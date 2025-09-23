Põlva vallas alustati punamonumentide teisaldamist

Teisipäeva hommikul alustati Põlva muusikakooli pargis punamonumendi juures oleva matmispaiga lahti kaevamisega, kus tulid välja sinna eriaegadel maetud säilmed.

"Esimene matmiskoht, mis me leidsime Põlva lähedalt - Perilt toodud üks väiksem ühishaud, mis oli ümbermaetud kilepakendis – sealt hakkasid välja tulema sõja lõpus või peale sõda alevi keskele ümbermaetud nõukogude sõjaväelased. Oli näha, et nad olid veel ühes tükis kätte saadud, kirstudesse pandud ja siia toodud," lausus sõjamuuseumi arheoloog Arnold Unt.

Kuigi nõukogude ajal koostatud maetute nimekirjas oli üle 100 punaarmeelase nime, siis Põlva kesklinnas asuvast ühishauast kaevati välja hinnanguliselt üle 30 säilme.

"Selle nädala jooksul on plaanis need monumendid eemaldada terves Põlva vallas - Põlvas, Tilsis, Vastse-Kuustes ja Ahjal - ja säilmed maetakse sinna, kus nende koht. Me oleme vallas vaadanud Rosma kalmistu selleks kohaks. Monumendid viiakse muuseumisse," sõnas Põlva valla avalike suhete spetsialist Annely Eesmaa.