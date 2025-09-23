X!

Põlva vallas alustati punamonumentide teisaldamist

Eesti
Foto: ERR
Eesti

Eesti sõjamuuseum teisaldab Põlva vallas asuvad punamonumendid. Okupatsioonisümbolitega hauatähiste juurde maetud nõukogude armee sõdurite säilmed maetakse ümber Põlva linna lähistel asuvale Rosma kalmistule.

Teisipäeva hommikul alustati Põlva muusikakooli pargis punamonumendi juures oleva matmispaiga lahti kaevamisega, kus tulid välja sinna eriaegadel maetud säilmed.

"Esimene matmiskoht, mis me leidsime Põlva lähedalt - Perilt toodud üks väiksem ühishaud, mis oli ümbermaetud kilepakendis – sealt hakkasid välja tulema sõja lõpus või peale sõda alevi keskele ümbermaetud nõukogude sõjaväelased. Oli näha, et nad olid veel ühes tükis kätte saadud, kirstudesse pandud ja siia toodud," lausus sõjamuuseumi arheoloog Arnold Unt.

Kuigi nõukogude ajal koostatud maetute nimekirjas oli üle 100 punaarmeelase nime, siis Põlva kesklinnas asuvast ühishauast kaevati välja hinnanguliselt üle 30 säilme.

"Selle nädala jooksul on plaanis need monumendid eemaldada terves Põlva vallas - Põlvas, Tilsis, Vastse-Kuustes ja Ahjal - ja säilmed maetakse sinna, kus nende koht. Me oleme vallas vaadanud Rosma kalmistu selleks kohaks. Monumendid viiakse muuseumisse," sõnas Põlva valla avalike suhete spetsialist Annely Eesmaa.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

säravad tähed

pane pea tööle

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:45

Golfilegend rajab Eestisse väljakut: usun, et siin mängitakse hea meelega

22:37

Trump: Ukraina võib kogu oma territooriumi tagasi võita Uuendatud

22:26

ETV spordisaade, 23. september

22:11

Kohustuslik kommertsvõistlus segab laskesuusatähtede ettevalmistust OM-iks

21:59

Narva valimisdebatis osalenud pidasid oluliseks ettevõtluse arendamist

21:54

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:34

Pärnumaal peetakse rahvusvahelisi narkokoerte kutsemeisterlikkuse võistlusi

21:28

Kolmapäeval kisub ilm sügiseselt jahedaks

21:22

Lajal parandas taas karjääri parimat edetabelikohta

21:22

Eelnõu lubab aastase eestikeelse magistriõppe eest tasu küsida

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

17:35

Ukraina korraldas droonirünnaku Moskvale Uuendatud

09:29

Koristaja palkamine tõi ühistule kohustuse töökeskkonna spetsialist määrata

13:10

Yolo Group koondab Eestis 280 töötajat

13:34

Oslo ja Kopenhaageni lennujaam suleti öösel drooniohu tõttu Uuendatud

22.09

Kreml süüdistab Eestit õhuruumi rikkumise kohta valetamises

16:36

Keskerakond viskas asutajaliikme välja

08:27

Trump seostas autismi Tylenoli ja vaktsiinidega

22.09

Kütus kallines tanklates järsult

22.09

Tsahkna ÜRO-s: Venemaa valetas ja näitas taas oma tõelist palet

08:59

Põhjamerre põrutas miljonite aastate eest tõesti asteroid

ilmateade

loe: sport

22:45

Golfilegend rajab Eestisse väljakut: usun, et siin mängitakse hea meelega

22:26

ETV spordisaade, 23. september

22:11

Kohustuslik kommertsvõistlus segab laskesuusatähtede ettevalmistust OM-iks

21:22

Lajal parandas taas karjääri parimat edetabelikohta

loe: kultuur

19:01

Tallinnas avati kaks Richard Uutmaa suurejoonelist näitust

18:58

Euroopa lavadele oodatakse nii Eesti raskemuusikat kui indiebände

18:54

Puustusmaa: reeturiks ei sünnita, inimesest kujuneb selline elukas

17:07

Arvustus. Skoone on siiras, Skoone tapab

loe: eeter

17:08

Kaheksa küsimust klassikatähele: Annabel Soode

16:53

Karmel Killandi: Tommy Cash on tänu Eesti Laulule väga rikas mees

16:43

"Klassikatähed 2025" alustab maailmakuulsate meloodiatega

15:11

Aare Baumer otsib oma uues filmis seitsmest Eesti rannast laulvat liiva

Raadiouudised

18:50

NATO mõistis hukka Venemaa hävitajate tungimise Eesti õhuruumi

18:50

Eesti Pank korrigeeris tänavuse majanduskasvu ootust allapoole

18:50

Hamburgi talendifestival avas Eesti artistidele uksi Euroopasse

18:50

Päevakaja (23.09.2025 18:00:00)

18:35

Tallinna lennujaam: riigil puudub droonitõrje osas vastutaja

16:05

Tartu näeb suurhalli parima asukohana Raadi ala

15:25

Raadiouudised (23.09.2025 15:00:00)

12:30

Prantsusmaa ametiühingud ootavad valitsuselt järeleandmisi eelarvekärbete osas

12:25

Haridusministeerium kärbib nulleelarvega 18 miljonit eurot

12:25

Raadiouudised (23.09.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo