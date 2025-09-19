X!

Võrumaal võtavad ettevõtted hoogu, et tootmist rohkem robotiseerida

Majandus
Wermo tööstusrobot.
Wermo tööstusrobot. Autor/allikas: ERR
Majandus

Puidu- ja mööblitööstus on Kagu-Eestis üks olulisemaid majandusharusid, samas on aga näiteks Võrumaal lisandväärtus töötaja kohta Eesti keskmisest madalam. Kuigi robotite tööstuses kasutuselevõtmine on üks võimalus tootlikkust tõsta, ei ole see ühtviisi sobiv lahendus kõigile ettevõtetele.

Puidu- ja mööblitööstus hõlmab Võrumaal 17 protsenti maakonna kogu majanduskäibest ja selles sektoris töötab 12 protsenti maakonna kõigist töötavatest inimestest. Piirkonna jaoks on tegemist väga olulise sektoriga, samas on aga lisandväärtus töötaja kohta Eesti keskmisest madalam.

"Tänane väljakutse on lisandväärtuse tõstmine, sest see on töötaja kohta ikkagi suhteliselt madal ja seda saab tõsta läbi tehnoloogia, läbi robotiseerimise, läbi automatiseerimise," ütles puidukompententsikeskuse Tsenter arendusspetisalist Erkki Naaris.

Wermo on pika ajalooga kõvamööbli tootja Võrus. Kogu nende tänane toodang läheb ekspordiks valdavalt Ameerikasse ja Saksamaale. Ettevõtte aastakäive on umbes 10 miljonit eurot ning seal on tööl 75 inimest. Alates selle aasta maist ka kaks tööstusrobotit, mille investeeringu suurus oli ligikaudu 200 000 eurot tasuvusajaga kolm kuni neli aastat.

"Mitte ainult tööjõukulud, vaid kõik kulud tõusevad. Ja tõusevad kiiremini, kui me tahaksime. Ega meil muud üle ei jäägi praegu, kui robotiseerida ja automaatseid lahendusi leida. Plaanime igal aastal ühe või kaks robotit siia juurde integreerida. Ja mis see inimestele tähendab, inimesed lihtsalt saavad targemaks ja hakkavad teisi asju tegema," rääkis Wermo AS tegevjuht Raul Vene.

Pehmemööblitootja Võru Empaki aasta käive on umbes 1,2 miljonit eurot. Ettevõttes töötab 27 inimest ning peamiselt turustatakse kogu toodang Eestis. Siin on cnc-pinkide kõrval kasutuses ka laserlõikur. Robotite tööle rakendamise üle on siin mõeldud, aga seni pole selleks võimalust leitud. Ühelt on tootmispinnad liiga väikesed, teisalt on mööblitootmises palju käsitööd.

"Eks see ongi see, et meie pehme mööbli tootjatena oleme ikkagi sellises kohas, kus käsitööd on täna väga-väga palju. Robotiseerida täna ei ole seda hästi võimalik. Ja mina ei ole ka tänu näinud selliseid roboteid, mis suudaksid polsterdada diivani valmis. Mingeid etappe saaksid robotid teha, aga see eeldab seda, et tootmismahud oleksid suured ja võimsad," ütles Võru Empaki tegevjuht Remo Allikas.

Puidu- ja mööblitootjaid teadmistega toetavast puidukompententsikeskusest Tsenter tõdetakse, et tehnologiseerumise piduriks on ka teadmiste puudus ja hirmud. Et neid leevendada eksponeeriti piirkonna töösturitele erinevaid roboteid ning jagati kogemusi.

