X!

Põltsamaa vallas moodustasid koalitsiooni viis nimekirja

Eesti
Põltsamaa koalitsioonileppe allakirjutamine 27. oktoobril 2025: (vasakult) Margus Metsma (Reformierakond), Rivo Purret (EKRE), Andres Vään (Keskerakond), Aigar Jürjens (VL Uued Tuuled), Reet Alev (Isamaa)
Põltsamaa koalitsioonileppe allakirjutamine 27. oktoobril 2025: (vasakult) Margus Metsma (Reformierakond), Rivo Purret (EKRE), Andres Vään (Keskerakond), Aigar Jürjens (VL Uued Tuuled), Reet Alev (Isamaa) Autor/allikas: Samuel Axel Maikalu
Eesti

Põltsamaa vallas moodustatud uus võimuliit koosneb viiest osapoolest, aga nii vallavolikogu esimees kui ka vallavanem tulevad Isamaa fraktsioonist.

Põltsamaa vallas moodustavad koalitsiooni Isamaa, Valimisliit Uued Tuuled, EKRE, Reformierakond ja Keskerakond. 21-liikmelises volikogus on uuel vallavõimul 12 mandaati.

Vallavanema kandidaadi, isamaalase Taavi Aasa sõnul on nii mitme osapoolega koalitsioonis üksmeel siiski suur ja see on ka loodava võimuliidu suurim tugevus: "Meil läksid läbirääkimised väga kiiresti, praktiliselt nädala ajaga oldi valmis koalitsiooni moodustama."

Üksmeelel ollakse Aasa sõnul uues võimuliidus näiteks nii selles osas, et valla aladele tuuleparke, tuuletööstust ja tuugeneid kindlasti ei tule, aga ka selle osas, et Põltsamaale võiks kerkida riigigümnaasium.

"Gümnaasiumiharidus Põltsamaal peab säilima ja nüüd on meil võimalus alustada riigiga Põltsamaale riigigümnaasiumi loomiseks läbirääkimisi. Hoolekogu on oma positiivse otsuse juba andnud ja ma väga loodan, et veel sel aastal me jõuame ka sinnani, kus siis ka volikogu annaks mandaadi riigiga toimingute alustamiseks," rääkis Aas.

Edasi minnakse ka plaaniga rajada Põltsamaale ujula. Riik on vallale ujula ehitamiseks andnud toetust 2,8 miljonit eurot, vallal tuleks juurde panna 1,2 miljonit eurot. Esialgse plaani järgi peaks ujula kerkima Kuningamäe terviseradade ja mäesuusanõlvade arenduse juurde, kuigi Aas on varem öelnud, et ujula tuleks rajada hoopiski hariduslinnakusse.

Praegu minnakse esialgse plaaniga siiski edasi.

"Ujulaga on jõutud nii kaugele, et selle projekteerimis-ehitushange on praktiliselt valmis. Ilmselt me lähme selle hankega lõpuni ja eks siis hanke tulemus näitab, et kui see jääb nendesse piiridesse, mis eelmine koalitsioon ette nägi ehk neli miljonit eurot, siis me sellega ka edasi lähme," tõdes Aas.

Vallavanema ametlik valimine volikogul toimub praeguste plaanide järgi 11. detsembril. Sel nädalal toimus vallavolikogu uue koosseisu esimene istung.

Istungil valiti volikogu esimeheks Isamaasse kuuluv Reet Alev, kes on sellel ametikohal olnud ka varem. Alev ütles, et volikogu esimehena on tema eesmärk hoida heas koostöös nii koalitsioon kui ka opositsioon.

"Minule meeldib kõige rohkem see, et me rõhutame, et me oleme näoga inimeste poole, me ei tee vahet linnal- ja maapiirkonnal, et vald peaks ikkagi tasakaalustatult edasi liikuma," ütles Alev.

Sel aastal võttis valimistulemuste väljakuulutamine tavapärasest kauem aega. Aas ütles, et ka Põltsamaa vallas on juba kiire sisuliste volikogu koosolekute tegemiseks: "Valimistest on nii palju aega mööda läinud, et päris elu hakkab juba selle all kannatama, kui volikogu ei saa koos käia ja sisulisi otsuseid teha."

