Piirsalu küla kerksuskeskuse ja avaliku varjumiskoha rajamist.

Piirsalu on kolmas piirkond, kus kaitsetööstuspargi arendamiseks on riigi eriplaneering kehtestatud. Varem on eriplaneering kehtestatud Pärnumaal Ermistu ja Ida-Virumaal Põhja-Kiviõli alale. Lisaks jätkub planeeringumenetlus Ida-Virumaal Aidu alal.

Toimetaja: Marko Tooming

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