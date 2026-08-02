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Poole aasta jooksul reisis Elroniga Baltimaade vahel 19 000 inimest

Eesti
Elroni rong. Pilt on illustratiivne.
Elroni rong. Pilt on illustratiivne. Autor/allikas: Aron Urb/Elron
Eesti

Selle aasta esimesel poolaastal reisiti Elroniga Lätti ja Leetu või teistest Baltimaadest Eestisse üle 19 000 korra. Üle kolmandiku reisijatest sõitis Tartu ja Riia vahel.

"Reisijate huvi rongiga Lätti ja Leetu ning vastupidi sõita on märkimisväärselt kasvanud," ütles Elroni rahvusvahelise ärisuuna juht Kristo Mäe.

"Suure muudatuse on toonud 12. jaanuaril käivitunud Tallinn–Tartu–Riia otseühendus, kuid kasvanud on ka huvi 2025. aasta jaanuaris käivitunud Tallinn–Tartu–Riia–Vilniuse ühenduse vastu, kus otsepileti Eestist Lätti või Leetu või vastupidi ostis mullu üle 16 000 reisija. Tänavu esimese kuue kuuga oli rahvusvahelistel liinidel reisijaid kokku juba üle 19 000, lisaks üle 1700 Läti-sisese reisija Tallinn – Tartu – Riia otserongis," ütles Mäe.

Praegu on iga päev käigus kaks rahvusvahelist rongiühendust: Tallinn–Tartu–Riia otserong ja Tallinn–Tartu–Valga-–Riia–Vilniuse ümberistumisega (Valgas) rong ning reedest pühapäevani täiendav ümberistumisega Tallinn–Tartu–Valga–Riia rong.

"Tallinn–Tartu–Riia otseliini turuletoomine on kasvatanud huvi rahvusvaheliste liinide vastu tervikuna," ütles Mäe. Kuine reiside arv kasvas jaanuaris umbes 2000-lt juunis ligi 4400 reisini.

Kõige enam reisiti (sisaldab nii ümberistumisega kui ka otserongi) esimesel poolaastal rongiga Lätti ja Leetu või vastupidi Tartust (10 825 reisijat), järgnesid Tallinn (6347 reisijat), Elva (371 reisijat), Tapa (207 reisijat) ja Jõgeva (154 reisijat).

Pileti piirilinnast Valgast Läti ja Leedu suunas ning vastupidi ostis Elroni ja Läti reisirongioperaatori Vivi andmetel kokku üle 10 000 reisija (sisaldab Elroni ja Vivi väljumisi Valgast Riia suunal esimesel poolaastal).

Esimesel poolaastal oli rahvusvahelistel liinidel kõige enam reisijaid Tartu ja Riia jaamade vahel (7500 ehk 38 protsenti reisijatest), järgnesid Tallinn–Riia (3539 ehk 18,1 protsenti) ja Tallinn–Vilnius (1012 ehk 5,1 protsenti).

12. jaanuaril käivitunud Tallinn–Tartu–Riia otserongi kasutati rahvusvaheliseks reisiks 8287 korral. Otserongi reisijatest 42 protsenti liikus Tartu ja Riia vahel, 13 protsenti Tallinna ja Riia, 9 protsenti Valga ja Riia, ligi kuus protsenti Tartu ja Cesise, üle viie protsendi Tartu ja Valmiera, 4,5 protsenti Tartu ja Sigulda, 3,6 protsenti Tallinna ja Valmiera ning 3,1 protsenti Tallinna ja Cesise vahel.

Alates 30. märtsist müüb Elron Tallinn–Tartu–Riia otserongi ka Läti-siseseid pileteid.

"Aprillist juunini sõitis Läti peatuste vahel üle 1700 reisija," lisas Mäe. Läti-sisestest reisidest toimub 30 protsenti Riia ja Cesise, 26 protsenti Riia ja Sigulda ning 14,8 protsenti Riia ja Valmiera vahel.

Toimetaja: Mari Peegel

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