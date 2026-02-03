X!

Lõuna-Eesti vallajuhid kutsuvad Terrast muutma Tartu-Valga rongide sõiduplaani

Tartu raudteejaam
Tartu raudteejaam Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Otepää, Tõrva ja Valga vallavanem pöördusid regionaal- ja põllumajandusministri Hendrik Johannes Terras poole palvega korrigeerida Tartu ja Valga vahel sõitvate rongide sõiduplaani, mis muutus nende valdade elanikele ebasobivaks, kui aasta algul käivitati rongiühendus Tartu ja Riia vahel. Terras vastas, et on valmis läbirääkimisteks ja kohtumine vallajuhtidega peaks toimuma järgmisel nädalal.

"Peame kahjutundega nentima, et sellel on märkimisväärselt negatiivne mõju Otepää, Tõrva, Valga piirkonna elanike igapäevasele liikumisele, turvalisusele ja toimetulekule," ütlesid vallajuhid seoses 5. jaanuaril jõustunud Valga-Tartu rongiliini uute sõiduplaanidega.

Vallajuhid selgitasid oma kirjas, et varasem rongigraafik võimaldas nende valdade elanikel jõuda Tartusse enne kella üheksat hommikul, mis oli sobiv töö- ja koolipäeva alustamiseks ning laste jõudmiseks kooli ja lasteaeda.

"Uue sõiduplaani kohaselt on see võimalus täielikult kadunud - järgmine saabumine Tartusse toimub alles kell 11.25. Selline ajastus ei vasta pendelrändajate vajadustele ning muudab ühistranspordi igapäevaseks kasutamiseks sobimatuks. Samuti puudub samal ajal toimiv bussitransport," tõdesid vallavanemad, lisades, et seetõttu on paljud pered sunnitud kasutama isiklikku autot.

Autokasutus suurendab aga liiklusriske, kasvatab keskkonnakoormust, toob elanikele lisakulu ja vähendab laste iseseisvust ning piirkonna atraktiivsust elukohana.

"Soovime rõhutada, et praegune korraldus on vastuolus nii Elroni varasemate seisukohtadega, mille kohaselt peeti oluliseks Tartusse jõudmist kella üheksaks, kui ka riiklike transpordi- ja kliimapoliitika arengudokumentidega, mis seavad eesmärgiks ühistranspordi kasutamise suurendamise ning regionaalse võrdsuse tagamise. Tegelikkuses süvendab kehtiv sõiduplaan regionaalset ebavõrdsust, eriti võrreldes Tallinna lähivaldadega, kus samaväärsetel vahemaadel on tagatud tihe ja toimiv rongiliiklus," märkisid Otepää vallavanem Jorma Riivald, Tõrva vallavanem Kalle Vister ja Valga vallavanem  Mart Kase oma kirjas.

Vallavanemate sõnul ei ole rongiühendus Lõuna-Eestis luksusteenus ega turismiprojekt, vaid elutähtis avalik teenus ning kui riik keskendub rahvusvahelistele liinidele, siis on selline prioriteetide valik ebaõiglane ning tekitab Lõuna-Eesti inimestes tunde, et nende vajadused on teisejärgulised.

Vallavanemad paluvad oma kirjas ministrile analüüsida Valga-Tartu rongiliini sõiduplaane, tuginedes pendelrände andmetele ja elanike vajadustele ja taastada hommikul enne kella üheksat Tartusse toov rong.

Lisaks tõid vallajuhid välja ebakõlad piirkonna bussiliikluses ning palusid vaadata üle rongi- ja bussiliikluse omavaheline kooskõla nii Tartu kui Tallinna suunal, arvestades ka õhtuseid kojujõudmise võimalusi.

Pöördumise autorid soovisid, et riiklik transpordikorraldus oleks kooskõlas regionaalpoliitika eesmärkidega ega piiraks maapiirkonna elanike toimetulekut ja elukoha valikuid ning et hinnataks rongiühenduse halvenemise mõju Otepää, Tõrva ja Valga piirkonna elujõulisusele ning elanike valikutele elukoha suhtes.

Terras: olen valmis läbi rääkima

Regionaal- ja põllumajandusminister Terras, kes sel nädalal on puhkusel, kinnitas vastuses Otepää, Tõrva ja Valga vallajuhtide ühispöördumisele, et ministeerium mõistab rongiliikluse muudatustest tingitud probleeme ning on piirkonna elanikele sobivamate lahenduste leidmiseks valmis läbirääkimisteks.

"Valdade juhtidega kohtun järgmisel nädalal," teatas ta teisipäeval ERR-ile.

Ministeeriumi esmaspäevaõhtuse pressiteate kohaselt mõistetakse seal täielikult, et varasem hommikune rongiühendus vastas Valgamaa elanike vajadustele paremini.

"Praegune olukord on tingitud rahvusvahelise rongiühenduse käivitamisest ning raudteeõnnetustest tulenevatest ajutistest veeremipiirangutest. Tegemist ei ole lõpliku lahendusega, vaid üleminekuperioodiga," tõdes minister pressiteates.

"Oleme valmis kohtuma Valgamaa omavalitsuste esindajatega arutamaks tekkinud olukorda, vahetada täiendavat infot ning otsida üheskoos lahendusi olukorra parandamiseks. Meie eesmärk on veeremipiirangute leevenemisel taastada Valga–Tartu liinil lahendus, mis toetab piirkonna elujõulisust ja vastab inimeste vajadustele," lausus Terras.

Ministeerium märkis, et on ajutise lahenduse kujundamisel arvesse võtnud ka alternatiivseid ühistranspordivõimalusi, sealhulgas bussivõrku, kuid nõustub vallajuhtidega, et olukord ei ole ideaalne. Ministeerium jälgib muudatuste mõju koostöös Elroni ja kohalike partneritega ning on valmis kaaluma täiendavaid muudatusi ka enne lõpliku lahenduseni jõudmist, öeldi pressiteates.

Selles lisati, et Terrase kinnitusel peab riiklik transpordikorraldus käima käsikäes regionaalpoliitiliste eesmärkidega.

Toimetaja: Mait Ots

