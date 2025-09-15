Pärnus katsetatakse apteekides ravimijäätmete kogumiskaste

Kuigi apteegid on kohustatud ravimijäätmeid vastu võtma juba ammu, tahab sotsiaalministeerium kogumiskastidega muuta ravimijäätmete äraandmise lihtsamaks ja säästa apteekrite aega. Kogumiskastide testimisel hinnatakse ravimijäätmete tagastamisharjumusi, kogust ja käitlemise maksumust.

Kliimaministeeriumi andmetel jõuab suurem osa ravimijäätmetest endiselt segaolmesse ning vaid viiendik ravimijääke kogutakse läbi jäätmejaamade, ohtlike jäätmete kogumispunktide ja apteekide.

"Me peame rohkem inimeste teadlikkust tõstma, looma neile käepärased võimalused, et nad ravimid tagasi toovad ja lisaks leidma lahenduse, et apteekrid ei peaks oma väärtuslikku aega kulutama sellele, et jäätmeid sorteerida. See projekt kestab oktoobri lõpuni ja see on meil tehtud koos apteekrite, jäätmekäitlejatega ja kunstiakadeemia tudengitega, kes projekti lõpus teevad põhjalikuma uuringu, kas sellest kastist oli kasu. Küsitlevad inimesi, kas see tõstis kuidagi nende isu ja soovi ravimeid tagasi tuua ja projekti lõpus me soovime teada saada, et kuidas me saaksime seda teekonda teha selliseks, et ravimite äratoomise kulud oleksid võimalikud väikesed nii inimesele kui ka apteekidele, sest täna on seal ka rahastamise probleeme," lausus sotsiaalministeeriumi kantsler Maarjo Mändmaa.