X!

Eesti kahtleb EL-i kaubanduspiirangute mõjus Iisraelile

Eesti
EL-i välispoliitikajuht Kaja Kallas ja välisminister Margus Tsahkna Euroopa päeva kontserdil Vabaduse väljakul
EL-i välispoliitikajuht Kaja Kallas ja välisminister Margus Tsahkna Euroopa päeva kontserdil Vabaduse väljakul Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Eesti leiab küll, et survet Iisraelile Gaza sektori humanitaarolukorra parandamiseks tuleb jätkata, kuid kahtleb, kas kaubanduspiirangute kehtestamine, nagu pakkus kolmapäeval välja Euroopa Liidu välispoliitikajuht Kaja Kallas, sellele kaasa aitab.

"Tunnustame EL-i välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja dialoogi Iisraeli valitsusega, mille tagajärjel on Iisrael astunud samme olukorra parandamiseks, aga EL peab survet jätkama. Samas ei ole me veendunud, et sektoraalse koostöö peatamine Iisraeliga toob kaasa humanitaarolukorra parandamise," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Kerstin Meresma neljapäeval ERR-ile.

Meresma lisas, et Gaza humanitaarolukord on katastroofiline.

Välisministeeriumi esindaja märkis, et Eesti on järjepidevalt toetanud nii Palestiina terroriorganisatsioonile Hamas kui ka vägivaldsetele juudi asunikele Euroopa Liidu sanktsioonide kehtestamist.

Euroopa Komisjon avalikustas kolmapäeval Kallase juhitud Euroopa Liidu välisteenistuse koostatud ettepanekud, kuidas survestada Iisraeli, et see lõpetaks Gaza sektoris tegevuse, mis on viinud sealse humanitaarolukorra järsu halvenemiseni ja inimeste hukkumiseni. Liikmesriikide valitsuste esindajatest koosnevalt EL-i nõukogule esitati kinnitamiseks ettepanek peatada EL-i ja Iisraeli vaheline vabakaubandusleping ning lisaks tehti ettepanek sanktsioonide kehtestamiseks Hamasi, Iisraeli valitsuse äärmuslike ministrite ja Läänekaldal palestiinlaste maid hõivavate vägivaldsete juudiasunike suhtes.

Välisministeeriumi esindaja märkis, et praegu on ettepanekut veel vara põhjalikult kommenteerida: "Kuna komisjoni ettepanek uute meetmete kehtestamiseks jõudis liikmesriikideni eile, siis Eesti nii nagu paljude teiste Euroopa Liidu liikmesriikide valitsused, hakkab seda alles arutama ja analüüsima."

Samas on rahvusvahelises meedias avaldatud info põhjal vähetõenäoline, et Euroopa Liit jõuaks Iisraeli karistamise suhtes üksmeelele, kuna liikmesriikide vaated lahknevad nii teravalt.

Kui tollimaksude taastamine kaubanduses, mis formaalselt tähendab EL-Iisraeli vahelise assotsieerimislepingu kaubandussätete peatamist, nõuaks kvalifitseeritud häälteenamust – poolt peab olema vähemalt 15 riiki 27-st, kes esindavad kokku vähemalt 65 protsenti EL-i rahvastikust – , siis sanktsioonide kehtestamine isikutele vajab konsensust, mis tähendab, et otsuse blokeerimiseks piisab ka ühest vastu olijast.

Väljaanne Politico kirjutas kolmapäeval, kuidas Saksamaa – EL-i suurima kaaluga riik – kahtleb Iisraeli karistamises, aga toob välja, et seda ei pruugi toetada ka Itaalia, Poola, Ungari ja Austria.

Portaal EUobserver nimetas oma ülevaates Iisraeli sõpradena nendele lisaks veel ka Tšehhit ja Bulgaariat, rõhutades samas ka, et kõige olulisem on Saksamaa ja Itaalia seisukoht.

Ka Kallas ise tunnistas vastuseks küsimusele, kui suureks ta hindab võimalust sanktsioonide läbiminekuks, et ei näe riikide positsioonides suuremat lähenemist, tõdes Politico. "Ma arvan, et poliitilised piirjooned on suuresti seal samas, kus nad siianigi on olnud," ütles Kallas.

Euroopa Komisjon põhjendas assotsieerimislepingu kaubandussätete peatamist sellega, et Iisrael ei ole järginud lepingu artiklit, mis nõuab inimõigustest ja demokraatlikest põhimõtetest kinnipidamist. "Täpsemalt viitab see rikkumine kiiresti halvenevale humanitaarolukorrale Gazas pärast Iisraeli sõjalist sekkumist, humanitaarabi blokeerimist, sõjaliste operatsioonide intensiivistamist ning Iisraeli otsust minna edasi asundusplaaniga nn E1 piirkonnas Läänekaldal, mis õõnestab veelgi kahe riigi lahendust," märkis komisjon oma pressiteates.

