Põltsamaa vallas moodustasid koalitsiooni viis nimekirja

Põltsamaa vallas moodustatud uus võimuliit koosneb viiest osapoolest, aga nii vallavolikogu esimees kui ka vallavanem tulevad Isamaa fraktsioonist.

Põltsamaa vallas moodustavad koalitsiooni Isamaa, Valimisliit Uued Tuuled, EKRE, Reformierakond ja Keskerakond. 21-liikmelises volikogus on uuel vallavõimul 12 mandaati.

Vallavanema kandidaadi, isamaalase Taavi Aasa sõnul on nii mitme osapoolega koalitsioonis üksmeel siiski suur ja see on ka loodava võimuliidu suurim tugevus: "Meil läksid läbirääkimised väga kiiresti, praktiliselt nädala ajaga oldi valmis koalitsiooni moodustama."

Üksmeelel ollakse Aasa sõnul uues võimuliidus näiteks nii selles osas, et valla aladele tuuleparke, tuuletööstust ja tuugeneid kindlasti ei tule, aga ka selle osas, et Põltsamaale võiks kerkida riigigümnaasium.

"Gümnaasiumiharidus Põltsamaal peab säilima ja nüüd on meil võimalus alustada riigiga Põltsamaale riigigümnaasiumi loomiseks läbirääkimisi. Hoolekogu on oma positiivse otsuse juba andnud ja ma väga loodan, et veel sel aastal me jõuame ka sinnani, kus siis ka volikogu annaks mandaadi riigiga toimingute alustamiseks," rääkis Aas.

Edasi minnakse ka plaaniga rajada Põltsamaale ujula. Riik on vallale ujula ehitamiseks andnud toetust 2,8 miljonit eurot, vallal tuleks juurde panna 1,2 miljonit eurot. Esialgse plaani järgi peaks ujula kerkima Kuningamäe terviseradade ja mäesuusanõlvade arenduse juurde, kuigi Aas on varem öelnud, et ujula tuleks rajada hoopiski hariduslinnakusse.

Praegu minnakse esialgse plaaniga siiski edasi.

"Ujulaga on jõutud nii kaugele, et selle projekteerimis-ehitushange on praktiliselt valmis. Ilmselt me lähme selle hankega lõpuni ja eks siis hanke tulemus näitab, et kui see jääb nendesse piiridesse, mis eelmine koalitsioon ette nägi ehk neli miljonit eurot, siis me sellega ka edasi lähme," tõdes Aas.

Vallavanema ametlik valimine volikogul toimub praeguste plaanide järgi 11. detsembril. Sel nädalal toimus vallavolikogu uue koosseisu esimene istung.

Istungil valiti volikogu esimeheks Isamaasse kuuluv Reet Alev, kes on sellel ametikohal olnud ka varem. Alev ütles, et volikogu esimehena on tema eesmärk hoida heas koostöös nii koalitsioon kui ka opositsioon.

"Minule meeldib kõige rohkem see, et me rõhutame, et me oleme näoga inimeste poole, me ei tee vahet linnal- ja maapiirkonnal, et vald peaks ikkagi tasakaalustatult edasi liikuma," ütles Alev.

Sel aastal võttis valimistulemuste väljakuulutamine tavapärasest kauem aega. Aas ütles, et ka Põltsamaa vallas on juba kiire sisuliste volikogu koosolekute tegemiseks: "Valimistest on nii palju aega mööda läinud, et päris elu hakkab juba selle all kannatama, kui volikogu ei saa koos käia ja sisulisi otsuseid teha."

Alev lisas, et samas ei mõjuta valimistulemuste viibimine kuidagi järgmise aasta eelarve vastu võtmist, sest ka varasemalt pole detsembrikuus valla uue aasta eelarvet kinnitatud: "[Valla]valitsuse poolt on eelarve volikogule esitatud, detsembris toimub meil esimene lugemine ja eeldatavasti me veebruaris võtame vastu. Tavapäraselt ei ole me kunagi võtnud eelmise aasta lõpus eelarvet vastu."