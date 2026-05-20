Otse kell 8.30: riigikogu erikomisjon haldusreformi mõjust KOV-idele

Avalikule istungile on kutsutud regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras, regionaal- ja põllumajandusministeeriumi kohalike omavalitsuste osakonna juhataja Hardi Alliksaar, juhataja asetäitja Sulev Liivik ja nõunik Kaie Küngas, linnade ja valdade liidu asedirektor Heiki Hepner, Alutaguse vallavanem Tauno Võhmar, Mulgi vallavanem Imre Jugomäe, riigikontrolli peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen ja auditijuht Tambet Drell.

Riigikontrolli ülevaate kohaselt on omavalitsused pärast haldusreformi vähendanud hallatavate asutuste arvu ligikaudu kolmandiku võrra, kuid teenused on valdavalt säilinud senistes asukohtades. Samal ajal on kasvanud multifunktsionaalsete teenuskohtade osakaal.

Kinnisvaraportfelli on KOV-id küll mõnevõrra korrastatud, kuid suurem osa hoonetest on jätkuvalt kasutuses ja kasutuseta kinnisvara probleem ei ole kadunud. Riigikontroll toob välja vastuolu: uusi ja kaasaegseid hooneid ehitatakse või ostetakse kiiremini juurde, kui vanu kasutuseta objekte suudetakse realiseerida.

Komisjon arutab istungil, milline on haldusreformi tegelik mõju ning milliseid samme on vaja, et parandada omavalitsuste kinnisvara juhtimist ja avalike teenuste korraldust.

Erikomisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul tuleb vaadata reformi tulemusi maksumaksja vaatenurgast. "Avaliku raha kasutamise tõhusus peab olema tagatud. Kui kinnisvara jääb kasutuseta või selle ülalpidamine muutub üle jõu käivaks, siis tuleb langetada vajalikud heaperemehlikud otsused," sõnas Reinsalu.