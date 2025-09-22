X!

Omavalitsused on vastu riigi plaanile liita sotsiaal- ja tervishoiusektorid

Eesti
Põhja-Eesti Regionaalhaigla.
Põhja-Eesti Regionaalhaigla. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Riik valmistab ette suurt sotsiaal- ja tervishoiuteenuste reformi, mis ühendaks mõlemad valdkonnad ja muudaks abivajajate igapäevaelu lihtsamaks. Mitmed huvigrupid, sealhulgas kohalikud omavalitsused, on kavatsuse suhtes vastumeelsed, mõistmata kust tuleb vajalik lisaraha ning mil määral hakkaks uus süsteem olemasolevaid dubleerima.

Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna ühendamine tähendab, et eakas, kes vajab nii arstiabi kui sotsiaalteenust, saab vajaliku info ühest kohast. Praegu peab abivajaja ise jooksma perearsti, kohaliku sotsiaaltöötaja ning apteegi vahet, teadmata, kas keegi näeb tervikpilti tema muredest. Sotsiaalreformi abil oleks eakal üks tervisejuht, kes paneb kokku tema heaoluplaani.

"Kus ongi sees tema ravimite nimekiri, kus on sees, mis arsti visiidil peaks käima, kes saab aidata, kes on sotsiaaltöötaja ja kes perearst," sõnas Viljandi Haigla koduteenuste osakonna juhataja Kadri Oras.

Sotsiaalministeerium rõhutab, et muudatus ei too rahalisi kohustusi kohalikele omavalitsustele, sest süsteemi toimimise eest vastutaks riik. Kust ja kui palju peaks olema riigieelarves selle jaoks raha, ei ole praegu veel selge.

"Ma sellepärast väga palju praegu ei muretse, sest tervisekassa peab ise samamoodi oma rahastuspõhimõtted üle vaatama ja nad on juba seda tegemas ka. Tegelikult sotsiaalvaldkonna ja tervishoiu ühendamise reform näeb ette, et rahastus sõltub ka tulemusest ehk kui palju väheneb EMO külastuste arv ja haiglasse sattumiste arv, kui palju inimestel tervis paraneb – kui see tuleb, siis meil on olemas, ma eeldan, see raha. Võib-olla see ei olegi ka väga suur hulk raha, mida on vaja leida. Kui meil on põhiline lisakulu praegu tervisejuhi palk, siis võrreldes kogu muu kuluga tervishoius, ei ole see märkimisväärne," lausus sotsiaalminister Karmen Joller.

Reformi korraldamiseks on ministeerium taotlenud Euroopa Liidu fondidest välisraha 14,7 miljoni euro ulatuses. Välisabi lõppeb 2027. aasta lõpuks, seega selleks ajaks on lubatud mudel oma süsteemi rakendada.

"Me oleme ise planeerinud, et 2028. aasta alguses võiksime olla sellises valmiduses, et me oleme riigi poolt juba nii palju ettevalmistusi teinud, et saame need asjad võtta üleriigiliselt Eestis süsteemina kasutusele," ütles sotsiaalministeeriumi integratsiooni ja esmatasandi tervishoiu poliitika juht Anneli Taal.

Praegu aga on plaanile vastu mitmed huvigrupid, sealhulgas olulise lülina kohalikud omavalitsused. Tallinna abilinnapea Karl Sander Kase sõnul luuakse järjekordne juhtimistasand, mis dubleerib juba olemasolevate asutuste tööd, aga raha juurde ei anta.

"Kõige parem viis, kuidas seda teha, oleks see, et me suudaksime sotsiaalinfosüsteemid ja tervise andmebaasid viimaks ühildada, et sama sotsiaaltöötaja näeks inimese terviseandmeid, tervisetöötaja sotsiaalvaldkonna hinnangut ja analüüsi. See on kõige ajakriitilisem koht ja see on lihtsalt ühe infosüsteemi arendus," ütles Kase.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

pane pea tööle

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:11

Naiste hokiliigas võidutsesid HC Everest ja HK Säde

19:00

Vanemuise uues lavastuses jutustab Nikolai Triik Konrad Mäe lugu

18:52

Olari Elts: nüüd on riigi kord

18:51

Riiast Eesti piirini kulgeva Rail Balticu trassi rahastusmudel ei ole veel selgunud

18:45

Lääneliitlased mõistsid ÜRO julgeolekunõukogus Venemaa tegevuse hukka Uuendatud

18:44

Ebras pälvis MM-il 15. koha, Sander ei jäänud kaugele

18:40

Päevakaja (22.09.2025 18:00:00)

18:39

Eesti soovib Euroopa Komisjoniga LULUCF kliimaeesmärke arutada

18:37

Pärnu rannahoone omanik soovib selle kõrvale ehitada spaahotelli

18:35

Omavalitsused on vastu riigi plaanile liita sotsiaal- ja tervishoiusektorid

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

21.09

Trump: kaitsen Balti riike Venemaa eest

11:04

Ukraina ründas Krimmis FSB sanatooriumi Uuendatud

21.09

NATO hävitajad tõusid Läänemere kohal õhku Vene luurelennuki tõttu

13:33

Kreml süüdistab Eestit õhuruumi rikkumise kohta valetamises

15:34

Ida-Virumaal Pühajõel kukkus alla väikelennuk Uuendatud

21.09

Tallinnast Narva sõitnud reisirongiga juhtus õnnelik õnnetus Uuendatud

10:35

ISW: Venemaa loob sõjapidamise kõrval sõdurite strateegilist reservi

21.09

Uued kanged sünteetilised opioidid põhjustavad Eestis narkosurmi

07:05

Charlie Kirki mälestusteenistusel osalesid ka Trump ja JD Vance

21.09

Hispaania teetigu ei sobi hästi komposti ega biogaasijaama

ilmateade

loe: sport

19:11

Naiste hokiliigas võidutsesid HC Everest ja HK Säde

18:44

Ebras pälvis MM-il 15. koha, Sander ei jäänud kaugele

18:19

Harry Styles tegi Berliini maratonil muljetavaldava tulemuse

17:52

Mandri: protestijad pole ise olnud ratturid, nad ei adu ohtu

loe: kultuur

19:00

Vanemuise uues lavastuses jutustab Nikolai Triik Konrad Mäe lugu

18:52

Olari Elts: nüüd on riigi kord

17:23

Kaarel B. Väljamäe avaldas luulekogu "Tumeruuge tuisukuu"

17:17

Eesti keeles ilmusid Gerald Durrelli memuaarid "Mina ise ja muud loomad"

loe: eeter

17:08

ETV2 esitleb Matsalu loodusfilmide festivali pärleid

16:31

Riina Hein: oma saatuse eest ei pääse

16:23

Laura Võigemast: ma ei väsi inimestest, kes tunnevad huvi maailma vastu

13:49

Haide Männamäe: Emma sündi ootasime seitse aastat

Raadiouudised

17:35

Pärnu rannahoone omanik soovib selle kõrvale ehitada spaahotelli

17:25

Kaspar Oja: riik peaks uurima, kuidas tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonnas kulude kasvu peatada

15:35

Euroopa Liidu ohtlike võõrliikide nimekirja lisandusid ka Eestis tuntud pargitatar, mink ja kanada kobras

15:25

Spordiürituste korraldajad otsivad paisuva eelarve tingimustes toetajaid

15:20

Raadiouudised (22.09.2025 15:00:00)

12:20

Välisteenistust ega välisesindusi uus eelarve koomale ei tõmba

12:20

Raadiouudised (22.09.2025 12:00:00)

10:10

Macron survestab Euroopat Vene energia importi lõpetama

10:05

Eestis on kuus kriisihooldusperet, aga vaja oleks rohkem, sest sünniperedest eraldatud laste arv kasvab

09:25

Raadiouudised (22.09.2025 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo