Eelnõu lubab aastase eestikeelse magistriõppe eest tasu küsida

Foto: Tallinna Tehnikaülikool
Uus kõrgharidusseaduse eelnõu lubab aastase eestikeelse magistriõppe eest tasu küsida. Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land ütles, et selline õppekava pakub huvi näiteks ametnikele või juhtivatele töötajatele, kellel on kraad olemas kuid vajavad täiendõpet.

Uus kõrgharidusseaduse eelnõu toob kaheaastase magistriõppe kõrvale aastase tasulise magistriõppe. Haridus- ja teadusministeeriumi kõrghariduse valdkonna juht Kristi Raudmäe ütleb, et aastase tasulise magistri sihtrühm pole tudengid, vaid need, kel õpingud selja taga ja vajadus teise kraadi järele muus valdkonnas.

"Selline magistriõpe ei ole mõeldud noorele kohe bakalaureuseõppest jätkuõppena, vaid ta ongi suunatud juba töötavale inimesele või siis inimesele, kellel on varasem kraad olemas, kuid ta vajab teadmisi mingis teises õppesuunas," ütles Raudmäe.

Lühendatud magistrikavad on olemas hariduse ja tervishoiu valdkonnas ja neile on kehtestatud erisus - õppimine on tasuta, hoolimata sellest et on õigus tasu küsida.

"Need võiksid olla sellised õppesuunad näiteks IT-valdkonnas, võib-olla ka ärinduse valdkonnas. Et kus inimesel on juba valdkondlikud teadmised olemas oma erialal, magistrikraad. Ja sinna juurde oleks vaja laiendatud teadmisi. Kas siis üldisest ärindusest, haldusest, IT-tehnoloogiatest," märkis Raudmäe.

Tehnikaülikooli rektor ja rektorite nõukogu esimees Tiit Land ütles, et ülikoolid saavad reageerida paindlikumalt tööturu vajadustele. Täiendõppe või ümberõppe vajajatel pole tarvis kaks aastat magistriõppes olla. Tehnikaülikooli võiks uus magistriõppe kava inimesi juurde tuua.

"Tehnikaülikoolil on üks aastane magistriõppe kava, mis on väga populaarne. See on küll tasuta praegu - digimuutused ettevõtetes. Ja nendel reeglina, kes seda kava läbivad, peab olema juba eelnev magistriharidus, vähemalt nad peavad olema õppinud neli aastat. Need on töötavad inimesed, kõrged spetsialistid, ametnikud. See laiendab seda ringi ja neil on vaja õppida juurde. Neil ei ole vaja kaheaastast magistriõppekava," rääkis Land.

Et sellised inimesed õpivad õhtuti ja nädalavahetustel ja õppejõududele tähendab see lisatööd, on tasu õigustatud, lisas Land.

Aastane tasuline magistriõpe peaks käivituma haridusseaduse eelnõu kohaselt järgmise aasta 1. septembrist.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

