X!

Fotod: Kadriorus algas taas valgusfestival "Valgus kõnnib 2025"

Eesti
Valgus kõnnib Kadriorus
Vaata galeriid
27 pilti
Eesti

Reedel ja laupäeval toimub Kadrioru pargis taas vaatemänguline valgusfestival "Valgus kõnnib 2025", mis toob 18. korda hämarduvasse sügisesse efektseid valguslahendusi ning muusika- ja installatsioonietendusi.

Festivali projektijuht Tomi Rahula kinnitab, et tänavu ootab publikut võimas vaatemäng. "Valguskunstnikud on loonud midagi sellist, mis üllataks ka juba varasemalt festivalil käinud külastajaid," sõnas ta.

"Valgus kõnnib 2025" juhtmõtteks on "Inimeseks olemise kunst". Nelja valgusetenduse ja kaheksa installatsiooniga soovib peakunstnik Argo Valdmaa avada inimelu tahke, mida me alati üksteisele näidata ega tunnistada ei soovi, kuid mis meid sellegipoolest igapäevaselt saadavad. Etendusega uuritakse, kuidas olla hea pereliige, sõber, elukaaslane, kuidas toetada kogukonda, olla heasoovlik inimene ja parem versioon iseendast.

Mõlemal päeval kell 20.30 ja 21.30 näeb Kadrioru pargi kontsertväljakul valgusetendust "Pihlapuu varjus", mis räägib loo sellest, et ükskõik kui kaugele või kui kauaks me ära ei lähe, on kodu see paik, kuhu me tahame tagasi tulla. Samal ajal saab Kadrioru kunstimuuseumi ees jälgida valgusetendust "Be nothing", mis kutsub kiirustamises hetkeks peatuma ja endale aega võtma.

Luigetiigi ümbruses on võimalik mõlemal päeval kell 21.00 ja 22.00 näha etendust "Kratt", kus viimane haarab võimu ja valitseb seejärel peremehe maailma. Samal ajal näeb Merealleel etendust "Wish you were here", kus jutustatakse sõprussuhete lugu.

Terve õhtu jooksul on külalistele kogemiseks loodud ka kaheksa valgusinstallatsiooni, mis ulatuvad Luigetiigist lilleaeda ja pargi kontsertväljakult Katariina teeni.

Festival algab mõlemal päeval kell 20.00 ning on külastajatele avatud kuni 23.00ni. Valgusfestival "Valgus kõnnib 2025" on kõigile tasuta.

Kadrioru parki on nädalavahetusel lihtsa vaevaga võimalik saabuda nii jalgsi, kergliikurite, ühistranspordi kui ka ümbruskaudsetesse parklatesse autoga sõites. Tasub märkida, et parkimisvõimalused Kadrioru piirkonnas ja pargi ümbruses on tugevalt piiratud. Juhtidel, kes sel ajal Kadriorus liiguvad, palutakse järgida teedele-tänavatele paigaldatud viitasid ja liikluskorraldusvahendeid.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

arvo pärt 90

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

23:38

Metsa klubi sai hooaja esimese kaotuse

23:07

Noor Eesti aerutaja võitis tugevakoosseisulisel võistlusel medali

23:00

Vene hävitajad lendasid madalalt Poola naftaplatvormi kohal

22:44

Reinsalu soovib õhupiiri rikkumise vastuseks maismaapiiri sulgemist

22:39

Reinbok eurohooaja eel: meeskonna sügavus võiks tuua edu

22:34

Eesti mäesuusatajad sihivad mitmekesi olümpiale

22:24

Kolm Venemaa hävitajat rikkus Eesti õhuruumi Uuendatud

22:20

Laupäev tuleb vihmane

22:14

Fotod: Kadriorus algas taas valgusfestival "Valgus kõnnib 2025"

22:00

ETV spordisaade, 19. september

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

22:24

Kolm Venemaa hävitajat rikkus Eesti õhuruumi Uuendatud

10:00

Õhtuleht: kas Lauri Läänemets maksis teenuste eest mustalt? Uuendatud

19:05

Venemaa ründas Kiievit droonidega Uuendatud

21:56

Sprindikullad läksid USA-sse, esikohale tuli ka Femke Bol Uuendatud

13:27

Läänemets: maksin teenuse eest säästudest, mida hoidsin sularahas

07:06

Kantar Emor: Reformierakond pööras sügava languse tõusule

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

18.09

Õpetajad, päästjad, politseinikud, kultuuritöötajad saavad palgatõusu Uuendatud

16:07

Enok sai avapäeval kaks nulli, seitsmevõistlust juhib Hall Uuendatud

06:34

Plaan: eriolukorras tuleks riigikogu liikmete õigusi kärpida

ilmateade

loe: sport

23:38

Metsa klubi sai hooaja esimese kaotuse

23:07

Noor Eesti aerutaja võitis tugevakoosseisulisel võistlusel medali

22:39

Reinbok eurohooaja eel: meeskonna sügavus võiks tuua edu

22:34

Eesti mäesuusatajad sihivad mitmekesi olümpiale

loe: kultuur

19:06

Sveta Grigorjeva: julgus lõpuni mõelda on tihti ebamugav

18:55

Tiit Ojasoo: oleme inimese primaarsed instinktid lahti ja laiali võtnud

17:20

Otse kell 19: Klaudia Taevi nimelise noorte ooperilauljate konkursi finaalkontsert

16:50

Loomingu Raamatukogus ilmus Aliis Aalmanni luulekogu "Pääsulinn"

loe: eeter

14:36

"Terevisiooni" nädala hoidis: Inge aprikoosi-kõrvitsapüree

13:19

Toiduteadlane Rain Kuldjärv: seened on supertoit

12:15

Psühholoog oma läbipõlemisest: tänaseks olen suutnud hoo maha pidurdada

12:01

Eesti Laul 2026 konkurss on avatud!

Raadiouudised

18:45

Päevakaja (19.09.2025 18:00:00)

18:30

Narvas avati Kanada ettevõtte magnetitehas

15:50

Robotiseerimine kõigile mööblitootjatele ei sobi

15:25

Raadiouudised (19.09.2025 15:00:00)

12:50

Kaasik: riik peab lähiaastail kulusid miljardi euro jagu vähendama

12:40

Tallinn lükkab Liivalaia tänava uuendamisprojekti tutvustamise edasi

12:30

Plaan: eriolukorras tuleks riigikogu liikmete õigusi kärpida

12:30

Raadiouudised (19.09.2025 12:00:00)

12:25

Laupäev tuleb hoovihmadega

09:55

Euroopa Liit püüab koos USA-ga seada Venemaale uued sanktsioonid

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo