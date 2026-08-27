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Nvidia käive ületas taas ootusi

Välismaa
Jensen Huang
Jensen Huang Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Manami Yamada
Välismaa

Maailma kõige väärtuslikuma börsifirma Nvidia 2026. aasta teise kvartali käive ületas taas ootusi ja USA kiibifirma rahavoog küündis 96,2 miljardi dollarini.

Ettevõtte kasum kasvas 126 protsenti 59,7 miljardi dollarini. Nvidia prognoosib, et kolmandas kvartalis küündib ettevõtte käive lausa 108 miljardi dollarini. 

Nvidia juhib tehisintellekti buumi ning firma aktsia on viimase viie aasta jooksul tõusnud 850 protsenti. Tänavu on Nvidia aktsia tõusnud 12,4 protsenti ning ettevõtte turuväärtus on umbes 5,1 triljonit dollarit.

Nvidia tegevjuhi Jensen Huangi sõnul kasvab nõudlus tehisintellekti arendamiseks vajalike kiipide järele endiselt kiiresti. Tema sõnul on tehisintellekt jõudnud pöördepunkti ja hakanud tegema üha rohkem kasulikku tööd.

"Täna elame uute tehisintellektilaborite ja idufirmade kuldajastul, kus mitmed tipptasemel laborid laienevad paralleelselt, avatud mudelite ökosüsteem õitseb, see kõik kogub hoogu nii USA-s kui ka mujal maailmas," rääkis Huang.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Times

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