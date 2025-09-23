X!

Välisministeerium täidab suureneva eelarve tingimustes ka kärpeülesannet

Eesti
Margus Tsahkna.
Margus Tsahkna. Autor/allikas: Jürgen Randma/riigikantselei
Eesti

Välisministeeriumi eelarve järgmisel aastal suureneb, kuid samal ajal täidetakse ka eelmisel aastal ministeeriumile antud kärpeülesanne. Välisminister Margus Tsahkna ütles, et välisteenistust ega välisesindusi koomale tõmbama ei pea.

Välisministeeriumi eelarve on juba mitu aastat olnud pingeline. Kui kaitseministeerium näiteks on saanud kõiki ministeeriumeid hõlmanud kärbetest erandi, siis välisministeerium seni sellist erandit ei ole saanud.

Veel pool aastat tagasi ütles välisminister Margus Tsahkna Õhtulehele, et lähiaastate eelarvega on niivõrd keeruline, et kahaneva rahaga pole võimalik senist välisteenistust üleval pidada. Saatkondade arvu välismaal ta samas vähendada ei soovinud.

Nüüd ütles Tsahkna ERR-ile, et riigieelarvest eraldatakse järgmisteks aastateks välisministeeriumile lisaraha.

"Kui me vaatame kehtivat riigieelarve strateegiat järgmise nelja aasta peale, siis kõigi nende kärbetega seoses, samamoodi ka see, et Euroopa Liidu rahastus äridiplomaatia programmidega lõppeb ning et meil ei ole pärast 2027. aastat ette näha Ukraina ülesehituse programmide rahastust – koos nende kärbetega kehtiva riigieelarve strateegia järgi välisministeeriumi eelarve väheneks aastaks 2028 kuskil 30 protsenti. Ma olen selgelt välja öelnud, et kui see peaks juhtuma, siis ei ole midagi muud teha, kui Eesti välisministeerium peab hakkama sulgema massiliselt saatkondi. Välisministeerium koosnebki ju diplomaatidest ja esindustest. Praegune kokkulepe, mille me saavutasime, on aga see, et välisministeeriumi eelarve ei vähene. Tegelikult me leppisime kokku lisarahastuses," rääkis Tsahkna.

See, kui palju raha välisministeerium juurde saab, avalikustatakse Tsahkna sõnul sel nädalal. 

Samal ajal lisarahastusega on endiselt jõus ka ministeeriumile eelmisel aastal antud kärpeülesanne. Kui sel aastal pidi ministeerium kärpima eelmise aastaga võrreldes viis protsenti, siis järgmine aasta juba kolm protsenti rohkem.

Välisministeeriumi pressiesindaja selgitas aga, et kuna ministeeriumile lisandub raha rohkem, kui ministeerium kärpima peaks, siis kasvab ka välisministeeriumi eelarve võrreldes selle aastaga. 

"Kärpeülesanne on antud varasematel aastatel tegevuskuludest. Välisministeerium viis ju väga suure kärpe minu ettepanekul ellu kaks aastat tagasi, kui me koondasime peamajas kümme protsenti töökohtadest. See suur kärbe on meil tegelikult ju juba tehtud ja baasis eelarve mõttes sees. Mõned eesmärgid on meil aga vanast ajast üles jäänud ja need viiakse ka ellu. Paralleelselt sellega me aga võimestame välisteenistust," selgitas välisminister.

Olgugi, et ministeeriumile tuleb raha juurde, jääb välisministeeriumile endiselt suureks peavaluks nii Eestis kui ka välismaal paiknev kinnisvara.

"Ma ei räägi isegi mitte ainult sellest peahoonest, mis vajab kapitaalremonti ning on olnud aastaid nendes nimekirjades, mis puudutab riigi investeeringuid. Mingit lahendust sellele kahjuks järgmisel aastal ei tule," sõnas Tsahkna.

"Meie kõige suurem peavalu on ikkagi meie saatkonnad ja esindused. See poliitika, mis on aastaid tagasi võetud, et kuna pole raha korraga osta endale kinnisvara ja seda arendada, siis on võetud üüripindasid ja üüripindade pikaaegne kulu riigieelarvele on oluliselt kõrgem, kui näiteks oma kinnisvara omamine. Seda probleemi me kahjuks nüüd järgmisel aastal lahendada ei suuda. Küll aga me proovime teha nii palju, et need esindused, kas või näiteks Tokyos, mis on väga halvas seisus, saaksid ikkagi Eesti riigile väärika seisukorra. See probleem, mis puudutab kinnisvarainvesteeringuid, jääb meil aga endiselt alles," ütles Tsahkna.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

pane pea tööle

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

04:57

Välisministeerium täidab suureneva eelarve tingimustes ka kärpeülesannet

04:55

Haridusministeerium kärbib nulleelarvega 18 miljonit eurot

22.09

Ousmane Dembele valiti hooaja parimaks jalgpalluriks

22.09

Eesti klubid avasid käsipalli Balti liigas võiduarve

22.09

Eesti tantsupaar krooniti 10-tantsus maailmameistriks

22.09

Ukraina ründas Krimmis FSB sanatooriumi Uuendatud

22.09

Prantsusmaa tunnustas ametlikult Palestiina riiki

22.09

Tarien: Venemaa lennukite tuvastuslennud toimuvad sageli

22.09

Madis Kallas: meie heitealad vajavad järeleaitamist

22.09

ETV spordisaade, 22. september

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

22.09

Ukraina ründas Krimmis FSB sanatooriumi Uuendatud

22.09

Kreml süüdistab Eestit õhuruumi rikkumise kohta valetamises

22.09

Kütus kallines tanklates järsult

21.09

Trump: kaitsen Balti riike Venemaa eest

22.09

ISW: Venemaa loob sõjapidamise kõrval sõdurite strateegilist reservi

21.09

NATO hävitajad tõusid Läänemere kohal õhku Vene luurelennuki tõttu

22.09

Lääneliitlased mõistsid ÜRO julgeolekunõukogus Venemaa tegevuse hukka Uuendatud

22.09

Ida-Virumaal Pühajõel kukkus alla väikelennuk Uuendatud

22.09

Otse kell 16.50: Eesti õhupiiri rikkumise küsimus ÜRO julgeolekunõukogus

22.09

Charlie Kirki mälestusteenistusel osalesid ka Trump ja JD Vance

ilmateade

loe: sport

22.09

Ousmane Dembele valiti hooaja parimaks jalgpalluriks

22.09

Eesti klubid avasid käsipalli Balti liigas võiduarve

22.09

Eesti tantsupaar krooniti 10-tantsus maailmameistriks

22.09

Madis Kallas: meie heitealad vajavad järeleaitamist

loe: kultuur

22.09

Vanemuise uues lavastuses jutustab Nikolai Triik Konrad Mäe lugu

22.09

Olari Elts: nüüd on riigi kord

22.09

Kaarel B. Väljamäe avaldas luulekogu "Tumeruuge tuisukuu"

22.09

Eesti keeles ilmusid Gerald Durrelli memuaarid "Mina ise ja muud loomad"

loe: eeter

22.09

ETV2 esitleb Matsalu loodusfilmide festivali pärleid

22.09

Riina Hein: oma saatuse eest ei pääse

22.09

Laura Võigemast: ma ei väsi inimestest, kes tunnevad huvi maailma vastu

22.09

Haide Männamäe: Emma sündi ootasime seitse aastat

Raadiouudised

22.09

Päevakaja (22.09.2025 18:00:00)

22.09

Pärnu rannahoone omanik soovib selle kõrvale ehitada spaahotelli

22.09

Kaspar Oja: riik peaks uurima, kuidas tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonnas kulude kasvu peatada

22.09

Euroopa Liidu ohtlike võõrliikide nimekirja lisandusid ka Eestis tuntud pargitatar, mink ja kanada kobras

22.09

Spordiürituste korraldajad otsivad paisuva eelarve tingimustes toetajaid

22.09

Raadiouudised (22.09.2025 15:00:00)

22.09

Välisteenistust ega välisesindusi uus eelarve koomale ei tõmba

22.09

Raadiouudised (22.09.2025 12:00:00)

22.09

Macron survestab Euroopat Vene energia importi lõpetama

22.09

Eestis on kuus kriisihooldusperet, aga vaja oleks rohkem, sest sünniperedest eraldatud laste arv kasvab

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo