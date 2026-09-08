Rahapuudus pani Tartu loobuma Riia bussiliini toetamisest

Kui veel eelmise aasta lõpus küpses Tartu linnas plaan leida avaliku konkurssi kaudu bussifirma, kes dotatsiooni eest oleks nõus tööle panema varahommikuse väljumise Tartu-Riia suunal, siis praeguseks on see plaan luhtunud.

Esimene buss Tartust Riia suunal väljub ülikoolilinnast praegu ennelõunal kell 11.10. Tartu linn väljendas eelmise aasta lõpus valmidust hakata lühiajaliselt maksumaksja raha eest doteerima varahommikust bussiliini Tartust Riia suunal. Dotatsiooni suuruseks arvestati umbes 30 000 euroga aastas.

Plaan oli korraldada vedaja leidmiseks avalik konkurss vähetähtsa riigiabi reeglite järgi. Praeguseks on tehtud aga otsus, et seesugune meede jääb avamata, ütles Tartu linnasekretär Jüri Mölder.

"Seda on tinginud nii muutused meid ümbritsevas majanduskeskkonnas, mis sunnivad kogu sellele olukorrale laiemalt otsa vaatama. Selle on tinginud linna väiksemad laekuvad eelarvetulud ehk me peame hindama paremini, milleks me linna raha kasutame," lausus Mölder.

Detsembrikuu seisuga oli olemas kaks huvilist, kes seesugust doteeritud liini olid valmis teenidama. Nendeks olid A-buss ja Lux Express. Viimane on kommertsalustel varem varahommikust väljumist Tartust Riia suunas pakkunud.

Praegu sõidab Lux Express Tartu ja Riia vahel kaks korda päevas. Bussifirma tegevjuht Ingmar Roos ütles, et kommertsalustel Lux Express varahommikul Tartust Lätti ka sel hooajal sõitma ei hakka, sest reisijaid Tartu-Riia vahel napib.

"Olemasolevatel väljumistel on olnud Tartu ja Riia vahel jaanuarist kuni maini parematel väljumistel keskeltläbi 20 reisijat ja nõrgematel väljumistel alla kümne. Tõepoolest, juunist kuni augustini, kui on turismihooaeg, küündis reisijate arv päevas 30 piirile, agas septembri algusega on ta taas kukkunud," nentis Roos.

"Tartu-Riia vahel 20 reisijat jääb ikkagi kuskil 30 protsenti allapoole seda piiri, kus ainult piletitulust opereeriv bussiettevõte saaks seda liini teenindada."

Roos lisas, et olemasolevad väljumised Tartust Riia suunal muudab elujõulisemaks aspekt, et need on pikendatud kuni Narvani.

"Seal on võtmesõnaks need Narva ja Tartu täiendavad reisijad, kes Riiga sõidavad. Selles kombinatsioonis veab välja. Antud küsimus puudutab seda, et kuidas hommikust ühendust Tartusse luua siis loomulikult seda Narvat ja Riiat seal päris öötundidel väljumisena, mis hommikul kell 8 Tartust läheks, üles ehitada ei õnnestu," selgitas bussifirma juht.

Küll aga plaanib Elron lisada järgmise aasta esimeses pooles praeguse õhtuse Tartu-Riia väljumise kõrvale ka hommikuse väljumisajaga rongi. Nimelt saab Elron tuua hommikuse Tallinna–Tartu–Riia rongi liinile pärast seda, kui uued Škoda elektrirongid Tallinna ja Tartu vahel sõitma hakkavad, ütles ettevõtte kommunikatsioonijuht Kristo Mäe.

"Taristuomanikult AS-ilt Eesti Raudtee on meil praegu info, et jaanuaris saame hakata teenindama Tallinna-Tartu liini Škoda elektrirongidega. Eks pärast seda me saamegi need täpsed tähtajad anda. Kindlasti ei juhtu see esimesest jaanuarist," märkis Mäe.

Praegu sõidab Elron Tartust Riiga üks kord päevas õhtul ja tagasi hommikul. Kaheksa kuu statistika järgi on Elroniga Lätti-Leetu või sealt Eestisse rongidega reisitud üle 29 000 korra, millest otserongiga ligi 12 000 reisijat.