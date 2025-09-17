X!

Keldo: maksutõusust loobumine ja õpetajate palgatõus pole vastandlikud ideed

Foto: Siim Lõvi/ERR
Reformierakonna siht eelarveläbirääkimistel on jätta ära tulumaksutõus ning Eesti 200 soovib õpetajate, päästjate ja politseinike palgatõusu, mis ei ole vastandlikud mõtted, ütles saates "Otse uudistemajast" majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo, kelle sõnul lõplikke kokkuleppeid valitsuses veel tehtud ei ole. Automaksu tema sõnul tõenäoliselt ei kaotata.

Keldo rääkis, et enamik teemasid on eelarveläbirääkimistel läbi käidud, aga lõplikke kokkuleppeid veel pole.

"Ainuke asi, mida ma saan öelda, milles oleme omavahel kokku leppinud, on see, et ka järgmistel aastatel peab kaitsekulu olema vähemalt viis protsenti SKP-st," lausus ta.

Reformierakond eelistab eelarveläbirääkimistel tulumaksutõusu ära jätmist ning Eesti 200 soovib õpetajate, päästjate ja politseinike palgatõusu. Keldo märkis, et need ei ole vastandlikud mõtted.

"Meie esimene eelistus on tõesti, et kaheprotsendiline tulumaksutõus ära jätta, sest netopalk kasvab siis kõigil Eesti inimestel, kes tööl käivad," sõnas Keldo.

Tema hinnangul on see mõistlikum samm kui näiteks toiduainete käibemaksu langetamine, sest tulumaksukoormuse vähendamisel jõuab iga euro inimeste kontodele.

"Toon arvulise võrdluse, et kui järgmisel aastal on kõigil 700 euro suurune tulumaksuvaba miinimum, mis on juba seadustatud, siis kui peaks kaheprotsendiline tulumaksutõus ära jääma ja võtame juurde veel muutunud euribori, mis on kahe protsendipunkti juures järgmisel aastal, siis nende kolme asja peale kokku jääb Eesti majandusse – inimestele ja ettevõtjatele – miljard eurot rohkem raha kätte," lisas Keldo.

Tema sõnul annaks see majandusele väga tugeva tõuke, aidates tarbijakindlusel taastuda ja ettevõtetel rohkem investeerida.

Majandusminister tõi välja, et ühiskond ootab, et strateegilistes valdkondades ehk õpetajatele, päästjatele, politseinikele ja kultuuritöötajatele makstaks rohkem raha, et inimesed oleksid motiveeritud.

"Peame selles rahalises raamis leidma võimaluse, arvestades, et need kaks maksumuudatust mõjutavad kõige positiivsemalt just õpetajaid, keskmise palga saajaid," märkis Keldo.

Lõplikku kokkulepet tulumaksutõusu ärajätmises ning õpetajate, päästjate ja politseinike palgatõusus ei ole valitsus siiski teinud ning Keldo sõnul tuleb vaadata, millised on riigieelarve võimalused. Lisaks tuleb veel kärpida ja investeeringuid edasi lükata. Kokkulepped peaksid paika saama selle nädala lõpuks.

Ehkki ka automaksu kaotamise küsimus on veel lahtine, andis Keldo mõista, et pigem seda ei juhtu.

"Meil pole lõplikku kokkulepet, aga väga raske on seda näha. Ma tean, et Reformierakonna fraktsioonis ka ikkagi väga suur hulk seda [kaotamist] ei toeta," tõdes minister ja lisas, et kokkuleppe kohaselt hakkab auto aastamaksu osa, mida on umbes 70 miljonit eurot aastas, tulevikus minema teedeinvesteeringutesse, sest teede rahastus on kriisiseisundis.

Keldo lisas, et kui keegi mingi maksu tahab ära jätta, tuleb tal ka öelda, kust selleks raha võtta.

800 miljoni euro kohta, mis selle aasta eelarvest üle jääb, ütles minister, et raha ei ole selle võrra üle, vaid seda on lihtsalt vähem puudu, kuid üldiselt on ajad siiski rasked ja elame riigi rahandusega üle oma võimete, sest seda nõuab julgeolek.

Toimetaja: Karin Koppel

