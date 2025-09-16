X!

Plaanitav seadusemuudatus edendab alkoholi e-müüki

Majandus
Alkohol.
Alkohol. Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Majandus

Alkoholiseaduse muudatus annab võimaluse e-poe kaudu alkoholi müüa ka neil ettevõtetel, kellel füüsilist kauplust ei ole. See peaks soosima regionaalset ettevõtlust ja aitama kohalikel alkoholitootjatel kaupa otse tarbijale turustada.

Majandusministeerium on valmis saanud kobareelnõu, millega muu hulgas muudetaks alkoholiseadust, et teha see tänapäevasemaks ja vähendada bürokraatiat ning ühtlasi suurendada e-kaubanduse paindlikkust.

Kui seni on alkoholiseadus kohustanud alkoholi e-kaubanduses jaemüügiga
tegelevat ettevõtjat pidama füüsilist kauplust või toitlustusettevõtet, siis eelnõu kohaselt saaks alkoholi müüa ka ilma niisuguse poe olemasoluta.

"Tänapäeval on füüsilise kaupluse nõue osutunud ebamõistlikuks ja ebaefektiivseks, eriti Eesti enda väikeettevõtjate ja -tootjate jaoks, kellel puudub võimalus konkureerida suurte jaekettidega ning kelle jaoks on e-kaubandus ja avalikud üritused sageli ainsad realistlikud turustamiskanalid," seisab eelnõu seletuskirjas.

Lisaks ei pruugi väiksemad tootjad jaksata füüsilist e-poodi pidada, et e-kaubandust võimaldada ning samuti ei ole poe kaudu võimalik üle Eesti asuvate tarbijateni jõuda.

Eelnõu toob välja, et praeguse piirangu formaalseks täitmiseks on ettevõtjad avanud laoruumides väikseid poode, mis on väga piiratud lahtiolekuajaga ega täida tegelikult kaubanduseesmärki, vaid võimaldavad lihtsalt kaupa legaalselt e-kaubanduse vahendusel müüa.

Seetõttu teeb muudatus tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) elu kergemaks, sest nad ei pea enam menetlema näilisi poode.

Samal ajal võib eeldada e-kaubanduse kaudu alkoholimüügi kasvu, kuid see ei tohiks olla märgatav.

Muudatus toetab seletuskirja kohaselt regionaalset ettevõtlust ning mõjutab positiivselt kõiki ettevõtjaid, sealhulgas ekspordiga tegelevaid äriühinguid ja e-residentide asutatud Eestis registreeritud ettevõtjaid, kes on tundnud huvi just veebimüügi vastu, sest laiendab ettevõtjate võimalusi müüa alkoholi otse kliendile. Ka kohalikud ja väikeettevõtjad saavad nüüd lihtsamini oma tooteid otse tarbijatele turustada.

Alkoholi kättesaadavust saab seletuskirja kohaselt piirata ka leebemate meetmetega ning kohalikele omavalitsustele jääb ka edaspidi voli kehtestada selle kohta, kus alkoholi võib müüa, piiranguid.

Kassaaparaati poleks vaja

Samuti kaotatakse seadusest nõue omada alkoholi müügiks kassaaparaati, millega tehingud fikseerida, kuna see on ebaõistlik. Edaspidi on alkohoolse joogi jaemüük kaupluses ja toitlustusettevõttes lubatud, kui kõik joogi jaemüügitehingud fikseeritakse kellaajalise täpsusega kirjalikult.

"Nüüdseks on arenenud erinevad tehnoloogilised lahendused ja ettevõtjatel on võimalik kasutada müügi fikseerimiseks mitmesuguseid elektroonilisi lahendusi, mis ei ole seotud kassaaparaadi olemasoluga," seisab seletuskirjas.

Enne alkoholi üleandmist tuleb ostja täisealisust kohtrollida ning eelnõu näeb ette, et ostja vanust tuleb kontrollida kas isikut tõendava dokumendi andmete või e-identimise süsteemi abil. Kui aga ostja on ilmselgelt täisealine, ei ole tarvis tema vanust tuvastada.

Nüüd ootab majandusministeerium plaanitud muudatuste kohta asjassepuutuvatelt ametkondadelt tagasisidet.

