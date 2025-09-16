X!

Eesti suursaadik Iisraelis Andres Vosman andis üle volikirja

Andres Vosman ja Isaac Herzog.
Andres Vosman ja Isaac Herzog. Autor/allikas: Välisministeerium
Eesti suursaadik Iisraelis Andres Vosman andis teisipäeval Jeruusalemmas üle volikirja Iisraeli presidendile Isaac Herzogile.

Eesti välisministeeriumi teatel arutati tseremooniale järgnenud vestluses globaalseid julgeolekuküsimusi, sealhulgas olukorda Lähis-Idas ja Venemaa agressiooni Ukrainas. Vosman rõhutas Ukraina toetamise tähtsust Euroopa julgeolekule. Ühtlasi nenditi vajadust lõpetada sõjategevus Gazas.

President Herzog ja suursaadik Vosman kinnitasid kahepoolsete suhete head seisu ja dialoogi olulisust ka keerulisel ajal.

Andres Vosman on sündinud 12. septembril 1980 Tallinnas. Aastani 2025 töötas Vosman välisluureameti peadirektori asetäitjana. Aastatel 2017–2020 oli Vosman julgeolekupoliitikanõunik Eesti suursaatkonnas Washingtonis. Aastatel 2014–2015 töötas Vosman kaitseministeeriumi poliitika planeerimise osakonna direktorina ja aastail 2011–2013 president Toomas Hendrik Ilvese julgeolekunõunikuna.

Aastatel 2005–2011 täitis Vosman erinevaid ametikohti kaitseministeeriumis ja Eesti esinduses NATO juures. Vosmanil on Tartu Ülikoolist ajaloo magistrikraad ja USA Riiklikust Sõjakolledžist riikliku julgeoleku strateegia magistrikraad. 