Alev lisas, et samas ei mõjuta valimistulemuste viibimine kuidagi järgmise aasta eelarve vastu võtmist, sest ka varasemalt pole detsembrikuus valla uue aasta eelarvet kinnitatud: "[Valla]valitsuse poolt on eelarve volikogule esitatud, detsembris toimub meil esimene lugemine ja eeldatavasti me veebruaris võtame vastu. Tavapäraselt ei ole me kunagi võtnud eelmise aasta lõpus eelarvet vastu."

Toimetaja: Mait Ots

Samal teemal

jõuluootus

eesti laul 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:07

Keskkonnaagentuur tegi ettepaneku suurendada huntide küttimismahtu

10:55

Saksamaa valitsus vähendab lennunduse toetamiseks makse

10:47

Östersundis võidutsenud Botn auhinnarahast: see on täiesti jabur summa!

10:39

Venemaa rünnakus Sumõ oblastile sai viga vähemalt seitse inimest Uuendatud

10:17

Iisrael tõmbab tunnelites olevate Hamasi võitlejate ümber silmust koomale

10:11

Madridi Real lagunes kodupubliku ees

09:48

Sirli Zupping: uus ÕS annab paberil kindluse ja veebis vabaduse

09:45

Eesti Rahva Muuseumi staatus on lahtine

09:40

Lilli Luuk: oma elu on võimalik teistmoodi mõtestada, kui saad aru, et iga elu on lugu

09:38

LeBron võttis otsustavatel hetkedel üle ja kindlustas Lakersile võidu

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

07.12

Sõja 1383. päev: Kellogg: Ukraina rahuleping on väga lähedal Uuendatud

07.12

Solmanid said linna remondiplaanis olevalt ratsabaasilt 18 000 eurot

07.12

Jefimova ja Tribuntsov võitsid lühiraja EM-il kuldmedalid Uuendatud

07.12

Suri balletitantsija ja koreograaf Tiit Härm

07.12

Kauksisse kanalisatsiooni ehitamine paneb elanikud muretsema Uuendatud

07.12

Hegseth kiitis Balti riike kaitsesse panustamise eest

07.12

Eksperdid: Euroopa peab arvestama, et USA julgeolekupoliitika on muutunud

07.12

Euroopa poliitikud lükkasid Trumpi kriitika tagasi

07.12

Heino Enden: ma ei usu, et meil on praegu šanssi MM-finaalturniirile jõuda

07.12

Kirke Kangro: ajaloolise ebaõigluse tähis tuleb avalikust ruumist välja tõrjuda

ilmateade

loe: sport

10:47

Östersundis võidutsenud Botn auhinnarahast: see on täiesti jabur summa!

10:11

Madridi Real lagunes kodupubliku ees

09:38

LeBron võttis otsustavatel hetkedel üle ja kindlustas Lakersile võidu

08:59

Tormis Laine piirdus Beaver Creekis ühe laskumisega

loe: kultuur

09:40

Lilli Luuk: oma elu on võimalik teistmoodi mõtestada, kui saad aru, et iga elu on lugu

08:39

Keelesäuts. Tehisaru kirjandusmaitsest

08:00

Minu elu muutnud raamat | Erik Abner ja "Neandertali inimene. Kadunud genoome otsimas"

07.12

Raamatukaupluste müügihitid tulid eesti kirjanikelt

loe: eeter

08:50

Galerii ja video: R2 minilaivil musitseeris Rute

07.12

Marina Laikjõe: eesti naised võiksid prantslannadelt õppida julgust

07.12

Jaan Tätte: aeg-ajalt küsin enda käest, kas ma meeldin iseendale

07.12

Heino Enden: ma ei usu, et meil on praegu šanssi MM-finaalturniirile jõuda

Raadiouudised

09:20

Nurme sigala on peagi uute põrsastega taasasustatud

09:20

Raadiouudised (08.12.2025 09:00:00)

07.12

Kohalikud tunnevad muret kehvas olukorras oleva Kauksi oja pärast

07.12

Põltsamaa vallas on uues võimuliidus viis erinevat osapoolt

07.12

Uus süsteem paljastab õpilaste varjatud mõtlemisprotsessid

07.12

Päevakaja (07.12.2025 18:00:00)

06.12

Reinsalu kutsus Isamaa volikogul üles koostama valitsemise tegevuskava

06.12

Selleks, et koolides saaks kasutusele võtta tehisarul põhineva tööriista, tuleb muuta seadust

06.12

Audru kiriku torn sai tagasi oma risti ja uue tornikuuli

06.12

Valga valla uued juhid lubavad avatud valitsemist ja suuremat ühisosa Lätiga

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo