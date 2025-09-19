Nvidia investeerib Intelisse viis miljardit dollarit

Investeering toob kokku maailma kõige väärtuslikuma ettevõtte ja raskustes vaevleva kiibifirma. Lepingu kohaselt hakkavad firmad ühiselt tooteid arendama.

Intel on hetkel ainus USA tehnoloogiaettevõte, mis tegeleb nii kiipide disaini kui ka tootmisega. Nvidia lõikab samas kasu tehisintellekti buumist ning toob turule üha võimsamaid kiipe.

Nvidia tegevjuht Jensen Huang nimetas Inteliga sõlmitud partnerlust ajalooliseks sammuks.

"Me astume järgmise suure sammu. Meist saab sisuliselt Inteli serveriprotsessorite suurklient," ütles Huang.

Neljapäevane kokkulepe on oluline võit ka Inteli tegevjuhi Lip-Bu Tani jaoks. Hiljuti selgus, et USA valitsus ostab Intelis 10-protsendilise osaluse. Valitsus ootab nüüd, et raskustes olev ettevõte viiks läbi vajalikud ümberkorraldused. Tehing Nvidiaga võib olla samm õiges suunas.

Ka Inteli investorid kiitsid viimase kokkuleppe heaks ja firma aktsia kerkis 23 protsenti.