Otse kell 13.15: riigikogu erikomisjon arutab erihoolekande kättesaadavust

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon arutab tänasel avalikul istungil riigikontrolli ülevaadet erihoolekandeteenuste kättesaadavusest. Tegemist on riigi korraldatavate teenustega psüühikahäire diagnoosiga inimestele, kes vajavad riiklikku abi. Kell 13.15 algavat istungit näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Avalikul istungil arutatakse riigikontrolli ülevaates tõstatatud probleeme, sealhulgas teenuskohtade puudust, rahastuse ebapiisavust ja tööjõupuudust, ning otsitakse võimalusi, kuidas tagada erihoolekandeteenuste parem kättesaadavus abivajajatele.

Avalikule istungile on kutsutud sotsiaalminister Karmen Joller, sotsiaalministeeriumi kantsler Maarjo Mändmaa, sotsiaalministeeriumi hoolekandeteenuste poliitika juht Maarika Tarum, sotsiaalkindlustusameti erivajadusega inimeste heaolu osakonna juhataja Leila Lahtvee, Iseseisev Elu MTÜ juhataja Maire Koppel, Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Maarja Krais-Leosk, Eesti Puuetega Inimeste Koja toetuste- ja teenustealase huvikaitse nõunik Kristi Kähär, AS Hoolekandeteenused juhatuse esimees Ragnar Vaiknemets ja juhatuse liige Piret Lemsalu, riigikontrolli peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen, auditijuht Rauno Vinni ja audiitor Otti Eylandt.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

