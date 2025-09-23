Galerii: Parempoolsed reklaamivad ennast kummuli kaubikutega

Erakond Parempoolsed on kohalike valimiste reklaamina paigutanud Tallinnasse kaks katusele keeratud kaubikut. Erakonna juhi Lavly Perlingu sõnul on see kommentaar Eesti majandusele, mis on upakil.

Kaubikud asuvad tiheda liiklusega sõiduteede ääres – Liivalaia tänaval parkimisalal ja Pirita tee ääres murul. Teisipäeva õhtul paigutatakse kolmas tagurpidi kaubik ka Tartusse.

"See on meie reaktsioon Eesti majanduse hetkeseisule: kulud kasvavad kiiremini kui tulud, püsikulusid kaetakse laenuga, see kõik tähendab rahalist kulu tulevastele põlvedele ja seda näevad inimesed oma pangakontol," kommenteeris Perling valimiskampaaniat.

Perlingu sõnul on reklaam tehtud õiguslikult korrektselt. "Liiklusohutuse mõttes on kõik läbi räägitud. Keskkonnareostust pole, sest vedelikud on autodest eemaldatud," lisas Perling.

Perling ütles, et negatiivseid reaktsioone pole reklaamile tulnud. "Ma usun, et see reklaam jõuab inimesteni ja raputab neid," lausus erakonnajuht.

Viimase Norstati ja Ühiskonnauuringute Instituudi küsitluse järgi oli Parempoolsete toetus Tallinnas neli protsenti. Kantar Emori küsitluse järgi oli see seitse protsenti.