Fotod: Kadriorus algas taas valgusfestival "Valgus kõnnib 2025"

Reedel ja laupäeval toimub Kadrioru pargis taas vaatemänguline valgusfestival "Valgus kõnnib 2025", mis toob 18. korda hämarduvasse sügisesse efektseid valguslahendusi ning muusika- ja installatsioonietendusi.

Festivali projektijuht Tomi Rahula kinnitab, et tänavu ootab publikut võimas vaatemäng. "Valguskunstnikud on loonud midagi sellist, mis üllataks ka juba varasemalt festivalil käinud külastajaid," sõnas ta.

"Valgus kõnnib 2025" juhtmõtteks on "Inimeseks olemise kunst". Nelja valgusetenduse ja kaheksa installatsiooniga soovib peakunstnik Argo Valdmaa avada inimelu tahke, mida me alati üksteisele näidata ega tunnistada ei soovi, kuid mis meid sellegipoolest igapäevaselt saadavad. Etendusega uuritakse, kuidas olla hea pereliige, sõber, elukaaslane, kuidas toetada kogukonda, olla heasoovlik inimene ja parem versioon iseendast.

Mõlemal päeval kell 20.30 ja 21.30 näeb Kadrioru pargi kontsertväljakul valgusetendust "Pihlapuu varjus", mis räägib loo sellest, et ükskõik kui kaugele või kui kauaks me ära ei lähe, on kodu see paik, kuhu me tahame tagasi tulla. Samal ajal saab Kadrioru kunstimuuseumi ees jälgida valgusetendust "Be nothing", mis kutsub kiirustamises hetkeks peatuma ja endale aega võtma.

Luigetiigi ümbruses on võimalik mõlemal päeval kell 21.00 ja 22.00 näha etendust "Kratt", kus viimane haarab võimu ja valitseb seejärel peremehe maailma. Samal ajal näeb Merealleel etendust "Wish you were here", kus jutustatakse sõprussuhete lugu.

Terve õhtu jooksul on külalistele kogemiseks loodud ka kaheksa valgusinstallatsiooni, mis ulatuvad Luigetiigist lilleaeda ja pargi kontsertväljakult Katariina teeni.

Festival algab mõlemal päeval kell 20.00 ning on külastajatele avatud kuni 23.00ni. Valgusfestival "Valgus kõnnib 2025" on kõigile tasuta.

Kadrioru parki on nädalavahetusel lihtsa vaevaga võimalik saabuda nii jalgsi, kergliikurite, ühistranspordi kui ka ümbruskaudsetesse parklatesse autoga sõites. Tasub märkida, et parkimisvõimalused Kadrioru piirkonnas ja pargi ümbruses on tugevalt piiratud. Juhtidel, kes sel ajal Kadriorus liiguvad, palutakse järgida teedele-tänavatele paigaldatud viitasid ja liikluskorraldusvahendeid.