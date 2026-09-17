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Ulf Kristersson astus Rootsi peaministri ametikohalt tagasi

Välismaa
Ulf Kristersson lahkub peaministri ametlikust residentsist
Ulf Kristersson lahkub peaministri ametlikust residentsist Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Claudio Bresciani/TT
Välismaa

Opositsioonis olev vasakpoolne blokk võitis Rootsi parlamendivalimised ning Ulf Kristersson astus neljapäeval pärast valimistulemuste selgumist peaministri ametikohalt tagasi.

Kristersson esitas neljapäeval parlamendi spiikrile tagasiastumisavalduse.

"Nüüd juhib spiiker järgmisi samme uue valitsuse moodustamise suunas," teatas Kristersson. 

Rootsi rahvusringhääling SVT kirjutab, et viimased valimised võitis opositsioonis olev vasak-roheline blokk, mis sai Rootsi parlamendis kokku 176 kohta. Koalitsiooniparteid said 173 kohta. Opositsioon võitis 50 359 häälega.

Uue valitsuse moodustamine võib kujuneda aga keeruliseks, sest erakondade valimiseelsed seisukohad ja omavahelised erimeelsused võivad takistada mitme võimaliku koalitsiooni sündi.

Kristersson rõhutas, et uue peaministri leidmiseks on vaja parlamendierakondadelt avatust ja valmisolekut kompromissideks.

"Et see töö saaks kohe alata, taotlen käesolevaga oma vabastamist peaministri ametikohalt," teatas Kristersson.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: SVT

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