"Tsenter oma tegevusega üritabki neid hirme maha võtta. Üritame olla eestvedajad, et see robotiseerimine oleks inimestele mõistetavam ja lihtsam ja nad ei karda, vaid tahaks proovida," sõnas Erkki Naaris.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

arvo pärt 90

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:06

Sveta Grigorjeva: julgus lõpuni mõelda on tihti ebamugav

19:05

Venemaa ründas Kiievit droonidega Uuendatud

18:55

Tiit Ojasoo: oleme inimese primaarsed instinktid lahti ja laiali võtnud

18:55

Rasmus Mägi Tokyos: ütlen julgelt, et olen vabatahtlik

18:48

Võrumaal võtavad ettevõtted hoogu, et tootmist rohkem robotiseerida

18:45

Päevakaja (19.09.2025 18:00:00)

18:30

Narvas avati Kanada ettevõtte magnetitehas

18:17

ROK: Venemaa ja Valgevene sportlased võistlevad Milanos neutraalsetena

18:04

Maksumuudatustest võidavad suurema sissetulekuga inimesed

17:48

Kolm Venemaa hävitajat rikkus Eesti õhuruumi Uuendatud

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

10:00

Õhtuleht: kas Lauri Läänemets maksis teenuste eest mustalt? Uuendatud

17:48

Kolm Venemaa hävitajat rikkus Eesti õhuruumi Uuendatud

18.09

Õpetajad, päästjad, politseinikud, kultuuritöötajad saavad palgatõusu Uuendatud

19:05

Venemaa ründas Kiievit droonidega Uuendatud

16:43

Sprindikullad läksid USA-sse, esikohale tuli ka Femke Bol Uuendatud

13:27

Läänemets: maksin teenuse eest säästudest, mida hoidsin sularahas

18.09

Sõja 1303. päev: Ukraina ründas droonidega Venemaa naftatöötlemistehaseid Uuendatud

18.09

Läti rannikult leiti drooni rusud

18.09

Kaupmees: inimesed on hakanud tööstuskaupu poodide asemel veebist ostma

07:06

Kantar Emor: Reformierakond pööras sügava languse tõusule

ilmateade

loe: sport

18:55

Rasmus Mägi Tokyos: ütlen julgelt, et olen vabatahtlik

18:17

ROK: Venemaa ja Valgevene sportlased võistlevad Milanos neutraalsetena

17:47

Enok nullidest: iga halb asi on millegi jaoks hea

16:43

Sprindikullad läksid USA-sse, esikohale tuli ka Femke Bol Uuendatud

loe: kultuur

19:06

Sveta Grigorjeva: julgus lõpuni mõelda on tihti ebamugav

18:55

Tiit Ojasoo: oleme inimese primaarsed instinktid lahti ja laiali võtnud

17:20

Otse kell 19: Klaudia Taevi nimelise noorte ooperilauljate konkursi finaalkontsert

16:50

Loomingu Raamatukogus ilmus Aliis Aalmanni luulekogu "Pääsulinn"

loe: eeter

14:36

"Terevisiooni" nädala hoidis: Inge aprikoosi-kõrvitsapüree

13:19

Toiduteadlane Rain Kuldjärv: seened on supertoit

12:15

Psühholoog oma läbipõlemisest: tänaseks olen suutnud hoo maha pidurdada

12:01

Eesti Laul 2026 konkurss on avatud!

Raadiouudised

15:50

Robotiseerimine kõigile mööblitootjatele ei sobi

15:25

Raadiouudised (19.09.2025 15:00:00)

12:50

Kaasik: riik peab lähiaastail kulusid miljardi euro jagu vähendama

12:40

Tallinn lükkab Liivalaia tänava uuendamisprojekti tutvustamise edasi

12:30

Plaan: eriolukorras tuleks riigikogu liikmete õigusi kärpida

12:30

Raadiouudised (19.09.2025 12:00:00)

12:25

Laupäev tuleb hoovihmadega

09:55

Euroopa Liit püüab koos USA-ga seada Venemaale uued sanktsioonid

09:50

Elektrilevi saab tormikatkestusi kriisireservi toel kiiremini kõrvaldada

09:50

Kantar Emor: Keskerakond ei saa Tallinnas ainuvõimu

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo