Nõo lihatööstus avab Riias esinduspoe

Vorstid. Illustreeriv foto.
Vorstid. Illustreeriv foto. Autor/allikas: Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
Läti turul pikalt tegutsenud Nõo lihatööstus avab sel sügisel Riias oma esinduspoe. Lihatööstuse nõukogu esimehe Simmo Kruustüki sõnul on olukord Lätis sarnane nagu Eestis: klientide hinnatundlikkus on suur ja eelistatakse kampaaniatooteid.

Nõo lihatööstus on oma tooteid Lätti eksportinud ligi 20 aastat. Simmo Kruustük ütles ERR-ile, et esinduspoe plaanisid nad avada juba septembris, kuid asjaajamine võttis kauem aega ja seepärast lükkus avamine edasi.

Siiski on paigas plaan, et Riia pood avab uksed sügise jooksul ja selle asukoht on Ikea kaubamaja lähistel. Kruustüki sõnul hindavad Läti tarbijad Eesti toidu kvaliteeti väga kõrgelt ning oma konkurentideks sealsel turul peab Nõo lihatööstus eelkõige Läti lihatööstusi.

"Üha enam ka private label'it, mis mujalt sisse tuleb," lisas Kruustük.

Läti turul on aktiivsed aga teisedki Eesti tööstused. Kruustük tõi välja, et näiteks Maag Grupp on seal pikalt oma brändidega tegutsenud ning neil on ka tootmine kohapeal.

Läti tarbijate maitsee-eelistuste kohta märkis Kruustük, et seal lähevad kõige paremini kaubaks salaamid ja singid ning viimastel aastatel on populaarsust kasvatanud ka erinevad linnulihatooted. Sarnaselt Eestiga on ka Läti inimeste hinnatundlikkus suur.

"Ka seal tõuseb järjest kampaaniatoodete ostmine ja eelistamine," tõdes Kruustük. "Ka nemad siplevad toiduainete hinnatõusu valupunktidega, aga hiljuti tuli uudis, et lätlased plaanivad järgmisel aastal põhitoiduainete käibemaksu alandada, see oleks igati abiks Läti tarbijale."

Üle 200 töötajaga Nõo lihatööstuse käibest moodustas eksport eelmisel aastal ligi 21 protsenti. Suurimad ekspordipartnerid olid Läti, Leedu ja Soome.

Toimetaja: Karin Koppel

