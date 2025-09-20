X!

Tallinnast Narva sõitnud reisirongiga juhtus õnnelik õnnetus

Eesti
Elroni rong.
Elroni rong. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Laupäeva õhtul Tallinnast Narva siirdunud reisirongi ette sõitis Ida-Virumaal ATV. Inimesed õnnetuses kannatada ei saanud, kuid 25 reisijat ootavad kojusaamist.

Õnnetus juhtus kell 21.20 metsa vahel Oru ja Jõhvi vahelisel lõigul. Esialgsetel andmetel oli rongi ette sõitnud ATV, mille juht pääses masinalt enne kokkupõrget.

Kell 23.05 ütles Elroni kommunikatsioonijuht Kristo Mäe, et käivad päästetööd, kuid kuna õnnetus juhtus raskesti ligipääsetavas kohas, siis otsitakse koostöös politsei ja päästjatega võimalust, kuidas inimesed koju viia.

Toimetaja: Rene Kundla

Tallinnast Narva sõitnud reisirongiga juhtus õnnelik õnnetus