"Me kõik nõustume, et olukord Gazas liigub jätkuvalt vales suunas. Peame kasutama meie käsutuses olevaid vahendeid, et survestada Iisraeli valitsust kurssi muutma. Kaubandussätete peatamine ja sanktsioonide kehtestamine äärmuslastest ministritele, vägivaldsetele asunikele ja Hamasile annab Euroopa Liidult tugeva sõnumi: see sõda peab lõppema, kannatused peavad lõppema ja pantvangid tuleb vabastada. Järgmine oluline samm on saada liikmesriikide toetus selle ettepaneku rakendamiseks," ütles Kallas pressiteate vahendusel.

Toimetaja: Mait Ots

Samal teemal

püsi lainel!

spordipidu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:01

Opositsioonijuhtide hinnangul pole valitsuse maksumuudatused piisavad Uuendatud

14:51

Briti politsei arreteeris kolm Vene luure abistamises kahtlustatavat isikut

14:47

VAATA OTSE | Kas kolmikhüppe kuninganna lõpetab pika võistluspausi kullaga? Uuendatud

14:45

Markus Pau: loodus ei taha ühte rada käimist

14:43

Elisabeth Pihela pääses MM-il lõppvõistlusele

14:34

Eliisa Pass: statistika kinnitab Eesti metsade üleraiet

14:26

Kaitsevägi kutsub kuni 242 reservväelast lisaõppekogunemisele

14:22

Eesti kahtleb EL-i kaubanduspiirangute mõjus Iisraelile

14:18

Ülevaade: kes lisaks poliitikutele omavalitsuste volikogudesse pürgivad?

14:17

Raadio Tallinna kuu plaat. Remmeli loomingulised otsingud toimuvad soojas võtmes

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

arvo pärt 90

Loetumad uudised

17.09

Swedbank vähendab pettuste tõkestamiseks osa klientide sularahalimiiti

17.09

Saaremaal puumat kasvatav Risto Ränk: põgenenud loom otsiks inimestega kontakti

17.09

Transpordiamet müüb Koidula piiripunkti jäetud omanikuta autod maha

07:18

ABC eemaldas Kimmeli saate Kirki kommentaari pärast eetrist

17.09

"Pealtnägija": patsiendikindlustuse ekspertarstidel võib olla huvide konflikt

13:33

Õpetajad, päästjad, politseinikud, kultuuritöötajad saavad palgatõusu Uuendatud

13:23

Ukraina droonid ründasid Volgogradi naftatöötlemistehast Uuendatud

14:47

VAATA OTSE | Kas kolmikhüppe kuninganna lõpetab pika võistluspausi kullaga? Uuendatud

17.09

Leedu võimud pidasid kinni Euroopas terroriakte kavandanud rühmituse

17.09

"Pealtnägija": edukas looduskaitse tegi Botswanas elevandist nuhtlusliigi

ilmateade

loe: sport

14:47

VAATA OTSE | Kas kolmikhüppe kuninganna lõpetab pika võistluspausi kullaga? Uuendatud

14:43

Elisabeth Pihela pääses MM-il lõppvõistlusele

14:15

Nabi kaotas Saksamaa maadlejale ka MM-il

13:45

Heategevusliku teatejooksu starti läheb üle 13 000 osaleja

loe: kultuur

14:17

Raadio Tallinna kuu plaat. Remmeli loomingulised otsingud toimuvad soojas võtmes

14:09

EKKM läheb renoveerimisele ja saab lisahoone

13:33

Andro Mänd: oleme lasknud elul kesklinnast ära minna

11:44

Filmi "Torn" peategelane Kalju: eks ma veidi metsa poole olen

loe: eeter

13:33

Andro Mänd: oleme lasknud elul kesklinnast ära minna

11:47

Barista: lihtsama kohvipildi tegemise võib igaüks ära õppida

11:44

Filmi "Torn" peategelane Kalju: eks ma veidi metsa poole olen

10:24

Proviisor: alkohol pakub seksuaalärevuse vastu vaid näilist leevendust

Raadiouudised

14:15

Kliimaministeeriumi tahab korduvaid liiklusrikkujaid paremini ohjata

14:10

Taani jättis USA kõrvale Gröönimaa suurimalt sõjaväeõppuselt

14:10

Tartus tegutsev Sihtasutus Tampere maja lõpetab aasta lõpus oma tegevuse

14:10

Eestlased ostavad üha vähem toidupooodidest tööstuskaupu

12:20

Raadiouudised (18.09.2025 12:00:00)

09:20

Raadiouudised (18.09.2025 09:00:00)

17.09

Päevakaja (17.09.2025 18:00:00)

17.09

Riigikogu otsustas kirikute ja koguduste seaduse muutmata kujul vastu võtta

17.09

Sotsiaalkindlustusamet hakkab pärast oma kontori sulgemist Põlvas kliente vastu võtma sealses vallamajas

17.09

Õpetajad lepiksid ka 10protsendise palgatõusuga, kui tõus ülejärgmisel aastal jätkuks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo