Elron loodab Tartu-Riia rongi aasta lõpuks kiiremini liikuma saada

Tallinna-Tartu-Riia-Vilnius reisirong enne esimest reisi
Tallinna-Tartu-Riia-Vilnius reisirong enne esimest reisi Autor/allikas: Epp Ehand/ERR
Elronil püsib endiselt lootus, et veel enne aastavahetust on võimalik Tartust Riiga senisest kiiremini rongiga sõita. Peamiselt on Tartu-Riia ekspressrongi avamine takerdunud Euroopa autoriseerimismenetluse taha, mis on võtnud oodatust kauem aega.

Juba enne seda, kui Tartust sai 2024. aastal kultuuripealinn, unistasid nii mõnedki linlased, et ülikoolilinna ja Riia vahel võiks olla ilma ümberistumisteta rongiühendus. Kultuuripealinna aastaga elavnes lootus Tartu-Riia ekspressrongi käivitamisest, mis praeguseni aga tööd alustanud pole.

Praeguseks on katsesõidud Eesti rongidega Valga ja Riia vahel tehtud ning rongitüübid on Euroopa raudteeametis autoriseerimismenetluses.

"See on selline protseduur, kus kontrollitakse, et Eestis sõitev rong sobiks seal Läti poole peal sõitma ja rahvusvaheliseks veoks kõik vajalikud tehnilised nõuded on täidetud ja ühilduvus Läti raudteetaristuga on garanteeritud ning ohutu," selgitas Elroni juhatuse liige Märt Ehrenpreis.

Praeguseks on teada, et olulisi puudujääke liini käivitamiseks Euroopas tuvastatud ei ole. Ehrenpreisi sõnul on plaan enne aastalõppu ikkagi Tartu-Riia n-ö kiirliin käivitada. Suvel otsustas regionaal- ja põllumajandusministeerium eraldada 450 000 eurot Tartu-Riia  rongiliini doteerimiseks planeeritud eelarvest vedurijuhtide ja rongitehnikute palgatõusuks. Ehrenpreisi sõnul see rahaeraldus liini käivitamist edasi lükanud ei ole.

"Euroopa menetlus on suvekuudel puhkuste tõttu olnud ülekoormatum ja aeglasem, kui me oleks arvanud. Täna minule teadaolevalt on selle avamise jaoks ikkagi raha olemas, suvel kasutati neid vahendeid, mida opereerimise jaoks oleks olnud võimalik rakendada, kui autoriseeringud oleks olnud varem käes," rääkis Ehrenpreis.

Ehrenpreisi sõnul on esmane liiniühendus planeeritud praeguse Valga rongi  pikendusena ehk hommikul vara väljumine Riiast Tartusse ja õhtul tagasi Tartust Riiga. Teekonnal on Läti ja Eesti vahel ette nähtud neli vahepeatust.

Eelmisel nädalal kuulutas Elron välja ka hanke wifi-andmeside satelliitside ühenduse seadmete ostmiseks. Satelliitside seadmete vajadus ilmnes Valga ja Riia vahel tehtud katsesõitude ajal, mil tuvastati teekonnal lõike, kus puudub piisav mobiilne andmesideühendus või mobiilside pole piisava läbilaskevõimega.

"Soovime siis parandada oluliselt seda rongis kasutatava wifi-teenuse kvaliteeti  ja sel eesmärgil olemegi planeerinud Riia jaoks kavandatavate rongide varustamise Starlinki antennidega. Ta on töötav ja testitav lahendus, mis on meil ka katserongide peal käinud ja oleme saanud proovida, et täiesti rahuldav ja hea tulemus," lausus Ehrenpreis.

Elron loodab seadmed paigaldada rongidele selle aasta lõpus ja tuleva aasta alguses. Kui palju see ettevõttele maksma läheb, selgub hanke käigus, kuigi eeldatav kalkulatsioon on tehtud. Samuti jääb praegu välja ütlemata see, milline võiks olla eeldatav piletihind Tartu-Riia rongiliinil.

"Me oleme tasuvusanalüüsid teinud teatud kaalutlustel. Täna me näeme, et tegelikult Riia suund on pidevas kasvus, et need numbrid mida me oleme kunagi analüüsi pannud, need numbrid on juba tükimat aega tagasi täitunud – reisijate arv jms. On ka tulnud gruppe juurde. On tulnud lausa Soomest. Meil on ka väikesed reklaamikampaaniad Facebooki tasemel info jagamiseks Soomes olemas," selgitas Ehrenpreis.

"Huvi on olemas ja selle kaudu siis ka usume, et reisijate arv ja selle liini populaarsus pidevalt tõuseb," sõnas Elroni juhatuse liige.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

