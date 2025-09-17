X!

Terras: ühistranspordi baasrahastus kasvab järgmisel aastal 54 miljoni võrra

Foto: Siim Lõvi /ERR
Valitsus suurendab järgmisest aastast ühistranspordi baasrahastust 54 miljoni euro võrra ning arutab ka praeguse 11 ühistranspordikeskuse koondamist ühe või kahe juhtimiskeskuse alla, rääkis regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Terras (E200).

Valitsus kiitis eelarvekõnelustel heaks regionaal- ja põllumajandusministri taotluse leida järgmise aasta riigieelarvest ühistranspordile juurde 54 miljonit eurot.

"Valitsuse tasemel otsustasime ära, et 54,74 miljonit liigub baasi lisarahastusena, selleks et tagada Eesti inimestele stabiilne ja kättesaadav ühistransport," lausus Terras saates "Uudis+".

Kui 2025. aastal oli ühistranspordi rahastus kokku 162 miljonit eurot, siis tuleval aastal on see 174 miljonit. "Tegelik lisataotlus nominaalselt oli 12 miljonit eurot, mis tuleneb siis sellest, et meil on ühistranspordi ettevõtetega pikaajalised lepingud, need lepingud on indekseeritud," selgitas Terras.

Regionaalminister rõhutas, et läbirääkimistel jõudis valitsus kokkuleppele, et ühistransport on oluline ning selle rahastus peab olema stabiilne.

"See on väga oluline teenus väga paljude Eesti inimeste jaoks. Just erinevates Eesti otsades. Kui tuua see võrdlus, et auto omamise on umbkaudne kulu 500 eurot, siis regionaalse bussipileti kuukaart on 25 eurot kuus," rääkis ta.

Ühistranspordi baasrahastus on alates koroona pandeemiast olnud ligi 121 miljonit eurot aastas ning varasematel aastatel on regionaalministeerium taotlenud reservist lisaraha – Terrase sõnul ei ole selline mudel jätkusuutlik.  

"Sellele on ka erinevad institutsioonid tähelepanu juhtinud, et kui see on prognoositav kulu, siis see peaks olema riigieelarves. Selle suutsime läbirääkimiste käigus teha arusaadavaks, et on mõistlik seda niimoodi lahendada. Just selleks, et meie transpordiettevõtetel ja ühistranspordi pakkujatel tekiks kindlus eelarve osas," rääkis Terras.

Samuti plaanib valitsus koondada praegused 11 ühistranspordikeskust kas ühe või kahe juhtimiskeskuse alla.

"Minu hinnang on see, et üks ühistranspordikeskus oleks Eestile mõistlik, see aitaks paremini liinivõrkudest ülevaadet saada, aga ma pean siin rõhutama, et see oskus, teave ja kohapealne taju tuleb kindlasti meil regionaalsetest keskustest ehk siis mõte ei ole neid ära kaotada ja kõiki keskselt Tallinnast juhtida, vaid selle eesmärk on see, et need inimesed jääksid alles, kellel see oskusteave on, aga et nad koonduksid siis ühe ühistranspordi keskuse alla," lausus Terras.

Ta märkis, et arutelus Reformierakonnaga on olnud juttu ka kahest keskusest.

"Oluline on eesmärk, et kuidas me suudame saavutada, et ühistransport liiguks taktgraafikus, oleks nii kiire kui võimalik ja oleks ka kasutajasõbralik selles, et ei pea ostma mitut piletit. Kuidas me sinna jõuame, kas ühe või kahe keskuse kaudu – see selgub ka nende arutelude tulemustel," ütles Terras.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: "Uudis+", intervjueeris Johannes Voltri

