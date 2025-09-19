Võrumaal võtavad ettevõtted hoogu, et tootmist rohkem robotiseerida

Puidu- ja mööblitööstus on Kagu-Eestis üks olulisemaid majandusharusid, samas on aga näiteks Võrumaal lisandväärtus töötaja kohta Eesti keskmisest madalam. Kuigi robotite tööstuses kasutuselevõtmine on üks võimalus tootlikkust tõsta, ei ole see ühtviisi sobiv lahendus kõigile ettevõtetele.

Puidu- ja mööblitööstus hõlmab Võrumaal 17 protsenti maakonna kogu majanduskäibest ja selles sektoris töötab 12 protsenti maakonna kõigist töötavatest inimestest. Piirkonna jaoks on tegemist väga olulise sektoriga, samas on aga lisandväärtus töötaja kohta Eesti keskmisest madalam.

"Tänane väljakutse on lisandväärtuse tõstmine, sest see on töötaja kohta ikkagi suhteliselt madal ja seda saab tõsta läbi tehnoloogia, läbi robotiseerimise, läbi automatiseerimise," ütles puidukompententsikeskuse Tsenter arendusspetisalist Erkki Naaris.

Wermo on pika ajalooga kõvamööbli tootja Võrus. Kogu nende tänane toodang läheb ekspordiks valdavalt Ameerikasse ja Saksamaale. Ettevõtte aastakäive on umbes 10 miljonit eurot ning seal on tööl 75 inimest. Alates selle aasta maist ka kaks tööstusrobotit, mille investeeringu suurus oli ligikaudu 200 000 eurot tasuvusajaga kolm kuni neli aastat.

"Mitte ainult tööjõukulud, vaid kõik kulud tõusevad. Ja tõusevad kiiremini, kui me tahaksime. Ega meil muud üle ei jäägi praegu, kui robotiseerida ja automaatseid lahendusi leida. Plaanime igal aastal ühe või kaks robotit siia juurde integreerida. Ja mis see inimestele tähendab, inimesed lihtsalt saavad targemaks ja hakkavad teisi asju tegema," rääkis Wermo AS tegevjuht Raul Vene.

Pehmemööblitootja Võru Empaki aasta käive on umbes 1,2 miljonit eurot. Ettevõttes töötab 27 inimest ning peamiselt turustatakse kogu toodang Eestis. Siin on cnc-pinkide kõrval kasutuses ka laserlõikur. Robotite tööle rakendamise üle on siin mõeldud, aga seni pole selleks võimalust leitud. Ühelt on tootmispinnad liiga väikesed, teisalt on mööblitootmises palju käsitööd.

"Eks see ongi see, et meie pehme mööbli tootjatena oleme ikkagi sellises kohas, kus käsitööd on täna väga-väga palju. Robotiseerida täna ei ole seda hästi võimalik. Ja mina ei ole ka tänu näinud selliseid roboteid, mis suudaksid polsterdada diivani valmis. Mingeid etappe saaksid robotid teha, aga see eeldab seda, et tootmismahud oleksid suured ja võimsad," ütles Võru Empaki tegevjuht Remo Allikas.

Puidu- ja mööblitootjaid teadmistega toetavast puidukompententsikeskusest Tsenter tõdetakse, et tehnologiseerumise piduriks on ka teadmiste puudus ja hirmud. Et neid leevendada eksponeeriti piirkonna töösturitele erinevaid roboteid ning jagati kogemusi.

"Tsenter oma tegevusega üritabki neid hirme maha võtta. Üritame olla eestvedajad, et see robotiseerimine oleks inimestele mõistetavam ja lihtsam ja nad ei karda, vaid tahaks proovida," sõnas Erkki Naaris.