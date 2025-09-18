X!

Arendajad vaidlustavad Põltsamaa valla otsuse tuuleparke tõrjuda

Majandus
Enefit Greeni Paldiski tuulepark.
Enefit Greeni Paldiski tuulepark. Autor/allikas: Enefit Green
Majandus

Põltsamaa vallavolikogu otsus lõpetada tuulepargialade eriplaneeringu koostamine toob kaasa kohtutee, sest arendajad Enefit Green ja Utilitas Wind leiavad, et vald ei tegutsenud seadusega kooskõlas.

Põltsamaa vallavolikogu otsustas 19. augustil, et lõpetab tuulepargialade eriplaneeringu koostamise, sest tuulikud oleksid keskkonnas domineerivad ning elukeskkonna muutus oleks drastiline.

Sel nädalal saatis Põltsamaa vallavalitsus ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile kirja, kus teavitas ministeeriumit eriplaneeringu lõpetamisest.

Arendajad ei kavatse aga otsusega leppida. Utilitas Windi juhatuse esimees Rene Tammist kinnitas ERR-ile, et nad on otsustanud kohtusse kaebuse esitada ja teevad seda neljapäeva jooksul.

"Nii õiguskantsler kui ka kohtud on leidnud, et planeeringuprotsessi eesmärk ongi kõik mõjud ja huvid välja selgitada ning seejärel teadmuspõhine otsus langetada. Põltsamaa volikogu jättis selle tee käimata, kuigi nende enda õigusnõustajad ja vallaametnikud sellele korduvalt tähelepanu juhtisid," sõnas Tammist.

Ta lisas, et Utilitas Windi hinnangul ei ole eriplaneeringu sellisel kujul lõpetamine seadusega kooskõlas.

Enefit Greeni tuuleenergia arendusjuht Danel Taur ütles, et nemad on kohtule kaebuse Põltsamaa valla otsuse tühistamiseks juba esitanud.

"Põltsamaa vallavolikogu otsus lõpetada eriplaneering ennetähtaegselt jättis kõik asjast huvitatud osapooled võimaluseta jätkata sisulist arutelu ja diskussiooni eriplaneeringu üle," põhjendas Taur.

Temagi rõhutas, et planeerimismenetlus peakski olema koht, kus eri osapoolte huve tasakaalustada ja kogukonnale, keskkonnale ning riigi vajadustele sobivaid lahendusi leida. Vald aga jättis selle võimaluse kasutamata.

Vald tõi põhjuseks kohalike vastuseisu

Põltsamaa vald põhjendas otsust eriplaneering lõpetada vallavolikogule esitatud rahvaalgatusliku eelnõuga. Vald tõi ministeeriumile saadetud kirjas välja, et esitatud eelnõule anti kokku 223 allkirja, millest 218 olid Põltsamaa valla elanike omad.

"Seega on eelnõule antud rohkem kui ühe protsendi hääleõiguslike vallakodanike allkirjad," teatas Põltsamaa valla arendusspetsialist majandusosakonna juhataja ülesannetes Jan Müür.

Ta lisas, et lõpetamise otsusel on mitmeid aspekte. Esiteks on valla tuuleparkide eriplaneering valla hinnangul vastuolus kehtiva üldplaneeringu ja selles sätestatud põhimõtetega, teiseks aga keskkonnaseadustikus sätestatud põhimõtetega, mis tähendab, et eriplaneeringu praeguse lahendusega rikutakse rohevõrgustiku terviklikkuse tagamise põhimõtet. 

Ka on tuuleparkide eriplaneering Müüri sõnul vastuolus energiamajanduse korralduse seaduse, Euroopa direktiivi ja ka muude, eelkõige müra puudutavate õigusaktidega.

"Lisaks on eriplaneeringu menetluse käigus Põltsamaa vallale korduvalt
esitatud petitsioone kohalike elanike poolt eriplaneeringu lõpetamiseks," lisas valla esindaja.

Utilitas Wind on varem pakkunud vallale kompromissi, et lõpetab mitme tuulikuala arendamise ning vähendab tuulikute arvu ja kõrgust, et võimalikke häiringuid oleks minimaalselt.

Põltsamaa vallavanem Taavi Aas ütles augusti lõpus, et eriplaneeringu koostamiseks kulunud 80 000 eurot on katnud arendajad.

Toimetaja: Karin Koppel

Samal teemal

püsi lainel!

spordipidu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:58

VIDEO | Sydney McLaughlin-Levrone ohustas 40 aasta vanust maailmarekordit

16:45

Ukraina ründas droonidega Venemaa naftatöötlemistehaseid Uuendatud

16:36

McLaughlin-Levrone püstitas 400 meetri jooksus võimsa MM-rekordi Uuendatud

16:34

Läti arutab alaealiste soovahetuse ja LGBTQ+ üritustel viibimise keelamist

16:30

Kolmikhüppe kuninganna pikk valitsemisaeg lõppes Tokyos

16:26

Arendajad vaidlustavad Põltsamaa valla otsuse tuuleparke tõrjuda

16:22

Mihkel Zilmer: mesi ja suhkur on parimad looduslikud magusained

16:10

Meeste odaviskes rändasid esmakordselt kõik medalid väljaspoole Euroopat

16:06

Galerii: Edgar Valteri illustratsioonipreemia pälvisid Zarip ja Plats

15:50

Balti liiga põhiturniiri viimane mäng jääb eestlannade haigestumise tõttu ära

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

arvo pärt 90

Loetumad uudised

17.09

Swedbank vähendab pettuste tõkestamiseks osa klientide sularahalimiiti

17.09

Saaremaal puumat kasvatav Risto Ränk: põgenenud loom otsiks inimestega kontakti

13:33

Õpetajad, päästjad, politseinikud, kultuuritöötajad saavad palgatõusu Uuendatud

07:18

ABC eemaldas Kimmeli saate Kirki kommentaari pärast eetrist

17.09

Transpordiamet müüb Koidula piiripunkti jäetud omanikuta autod maha

16:45

Ukraina ründas droonidega Venemaa naftatöötlemistehaseid Uuendatud

16:36

McLaughlin-Levrone püstitas 400 meetri jooksus võimsa MM-rekordi Uuendatud

17.09

"Pealtnägija": patsiendikindlustuse ekspertarstidel võib olla huvide konflikt

17.09

Leedu võimud pidasid kinni Euroopas terroriakte kavandanud rühmituse

17.09

"Pealtnägija": edukas looduskaitse tegi Botswanas elevandist nuhtlusliigi

ilmateade

loe: sport

16:58

VIDEO | Sydney McLaughlin-Levrone ohustas 40 aasta vanust maailmarekordit

16:36

McLaughlin-Levrone püstitas 400 meetri jooksus võimsa MM-rekordi Uuendatud

16:30

Kolmikhüppe kuninganna pikk valitsemisaeg lõppes Tokyos

16:10

Meeste odaviskes rändasid esmakordselt kõik medalid väljaspoole Euroopat

loe: kultuur

16:06

Galerii: Edgar Valteri illustratsioonipreemia pälvisid Zarip ja Plats

15:39

"Steinway 10" kontserdil esinevad Holger Marjamaa trio ja Ameerika laulja Alicia Olatuja

14:17

Raadio Tallinna kuu plaat. Remmeli loomingulised otsingud toimuvad soojas võtmes

14:09

EKKM läheb renoveerimisele ja saab lisahoone

loe: eeter

16:22

Mihkel Zilmer: mesi ja suhkur on parimad looduslikud magusained

13:33

Andro Mänd: oleme lasknud elul kesklinnast ära minna

11:47

Barista: lihtsama kohvipildi tegemise võib igaüks ära õppida

11:44

Filmi "Torn" peategelane Kalju: eks ma veidi metsa poole olen

Raadiouudised

15:25

Raadiouudised (18.09.2025 15:00:00)

14:15

Kliimaministeeriumi tahab korduvaid liiklusrikkujaid paremini ohjata

14:10

Taani jättis USA kõrvale Gröönimaa suurimalt sõjaväeõppuselt

14:10

Tartus tegutsev Sihtasutus Tampere maja lõpetab aasta lõpus oma tegevuse

14:10

Eestlased ostavad üha vähem toidupooodidest tööstuskaupu

12:20

Raadiouudised (18.09.2025 12:00:00)

09:20

Raadiouudised (18.09.2025 09:00:00)

17.09

Päevakaja (17.09.2025 18:00:00)

17.09

Riigikogu otsustas kirikute ja koguduste seaduse muutmata kujul vastu võtta

17.09

Sotsiaalkindlustusamet hakkab pärast oma kontori sulgemist Põlvas kliente vastu võtma sealses vallamajas

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo