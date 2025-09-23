X!

Haridusministeerium kärbib nulleelarvega 18 miljonit eurot

Majandus
Haridus- ja teadusministeerium
Haridus- ja teadusministeerium Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Majandus

Haridus- ja teadusministeeriumi eelarverevisjon näitas, et eestikeelsele haridusele ülemineku valdkonnas saab järgmisel aastal kokku hoida 18 miljonit eurot. Ühtlasi analüüsib ministeerium, kas saaks raha kokku hoida ka täiskasvanute koolituses.

See oli tegelikult juba kaks aastat tagasi, kui uus võimuliit seadis eesmärgi leida nulleelarvega kõigist ministeeriumidest kokku 150 miljonit eurot, mida annaks kärpida või tõhusamalt kasutada. Pikas vaates pidi eelarverevisjonist saadav tulu olema veelgi suuremgi.

Eelarverevisjoni alustati suurematest ministeeriumidest – sotsiaalministeeriumist, rahandusministeeriumist ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist.

ERR kirjutas aasta tagasi, kuidas ministeeriumid esitasid valitsusele hulganisti ettepanekuid, kuid suurt kokkuhoidu nendest ei loodetud.

Nüüd on eelarverevisjoniga jõutud lõpule veel mõnes ministeeriumis, teiste hulgas ka haridus- ja teadusministeeriumis.

Haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Triin Laasi-Õige rääkis, et eelarverevisjon tuvastas järgmisel aastal kokkuhoiukohti kokku 18 miljoni euro ulatuses.

"Eestikeelsele haridusele üleminek on väga suur protsess. See, et see eelmisel aastal käivitus, ei saa öelda, et ta on tehtud, see toimub 2030. aastani. See tähendab, et kui seda reformi hakati planeerima, siis ei olnud veel nii head ja detailset teadmist selle kohta, et millised on tegevused, näiteks toetused õppijatele, õpetajakoolitusele, koolijuhtidele. Nii meil tekkis eelmisel kalendriaastal päris suur eestikeelsele haridusele ülemineku eelarvejääk. Vaatasime sellele hästi põhjalikult otsa, et mis on hädavajalik ja mis ei ole ning 18 miljonit eurot me siit leidsime," selgitas Õige.

Kantsler rääkis, et see 18 miljonit eurot on võimalik kokku hoida nii, et mingeid olulisi tegevusi tegemata ei jää.

"See 18 miljonit eurot eestikeelsele haridusele ülemineku programmi rahast – selle tagastamine ei jäta mingeid olulisi tegemata. Neid tegevusi on võimalik muul moel asendada," rääkis kantsler.

Nulleelarve protsess ei ole haridus- ja teadusministeeriumis samas aga lõppenud. Veel eritletakse, kas annaks raha järgnevatel aastatel kokku hoida ka täiskasvanute koolituses.

"Täiskasvanute koolituse puhul mida me näeme on see, et meil on koolituse pakkujaid väga erinevaid. Meil on töötukassa, kes koolitab töötuid ja tööotsijaid. Meil on haridus- ja teadusministeerium, kes koolitab väga erineva programmidega täiskasvanuid. Küsimus ongi nüüd, et kui meil praegu ei ole sellist ühtset koordinatsiooni, siis mõnes mõttes võib ka tekkida olukord, kus me loome ministeeriumide haldusalades dubleerivaid koolitusi," märkis Laasi-Õige.

Lisaks 18 miljonile eurole, mis haridusministeerium kärbib eelarverevisjoni raames, on ministeeriumil veel ka aasta tagasi kokku lepitud kärpeülesanne. Kui eelmine aasta kärbiti kulusid 36 miljoni euro võrra, siis järgmisel aastal plaanitakse kulusid kokku hoida juba ligi 60 miljoni euro võrra.

Samal teemal

pane pea tööle

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

04:57

Välisministeerium täidab suureneva eelarve tingimustes ka kärpeülesannet

04:55

Haridusministeerium kärbib nulleelarvega 18 miljonit eurot

22.09

Ousmane Dembele valiti hooaja parimaks jalgpalluriks

22.09

Eesti klubid avasid käsipalli Balti liigas võiduarve

22.09

Eesti tantsupaar krooniti 10-tantsus maailmameistriks

22.09

Ukraina ründas Krimmis FSB sanatooriumi Uuendatud

22.09

Prantsusmaa tunnustas ametlikult Palestiina riiki

22.09

Tarien: Venemaa lennukite tuvastuslennud toimuvad sageli

22.09

Madis Kallas: meie heitealad vajavad järeleaitamist

22.09

ETV spordisaade, 22. september

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

22.09

Ukraina ründas Krimmis FSB sanatooriumi Uuendatud

22.09

Kreml süüdistab Eestit õhuruumi rikkumise kohta valetamises

22.09

Kütus kallines tanklates järsult

21.09

Trump: kaitsen Balti riike Venemaa eest

22.09

ISW: Venemaa loob sõjapidamise kõrval sõdurite strateegilist reservi

21.09

NATO hävitajad tõusid Läänemere kohal õhku Vene luurelennuki tõttu

22.09

Lääneliitlased mõistsid ÜRO julgeolekunõukogus Venemaa tegevuse hukka Uuendatud

22.09

Ida-Virumaal Pühajõel kukkus alla väikelennuk Uuendatud

22.09

Otse kell 16.50: Eesti õhupiiri rikkumise küsimus ÜRO julgeolekunõukogus

22.09

Charlie Kirki mälestusteenistusel osalesid ka Trump ja JD Vance

ilmateade

loe: sport

22.09

Ousmane Dembele valiti hooaja parimaks jalgpalluriks

22.09

Eesti klubid avasid käsipalli Balti liigas võiduarve

22.09

Eesti tantsupaar krooniti 10-tantsus maailmameistriks

22.09

Madis Kallas: meie heitealad vajavad järeleaitamist

loe: kultuur

22.09

Vanemuise uues lavastuses jutustab Nikolai Triik Konrad Mäe lugu

22.09

Olari Elts: nüüd on riigi kord

22.09

Kaarel B. Väljamäe avaldas luulekogu "Tumeruuge tuisukuu"

22.09

Eesti keeles ilmusid Gerald Durrelli memuaarid "Mina ise ja muud loomad"

loe: eeter

22.09

ETV2 esitleb Matsalu loodusfilmide festivali pärleid

22.09

Riina Hein: oma saatuse eest ei pääse

22.09

Laura Võigemast: ma ei väsi inimestest, kes tunnevad huvi maailma vastu

22.09

Haide Männamäe: Emma sündi ootasime seitse aastat

Raadiouudised

22.09

Päevakaja (22.09.2025 18:00:00)

22.09

Pärnu rannahoone omanik soovib selle kõrvale ehitada spaahotelli

22.09

Kaspar Oja: riik peaks uurima, kuidas tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonnas kulude kasvu peatada

22.09

Euroopa Liidu ohtlike võõrliikide nimekirja lisandusid ka Eestis tuntud pargitatar, mink ja kanada kobras

22.09

Spordiürituste korraldajad otsivad paisuva eelarve tingimustes toetajaid

22.09

Raadiouudised (22.09.2025 15:00:00)

22.09

Välisteenistust ega välisesindusi uus eelarve koomale ei tõmba

22.09

Raadiouudised (22.09.2025 12:00:00)

22.09

Macron survestab Euroopat Vene energia importi lõpetama

22.09

Eestis on kuus kriisihooldusperet, aga vaja oleks rohkem, sest sünniperedest eraldatud laste arv kasvab

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo