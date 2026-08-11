X!

Eksperdid: sajamiljonilist auku tervishoius ei saa jätta uue valitsuse lahendada

Eesti
Foto: Ken Mürk/ERR
Eesti

Ekspertide hinnangul ei saa praegune valitsus tervisekassa rahamure lahendamist lükata edasi järetulijatele. Otsustega viivitamine võib viia selleni, et inimestel tuleb hakata arstiabi eest senisest rohkem maksma.

Eestis kehtib solidaarne tervishoid ehk palgasaajad maksavad kinni laste ja eakate ravi. Kiiresti vananevas ühiskonnas sotsiaalmaksust arstiabi rahastamiseks enam ei piisa ja nii on tervisekassa juba mitu aastat pea saja miljoni euroga miinuses. Eelmisel nädalal ütles sotsiaalminister Karmen Joller, et see valitsus tervishoiu rahastamist muutma ei hakka. Tervisekassa sääste peaks jaguma 2029. aastani ja alles siis on aeg otsustamiseks.

"Minu hinnangul olid need otsused vältimatud juba täna, sest see ootus, kui me täna kasutame reserve, et meil säilib ikkagi kättesaadavus sarnasel tasemel, on tegelikult illusioon," lausus tervishoiuanalüütik Kaija Kasekamp.

Analüütiku sõnul tuleb nüüd otsustada, kas Eesti jätkab solidaarse ravikindlustusega või peavad inimesed ise hakkama rohkem arstiabi eest maksma.

"Rahvusvaheline kogemus ja kirjandus ütleb, et need süsteemid, kus on ikkagi solidaarne põhimõte ja võrdne kättesaadavus, seal on nii tervisetulemid paremad, kui ka tegelikult tervishoiu kogukulud on väiksemad," sõnas Kasekamp.

Tartu Ülikooli kliinikumi juhi Priit Perensi sõnul saavad haiglad paari lähima aasta jooksul hakkama, küll aga on oodata probleeme edaspidi.

"Nüüd on küsimus selles, et tervishoiuteenused muutuvad kallimaks. Patsientide ja kogu elanikkonna ootused terviseteenuse kvaliteedile muutuvad kõrgemaks. Mõlemad toovad kaasa täiendavat kulude kasvu," ütles Perens.

Perensi sõnul on alati võimalik leida säästlikumaid lahendusi, aga kokkuhoiust ei piisa, et lappida tervisekassa eelarves haigutavat 100 miljoni suurust auku. Lisaraha leidmine tervishoidu on haiglajuhi arvates ühiskondliku kokkuleppe küsimus ja kui seda vajalikuks ei peeta, siis edaspidi võib arstiabi saamine sõltuda senisest enam patsiendi rahakoti paksusest.

"Tervishoiuteenuste ülemine ots, selleks, et seda üldse osutada, vajab nii suuri investeeringuid, et kui meil on Eestis kolm inimest, kes saavad endale lubada mingit spetsiifilist teenust ja teised ei saa, siis suure tõenäosusega lähevad nad seda teenust ostma väljapoole Eestit. Me nagunii ei suuda ja ka era ei suuda selliseid investeeringuid teha," lausus Perens.

Perearst Triinu-Mari Otsa sõnul on riigi- ja tervishoiukorraldajate ülesanne inimestele selgitada, millist arstiabi suudetakse pakkuda. Praegu on see lükatud perearstide õlule.

"Paraku esmatasandil läheb väga palju aega üksühele vestluses patsiendiga sellest, et mida kõike me hetkel ei suuda pakkuda, sest see ei ole vajaduspõhine ega riigile jõukohane," sõnas Ots.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

ela kaasa

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

11.08

Suurbritannia võttis meeste 100 m jooksus kaksikvõidu Uuendatud

11.08

Mülla: finaalis tuleb täiega panema minna

11.08

Mülla pääses EM-il kindlalt lõppvõistlusele

11.08

Sportlaskarjääri lõpetanud Kurbas alustab tööd Kalevi abitreenerina

11.08

USA kopter avas tule Iraani sadamablokaadi murda üritanud laeva pihta

11.08

ETV spordisaade, 11. august

11.08

Morozov: mul on suur au võistelda Eesti eest

11.08

Ukraina süütas õhurünnakuga Wildberriese lao Voroneži oblastis Uuendatud

11.08

MM-hõbe Iir peab maailmarekordi sihikule võtma: muidu treener ei viitsi!

11.08

Jaanuarist peavad uued majad olema erivajadustega inimestele ligipääsetavamad

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

11.08

Ülle Madise kiri Lauri Hussarile

11.08

Venemaa suuruselt kolmas linn suleti Putini visiidi ajaks

10.08

Kolm reformierakondlast jätavad oma edasise kuuluvuse lahtiseks

11.08

Suurbritannia võttis meeste 100 m jooksus kaksikvõidu Uuendatud

11.08

Põhja-Tallinnas hukkus autoõnnetuses liiklust reguleerinud mees Uuendatud

11.08

Ukraina süütas õhurünnakuga Wildberriese lao Voroneži oblastis Uuendatud

10.08

Rootsi julgeolekuteenistus teatas Venemaa luureoperatsiooni nurjamisest

10.08

Vseviov: USA suhtumine Ukrainasse on teinud läbi täieliku kannapöörde

11.08

Elmo Nüganen: mõtlesin sellele, milline võiks olla mu viimane lavastus

11.08

Arendajad ehitavad Tallinna bussijaama kõrvale üürimaja

ilmateade

SPORT

11.08

Suurbritannia võttis meeste 100 m jooksus kaksikvõidu Uuendatud

11.08

Mülla: finaalis tuleb täiega panema minna

11.08

Mülla pääses EM-il kindlalt lõppvõistlusele

11.08

Sportlaskarjääri lõpetanud Kurbas alustab tööd Kalevi abitreenerina

loe: kultuur

11.08

Kümnendad Balti filmipäevad toovad vaatajate ette Läti ja Leedu värske filmiparemiku

11.08

Lauri Kärk: tavalise inimese tavalisest elust on tegelikult kõige raskem filmi teha

11.08

Pildid: Foku galeriis avati soome kunstniku Hilla Kurki ja Taavi Rekkaro ühisnäitus

11.08

Patarei merekindluses lõpeb selle suvega öine kontserttegevus

loe: eeter

11.08

Valter Soosalu: kirikutuuri muusika on inspireeritud Lutsu "Kevadest"

11.08

Merike Linnamägi: tegevusetus võõrliigi loodusesse levimisel on karistatav

11.08

Helen Randmets: Reketiga koos laulmine on aastaid olnud minu salaunistus

11.08

Sandra Sillamaa: tundub, et minu roll siin elus ongi algatada bände

Raadiouudised

11.08

Uuest aastast peab uutes kortermajades olema kümnendik korteritest ligipääsetavad

11.08

Hussari sõnul on Madise on valmis kandideerima presidendiks

11.08

Päevakaja (11.08.2026 18:00:00)

11.08

Ungari parlament valib teisipäeval presidenti

11.08

Erakonda vahetavad poliitikud võiksid seda peasekretäride sõnutsi teha pigem varem kui hiljem

11.08

Ukrainale annetamine on viimastel aastatel vähenenud

11.08

Raadiouudised (11.08.2026 15:00:00)

11.08

Raadiouudised (11.08.2026 12:00:00)

11.08

Majandusministeerium soovib seada monopolide vältimiseks apteegiautomaatide arvule piirangud

11.08

Raadiouudised (11.08.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo