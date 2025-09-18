Arendajad vaidlustavad Põltsamaa valla otsuse tuuleparke tõrjuda

Põltsamaa vallavolikogu otsus lõpetada tuulepargialade eriplaneeringu koostamine toob kaasa kohtutee, sest arendajad Enefit Green ja Utilitas Wind leiavad, et vald ei tegutsenud seadusega kooskõlas.

Põltsamaa vallavolikogu otsustas 19. augustil, et lõpetab tuulepargialade eriplaneeringu koostamise, sest tuulikud oleksid keskkonnas domineerivad ning elukeskkonna muutus oleks drastiline.

Sel nädalal saatis Põltsamaa vallavalitsus ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile kirja, kus teavitas ministeeriumit eriplaneeringu lõpetamisest.

Arendajad ei kavatse aga otsusega leppida. Utilitas Windi juhatuse esimees Rene Tammist kinnitas ERR-ile, et nad on otsustanud kohtusse kaebuse esitada ja teevad seda neljapäeva jooksul.

"Nii õiguskantsler kui ka kohtud on leidnud, et planeeringuprotsessi eesmärk ongi kõik mõjud ja huvid välja selgitada ning seejärel teadmuspõhine otsus langetada. Põltsamaa volikogu jättis selle tee käimata, kuigi nende enda õigusnõustajad ja vallaametnikud sellele korduvalt tähelepanu juhtisid," sõnas Tammist.

Ta lisas, et Utilitas Windi hinnangul ei ole eriplaneeringu sellisel kujul lõpetamine seadusega kooskõlas.

Enefit Greeni tuuleenergia arendusjuht Danel Taur ütles, et nemad on kohtule kaebuse Põltsamaa valla otsuse tühistamiseks juba esitanud.

"Põltsamaa vallavolikogu otsus lõpetada eriplaneering ennetähtaegselt jättis kõik asjast huvitatud osapooled võimaluseta jätkata sisulist arutelu ja diskussiooni eriplaneeringu üle," põhjendas Taur.

Temagi rõhutas, et planeerimismenetlus peakski olema koht, kus eri osapoolte huve tasakaalustada ja kogukonnale, keskkonnale ning riigi vajadustele sobivaid lahendusi leida. Vald aga jättis selle võimaluse kasutamata.

Vald tõi põhjuseks kohalike vastuseisu

Põltsamaa vald põhjendas otsust eriplaneering lõpetada vallavolikogule esitatud rahvaalgatusliku eelnõuga. Vald tõi ministeeriumile saadetud kirjas välja, et esitatud eelnõule anti kokku 223 allkirja, millest 218 olid Põltsamaa valla elanike omad.

"Seega on eelnõule antud rohkem kui ühe protsendi hääleõiguslike vallakodanike allkirjad," teatas Põltsamaa valla arendusspetsialist majandusosakonna juhataja ülesannetes Jan Müür.

Ta lisas, et lõpetamise otsusel on mitmeid aspekte. Esiteks on valla tuuleparkide eriplaneering valla hinnangul vastuolus kehtiva üldplaneeringu ja selles sätestatud põhimõtetega, teiseks aga keskkonnaseadustikus sätestatud põhimõtetega, mis tähendab, et eriplaneeringu praeguse lahendusega rikutakse rohevõrgustiku terviklikkuse tagamise põhimõtet.

Ka on tuuleparkide eriplaneering Müüri sõnul vastuolus energiamajanduse korralduse seaduse, Euroopa direktiivi ja ka muude, eelkõige müra puudutavate õigusaktidega.

"Lisaks on eriplaneeringu menetluse käigus Põltsamaa vallale korduvalt

esitatud petitsioone kohalike elanike poolt eriplaneeringu lõpetamiseks," lisas valla esindaja.

Utilitas Wind on varem pakkunud vallale kompromissi, et lõpetab mitme tuulikuala arendamise ning vähendab tuulikute arvu ja kõrgust, et võimalikke häiringuid oleks minimaalselt.

Põltsamaa vallavanem Taavi Aas ütles augusti lõpus, et eriplaneeringu koostamiseks kulunud 80 000 eurot on katnud arendajad.