NATO hävitajad tõusid Läänemere kohal õhku Vene luurelennuki tõttu

Saksa hävituslennukid Eurofighter Typhoon
Saksa hävituslennukid Eurofighter Typhoon Autor/allikas: Kaitseväe Peastaap / mil.ee
NATO saatis laupäeval Läänemere kohale kaks Eurofighteri hävitajat, kui tuvastati ilma lennuplaanita liikunud Vene luurelennuk, teatas Saksamaa delegatsioon NATO juures.

Tegemist oli Il-20M tüüpi lennukiga, mis startis Venemaalt ja sisenes rahvusvahelisse õhuruumi sidepidamist alustamata. Lennuk tuvastati visuaalselt. Saksa õhuväe sõnul keeldus lennuk sidet alustamast.

Saksa õhuväe andmetel anti pärast visuaalset tuvastamist eskort üle Rootsi NATO liitlastele. Il-20M on varustatud radarite, signaalluure ja elektroonilise sõjapidamise süsteemidega, mis võimaldavad jälgida suhtlust ja õhutõrjevõimekust ning koguda luureinfot Vene sõjaliste operatsioonide jaoks.

Intsident on järjekordne näide sellest, kuidas Venemaa testib NATO idatiiva vastupanuvõimet.

Vaid paar päeva varem, neljapäeval, rikkusid kolm Vene MiG-31 hävitajat Eesti õhuruumi Soome lahe kohal, viibides seal 12 minutit. Eesti nimetas juhtunut tõsiseks rikkumiseks ja taotles NATO aluslepingu artikli 4 alusel konsultatsioone, mis võimaldavad liikmesriikidel nõu pidada, kui nende julgeolekut peetakse ohustatuks.

Samal päeval teatas ka Poola, et Vene hävitajad olid sisenenud Läänemere naftaplatvormi turvatsooni.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: The Kyiv Independent, The Guardian

